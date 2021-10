tin vắn trong nước

Vĩnh Long: Huy động gần 1.100 máy tính cho học sinh khó khăn

Ủy ban nhân dân tỉnh Vĩnh Long tổ chức lễ phát động chương trình “Sóng và máy tính cho em” nhằm huy động các nguồn lực xã hội hỗ trợ cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn có thể học trực tuyến trong bối cảnh dịch COVID-19 còn diễn biến phức tạp.

Thông qua chương trình, các cơ quan, tổ chức, cá nhân đã đóng góp số tiền hơn 3,1 tỷ đồng và 1.039 máy tính bảng, 50 máy tính bàn cùng các gói cước miễn phí. Được biết, năm học 2021-2022, toàn tỉnh có trên 200 nghìn học sinh chuyển sang hình thức học trực tuyến hoặc học trên truyền hình nhằm thích ứng với điều kiện dịch bệnh. Tuy nhiên, do tác động của dịch COVID-19 đã ảnh hưởng rất lớn đến thu nhập và đời sống của người dân, nhiều em học sinh không đủ điều kiện để học trực tuyến do gia đình quá khó khăn. Đặc biệt, một số em học sinh không còn ông bà, cha hoặc mẹ, người nuôi dưỡng do dịch COVID-19. Qua rà soát, toàn tỉnh có trên 29 nghìn học sinh không có thiết bị học trực tuyến, trong đó có 1.600 học sinh nghèo, trên 4.100 học sinh cận nghèo; có 110 khu vực nhà trường không có internet.

Thừa Thiên - Huế: Phát triển bền vững vùng trồng cam Nam Đông

Huyện Nam Đông hiện có hơn 200ha cam, tập trung ở các xã Hương Phú, Hương Xuân, Hương Lộc, Thượng Quảng; trong đó, có khoảng 110ha đang cho thu hoạch, ước tính sản lượng hàng năm khoảng 1.100 tấn. Giống cam Nam Đông có chất lượng vượt trội, thơm ngon nên được người tiêu dùng ưa chuộng. Năm 2019 cây cam ở Nam Đông đã được Cục Sở hữu trí tuệ thuộc Bộ Khoa học và Công nghệ cấp giấy chứng nhận “Nhãn hiệu tập thể cam Nam Đông”. Việc dán tem truy xuất nguồn gốc cũng đã tạo điều kiện thuận lợi hơn trong việc tiêu thụ. Nhờ vậy, sản phẩm cam Nam Đông đã có mặt tại thị trường Hà Nội, Đà Nẵng, Khánh Hòa. Xác định cam là cây trồng chủ lực của huyện, mang lại giá trị kinh tế cao, góp phần nâng cao thu nhập cho nông dân trên địa bàn, giai đoạn 2021-2025 huyện Nam Đông chủ trương phát triển diện tích trồng cam lên đến 550ha.

Cao Bằng: 15.915 lao động nông thôn được đào tạo nghề nông nghiệp

Thực hiện Đề án 1956 về công tác đào tạo nghề cho lao động nông thôn, từ năm 2010 đến nay, toàn tỉnh có 15.915 lao động nông thôn được hỗ trợ đào tạo nghề nông nghiệp trình độ sơ cấp.

Toàn tỉnh đã tổ chức 450 buổi tư vấn học nghề nông nghiệp cho 21.229 lao động; triển khai thí điểm 5 mô hình dạy nghề. Sau khi được đào tạo nghề, 14.309 lao động tự tạo việc làm, 4 lao động thành lập doanh nghiệp, hợp tác xã và tổ hợp tác sản xuất; gần 100 hộ vươn lên thoát nghèo, 500 hộ có thu nhập khá từ các ngành nghề được đào tạo. Đề án góp phần bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng cho hơn 5.000 cán bộ, công chức cấp xã; đào tạo trình độ trung cấp về chuyên môn cho 750 cán bộ cơ sở. Từ nay đến năm 2025, toàn tỉnh phấn đấu đào tạo nghề nông nghiệp cho 5.350 lao động nông thôn làm kỹ thuật nông nghiệp có chứng chỉ nghề; 2.150 lao động nông thôn làm nghề yêu cầu có trình độ kỹ thuật. Kết thúc các khóa đào tạo nghề, ít nhất 80% lao động có việc làm và tăng thu nhập./.

PV