Thanh Hóa: 38 sản phẩm được công nhận là sản phẩm OCOP cấp tỉnh

UBND tỉnh Thanh Hóa vừa phê duyệt kết quả đánh giá, xếp hạng sản phẩm OCOP đợt thứ 4 năm 2021 thuộc Đề án “Mỗi xã một sản phẩm” tỉnh Thanh Hóa.

Theo đó, toàn tỉnh có thêm 38 sản phẩm được công nhận là sản phẩm OCOP cấp tỉnh, gồm 10 sản phẩm đạt hạng 4 sao và 28 sản phẩm đạt hạng 3 sao. Đến thời điểm hiện tại, tỉnh đã có 158 sản phẩm OCOP cấp tỉnh. Trong đó, có 1 sản phẩm

xếp hạng 5 sao, 40 sản phẩm OCOP 4 sao và 117 sản phẩm OCOP 3 sao. Các sản phẩm nói trên được UBND tỉnh cấp Giấy chứng nhận, được sử dụng biểu trưng của Chương trình OCOP và thứ hạng sao in trên bao bì sản phẩm, được hỗ trợ phát triển sản phẩm theo Chương trình OCOP.

Hà Nội: Thí điểm điều trị F0 không triệu chứng tại nhà

Trước diễn biến mới của dịch COVID-19 trên địa bàn, Thường trực Thành ủy Hà Nội thống nhất chủ trương điều trị F0 ở cơ sở xã, phường.

Theo đó, thành phố củng cố hệ thống y tế cơ sở, huy động các lực lượng y tế và tăng cường tập huấn, hướng dẫn đối với lực lượng y tế cơ sở; Triển khai thí điểm điều trị F0 không triệu chứng và thể nhẹ tại nhà khi đảm bảo đáp ứng các yêu cầu của ngành y tế; Chuẩn bị sẵn sàng các phương án theo dõi, phân luồng, cơ số thuốc điều trị để hạn chế tối đa bệnh nhân phải chuyển tầng điều trị; Thường xuyên cập nhật trên phần mềm theo dõi, quản lý F0 của thành phố. Đến ngày 29-11, có 4 huyện của thành phố Hà Nội đã thu dung điều trị F0 không triệu chứng và triệu chứng nhẹ tại nhà.

Đà Nẵng: Doanh thu bán lẻ hàng hóa tiếp tục tăng trưởng dương

Cục Thống kê thành phố Đà Nẵng vừa cho biết, tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng ước tính tháng 11-2021 đạt gần 7.500 tỷ đồng, tăng 11,7% so với tháng trước và bằng 94,1% so với cùng kỳ. Trong đó, tỷ trọng tập trung chủ yếu ở hoạt động bán lẻ hàng hóa (chiếm 76%).

Cộng dồn 11 tháng của năm 2021, tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng ước đạt 75.049 tỷ đồng, bằng 98,7% so với cùng kỳ, trong đó, duy nhất nhóm doanh thu bán lẻ hàng hóa tăng trưởng dương với mức tăng 7,3%.

Dự kiến tháng 11-2021, tính riêng tổng mức bán lẻ hàng hóa đạt 5.701 tỷ đồng, tăng 12,7% so với tháng trước và tăng 7% so với tháng cùng kỳ năm 2020. Trong đó, doanh thu bán lẻ tại các siêu thị, trung tâm thương mại ước đạt 22 tỷ đồng, tăng 4,6% so với tháng trước và bằng 75,5% so với cùng kỳ năm trước./.

