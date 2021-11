Hưng Yên: Hỗ trợ trên 99,5 nghìn lao động từ Quỹ Bảo hiểm thất nghiệp

Đến nay, Bảo hiểm xã hội tỉnh Hưng Yên đã tiếp nhận và giải quyết hồ sơ cho trên 99,5 nghìn người lao động bị ảnh hưởng bởi đại dịch COVID-19 từ nguồn quỹ Quỹ Bảo hiểm thất nghiệp, trong đó đã chi trả cho hơn 98,5 nghìn người với tổng số tiền là gần 230 tỷ đồng. Cùng với đó, Bảo hiểm xã hội tỉnh phối hợp với các đơn vị sử dụng lao động rà soát, đẩy nhanh tiến độ giải quyết hồ sơ đối với các đối tượng gồm: Người lao động đang tham gia Quỹ Bảo hiểm thất nghiệp, người lao động dừng tham gia Quỹ Bảo hiểm thất nghiệp do chấm dứt hợp đồng ở các doanh nghiệp, khoảng thời gian từ ngày 1-1-2020 đến hết ngày 30-9-2021. Đây là các đối tượng có thời gian đóng Quỹ Bảo hiểm thất nghiệp được bảo lưu theo quy định của pháp luật về việc bảo đảm đúng đối tượng, thời gian quy định.

Thừa Thiên Huế: Triển vọng phát triển kinh tế từ cây atiso đỏ

Thực hiện việc chuyển đổi cơ cấu cây trồng, nhiều nông dân trên địa bàn huyện Phong Điền, tỉnh Thừa Thiên - Huế đã đưa giống cây atiso đỏ vào trồng trên những diện tích đất kém hiệu quả, cho thu nhập cao; mở ra triển vọng phát triển kinh tế cho bà con nông dân từ loại cây dược liệu này, nhất là tại các vùng gò đồi. Hiện nay, toàn huyện Phong Điền có khoảng 40ha trồng cây atiso đỏ; tập trung tại các xã Phong An, Phong Mỹ, Phong Xuân, Phong Hòa, Phong Bình. UBND tỉnh Thừa Thiên - Huế đang có chủ trương phát triển vùng nguyên liệu cây atiso đỏ. Mục tiêu hướng đến hoàn thiện quy trình sản xuất giống atiso đỏ; xây dựng thành công mô hình trồng, chăm sóc, thu hoạch và chế biến sản phẩm atiso đỏ đạt tiêu chuẩn VietGAP, giúp sản phẩm từ cây atiso đỏ đến với thị trường lớn, nâng cao thu nhập và giải quyết việc làm cho lao động tại địa phương.

Hà Nội: Tổ chức đối thoại tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp

Đầu tháng 11-2021, UBND thành phố Hà Nội sẽ tổ chức hội nghị “ Đối thoại tháo gỡ khó khăn đối với các doanh nghiệp trên địa bàn thành phố Hà Nội trong bối cảnh dịch COVID-19”. Theo báo cáo của UBND thành phố Hà Nội, dịch COVID-19 đã làm tăng trưởng kinh tế của thành phố giảm sút. Trong 9 tháng qua, tổng sản phẩm trên địa bàn tuy vẫn tăng trưởng dương (1,28% so với cùng kỳ năm trước), nhưng thấp hơn so với kế hoạch đề ra. Số lượng doanh nghiệp đăng ký thành lập mới giảm 12%, doanh nghiệp giải thể tăng 22%, doanh nghiệp đăng ký tạm ngừng hoạt động tăng 12% so với cùng kỳ năm trước. Nhằm hỗ trợ doanh nghiệp vượt qua đại dịch COVID-19, thành phố Hà Nội đã ban hành và triển khai các chính sách về hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa, hỗ trợ khởi nghiệp sáng tạo với nhiều giải pháp hiệu quả. Theo đó, các tổ chức tín dụng trên địa bàn đã hỗ trợ cơ cấu thời hạn trả nợ cho hơn 57.700 khách hàng với số dư nợ trên 75 nghìn tỷ đồng; miễn, giảm, hạ lãi suất cho trên 189 nghìn khách hàng./.

