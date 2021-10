Hải Phòng: Doanh nghiệp du lịch dè dặt đón khách

Theo Quyết định của UBND thành phố Hải Phòng về điều chỉnh các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19, hai trọng điểm du lịch của Hải Phòng là Đồ Sơn và Cát Bà đã mở cửa hoạt động trở lại từ 1-10-2021. Tuy nhiên, sau 3 ngày mở cửa, lượng du khách đến đây rất thấp.

Nguyên nhân một số doanh nghiệp, đơn vị đang hết sức dè dặt trong việc đón khách, bởi nếu đón khách không đủ các yêu cầu như quy định của thành phố, đơn vị có thể bị xử phạt bất cứ lúc nào khi có lực lượng thanh, kiểm tra làm việc. Đối với lực lượng đang làm việc tại khách sạn, khu lưu trú, nếu chưa được tiêm vắc-xin mà phải xét nghiệm 3 ngày/lần sẽ đội lên rất nhiều chi phí, trong khi doanh thu từ việc mở cửa không đáng bao nhiêu. Lý do này cũng sẽ khiến doanh nghiệp cân nhắc mở hay không. Bên cạnh đó, du khách hoàn toàn không muốn đi du lịch trong điều kiện gò bó như đeo khẩu trang xuống biển, mất thêm chi phí test COVID-19.

Bắc Ninh: Quan tâm xây dựng nhà ở cho công nhân

Bắc Ninh hiện có khoảng 150 nghìn/350 nghìn công nhân đang làm việc tại các doanh nghiệp lưu trú trên địa bàn tỉnh. Toàn tỉnh thu hút đầu tư 20 dự án nhà ở dành cho công nhân tập trung, quy mô khoảng 9.797ha, tương ứng khoảng 2.041.872m2 tổng diện tích sàn, dự kiến khi hoàn thành sẽ cung cấp chỗ ở cho khoảng 112 nghìn công nhân. Nhưng hiện mới chỉ có 3 dự án đã hoàn thành và đi vào hoạt động 1 phần, 5 dự án chưa thực hiện lựa chọn nhà đầu tư, 9 dự án đã lựa chọn xong nhà đầu tư và đang trong quá trình thực hiện các thủ tục đất đai, xây dựng. Dẫn tới, nhà ở công nhân tập trung hiện đáp ứng 9.890/150 nghìn công nhân, chiếm khoảng hơn 6,5% nhu cầu thực tế.

Do số lượng nhà ở cho công nhân trong các KCN không đáp ứng nhu cầu thực tế nên đại bộ phận người lao động trong các KCN phải thuê nhà bên ngoài. Toàn tỉnh đang có khoảng 110.709 công nhân đang ở trọ tại các khu nhà ở do nhân dân tự xây dựng, chiếm 93,5% công nhân đang lưu trú trên địa bàn… dẫn đến đời sống của công nhân chưa được đảm bảo, bên cạnh đó còn phát sinh các vấn đề về an ninh, trật tự. Giai đoạn tới, tỉnh có chủ trương đầu tư xây dựng các khu nhà ở, khu đô thị tập trung gắn liền với KCN, nhằm hình thành các khu nhà ở tập trung dành cho công nhân với đầy đủ hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội, thiết chế văn hóa, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần, thuận tiện trong sinh hoạt và làm việc của người lao động./.

PV