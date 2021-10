tin vắn trong nước

Hải Phòng: Đứng thứ 4 trong cả nước về giải ngân vốn đầu tư công

Trong 9 tháng năm 2021, kết quả giải ngân vốn đầu tư công đạt tỷ lệ 49,11% kế hoạch, bằng 101,77% kế hoạch Thủ tướng Chính phủ giao, cao hơn so với cùng kỳ năm 2020, đứng thứ 4 trong 63 tỉnh, thành phố của cả nước về giải ngân vốn đầu tư công.

Đến nay, Hải Phòng có 80 dự án đạt tỷ lệ giải ngân trên 60% so với kế hoạch vốn được giao; trong đó, 27 dự án vốn năm 2020 kéo dài sang năm 2021, 53 dự án vốn giao kế hoạch năm 2021, phần lớn tập trung vào các dự án do Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông Hải Phòng làm chủ đầu tư. Để tăng tốc giải ngân vốn đầu tư công trong 3 tháng còn lại của năm 2021, UBND thành phố Hải Phòng đã chỉ đạo UBND các quận, huyện khẩn trương trình cấp có thẩm quyền điều chỉnh phương án phân bổ kế hoạch vốn năm 2021; bố trí đủ 50% vốn ngân sách thành phố hỗ trợ cho các dự án và nhiệm vụ do UBND thành phố giao trước ngày 30-9-2021.

Quảng Ninh: Thí điểm hệ thống tự động kiểm soát người ra, vào tỉnh

Từ ngày 29-9, Quảng Ninh đã thực hiện việc kết nối đồng bộ dữ liệu và vận hành thử hệ thống tự động kiểm soát người ra, vào tỉnh tại chốt kiểm soát phòng, chống dịch COVID-19 Trạm thu phí cầu Bạch Đằng, thị xã Quảng Yên.

Đây là chốt đầu tiên ở tỉnh Quảng Ninh lắp đặt thí điểm hệ thống này. Hệ thống tự động kiểm soát người ra, vào có gắn các camera tự động quét mã QR của người dân khi qua chốt, thay vì cán bộ phải dùng điện thoại cá nhân để quét và kiểm tra như trước. Khi người dân đưa mã QR vào, camera sẽ tự động quét và tiếp nhận thông tin dữ liệu, giấy tờ tùy thân truyền đến máy tính. Cán bộ trực sẽ kiểm tra thông tin người dân đã khai báo có chính xác với giấy đi đường và giấy tờ tùy thân hay không. Việc lắp đặt, thí điểm hệ thống tự động kiểm soát người ra, vào tỉnh không chỉ giúp cán bộ trực tại chốt hạn chế tiếp xúc gần với người dân, giảm nguy cơ lây lan dịch bệnh, mà còn rút ngắn thời gian xử lý thủ tục hành chính, tiện lợi cho người dân.

Hà Nội: Điều chỉnh tổng thể quy hoạch đến năm 2050

UBND thành phố Hà Nội vừa điều chỉnh tổng thể quy hoạch Thủ đô đến năm 2050 nhằm triển khai và thống nhất lồng ghép, bổ sung các nội dung với quy hoạch thành phố đang triển khai, tránh trường hợp thiếu sự đồng bộ phải điều chỉnh sau này. Tại lần điều chỉnh quy hoạch này, thành phố Hà Nội tập trung thực hiện các nhiệm vụ đánh giá hiện trạng dân số theo quy hoạch được duyệt và khả năng phát triển; rà soát tình hình lập, triển khai các quy hoạch có liên quan, các dự án đầu tư theo quy hoạch được duyệt và đánh giá các nội dung đã thực hiện, các tác động, hiệu quả của việc thực hiện theo quy hoạch được duyệt; các chỉ tiêu về hạ tầng xã hội, hạ tầng kỹ thuật tại từng khu vực và toàn thành phố. Thành phố Hà Nội cũng đặt mục tiêu trong lần điều chỉnh quy hoạch là đánh giá các vấn đề tồn tại, bất cập trong quá trình triển khai, những khó khăn vướng mắc, nguyên nhân khách quan và chủ quan; phân tích những yếu tố mới trong thực hiện quy hoạch và phát triển kinh tế - xã hội, yêu cầu xây dựng phát triển Thủ đô sắp tới; kiến nghị và đề xuất cơ quan có thẩm quyền./.

