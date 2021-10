Lào Cai: Đổi mới, sáng tạo trong công tác cải cách hành chính

Để nâng cao hơn nữa chất lượng phục vụ hành chính công, Lào Cai đã đưa các đơn vị cung cấp dịch vụ liên quan đến việc giải quyết thủ tục hành chính vào hoạt động tại Trung tâm Phục vụ hành chính công Lào Cai được thành lập từ tháng 11-2020 như: Bưu điện, Công chứng, Ngân hàng, Điện lực, Cấp thoát nước... Từ đây, người dân, doanh nghiệp chỉ cần đến một nơi duy nhất là Trung tâm hành chính công để thực hiện thủ tục

hành chính cấp tỉnh theo mô hình khép kín “5 tại chỗ” (tiếp nhận, thẩm định, phê duyệt, đóng dấu và trả kết quả). Tính đến hết tháng 9-2021, Lào Cai đã có trên 800 thủ tục hành chính với ít nhất 30% thời gian được cắt giảm so với quy định tại Trung tâm Phục vụ hành chính công; hơn 50 nghìn hồ sơ thực hiện cắt, giảm thời gian, tiết kiệm chi phí được khoảng 30 tỷ đồng cho người dân, doanh nghiệp.

Hòa Bình: Đội ngũ doanh nhân góp phần phát triển kinh tế - xã hội

Đến nay, Hiệp hội doanh nghiệp (DN) tỉnh đã có 17 tổ chức Hội DN hoạt động tại 10/10 huyện, thành phố, với trên 700 DN hội viên. Các hội viên tích cực tham gia phong trào, hoạt động Hội, tạo việc làm cho hàng vạn lao động với thu nhập ổn định.

Giai đoạn 2016-2020, mức đóng góp của khu vực kinh tế tư nhân vào GRDP tổng vốn đầu tư toàn xã hội đã huy động khoảng 80.630 tỷ đồng, bình quân hàng năm đạt 16.126 tỷ đồng. Tình hình hoạt động của DN trên địa bàn tỉnh có chuyển biến tích cực. Trong giai đoạn 2016-2020 có 1.769 DN đăng ký thành lập mới, gấp khoảng 1,3 lần so với giai đoạn 2011-2015; các chỉ tiêu về đăng ký DN đạt khá so với cùng kỳ, như: Tổng vốn điều lệ đăng ký đạt 31.500 tỷ đồng, vốn điều lệ đăng ký bình quân/DN đạt trên 17,3 tỷ đồng, tăng 8,9 tỷ đồng/DN so với giai đoạn 2011-2015. Riêng 6 tháng đầu năm 2021, toàn tỉnh có 260 DN đăng ký thành lập mới, với tổng vốn đăng ký khoảng 6.480 tỷ đồng, nâng tổng số DN trên toàn tỉnh lên khoảng 3.500 DN./.

PV