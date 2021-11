Bình Thuận: Người trồng dưa lưới háo hức chờ vụ dưa Tết

Dưa lưới hiện đang là cây trồng mới ở Bình Thuận trong vòng 2 năm trở lại đây, chủ yếu trồng trong nhà màng. Hiện Bình Thuận có khoảng 80ha làm nhà màng trồng dưa lưới và một nửa diện tích này đang xuống giống dưa Tết. Mô hình trồng dưa lưới trong nhà màng có vốn đầu tư ban đầu tương đối cao (400 triệu đồng/1.000m2) nhưng bù lại dưa cho năng suất, chất lượng trái tốt, bán được giá nên khả năng thu hồi vốn nhanh. Chỉ cần trúng mùa 4 vụ dưa, bán được giá, thì nông dân có thể thu hồi vốn và thậm chí có lãi.

Hiện tại, nông dân và chủ các nhà màng trồng dưa lưới ở Bình Thuận đang dốc sức cho vụ dưa Tết này. Với giá cả tương đối như hiện nay, thì thu nhập từ vụ dưa hứa hẹn đem đến cho nhiều gia đình một cái Tết sung túc và cơ hội mở rộng sản xuất.

Hà Tĩnh: Vốn đầu tư phát triển nguồn ngân sách tháng 11 ước đạt gần 730 tỷ đồng

Theo số liệu từ Cục Thống kê Hà Tĩnh cho thấy, tổng vốn đầu tư phát triển thuộc nguồn vốn ngân sách Nhà nước do địa phương quản lý tháng 11-2021 ước đạt 875,72 tỷ đồng, tăng 6,85% so với tháng trước và tăng 113,95% so với cùng kỳ năm 2020.

Kết quả trên cũng phản ánh rõ về khả năng “thích ứng linh hoạt, an toàn” để sản xuất của các doanh nghiệp, cơ sở sản xuất kinh doanh. Đặc biệt, các sở, ban, ngành, chính quyền địa phương các cấp trong tỉnh tiếp tục triển khai các giải pháp tháo gỡ vướng mắc, khó khăn liên quan đến thủ tục hành chính, thẩm định hồ sơ; bám sát dự án, quyết liệt trong công tác giải phóng mặt bằng để đảm bảo đúng tiến độ và sử dụng hiệu quả nguồn vốn đầu tư.

Hòa Bình: Triển vọng xuất khẩu mía

Mặc dù trong bối cảnh dịch COVID-19 diễn biến phức tạp, đầu tháng 11 vừa qua, chuyến mía ăn tươi từ Hoà Bình được xuất sang thị trường Đức với tổng khối lượng 10 tấn.

Lô sản phẩm do HTX dịch vụ nông, lâm nghiệp Tùng Dương, xã Mỹ Hòa (Tân Lạc) cung cấp đã vượt qua yêu cầu kiểm dịch thực vật hết sức khắc khe. Mía được sơ chế theo 2 công đoạn, loại bỏ hết mấu, mắt; đảm bảo điều kiện bao gói hút chân không chặt, bảo quản ở nhiệt độ lạnh sau sơ chế, hình thức, quy cách bao bì đúng như đối tác yêu cầu. Thành công của chuyến mía ăn tươi xuất khẩu này là động lực vô cùng lớn đối với HTX nói riêng, cũng như nhiều nông dân trồng mía trên địa bàn xã Mỹ Hòa, bởi sản phẩm đã đáp ứng được yêu cầu khắt khe cho việc xuất khẩu. Cũng vì thế, giờ đây, tại xã Mỹ Hòa, cây mía tiếp tục được người dân gắn bó, xem là cây trồng chủ lực của địa phương./.

PV