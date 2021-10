Hà Nội: Đẩy mạnh nuôi trồng thủy sản phục vụ thị trường tết

Chi cục Thủy sản Hà Nội cho biết, diện tích nuôi trồng thủy sản của thành phố là hơn 23.400ha, sản lượng 9.675 tấn/tháng. Tính từ đầu năm 2021 đến nay, tổng sản lượng ước đạt hơn 87 nghìn tấn, tăng khoảng 2% so với cùng kỳ năm 2020. Nhu cầu tiêu dùng thủy sản của người dân Hà Nội khoảng 19.250 tấn/tháng, trong khi đó, khả năng đáp ứng của nông nghiệp Thủ đô là 10.150 tấn/tháng (khoảng 52,7%), còn lại nhập từ các tỉnh, thành phố khác là 9.100 tấn/tháng (chiếm 47,3%).

Để đáp ứng nhu cầu tiêu dùng của người dân tăng cao vào dịp cuối năm trong bối cảnh dịch COVID-19 tiếp tục diễn biến phức tạp, thời gian tới, ngành Nông nghiệp sẽ tập trung hỗ trợ phát triển một số diện tích nuôi trồng thủy sản ngắn ngày, có năng suất cao như: Cá rô phi đơn tính, cá chép lai…, đồng thời, rà soát, mở rộng diện tích mô hình nuôi cá - lúa để đưa diện tích nuôi trồng thủy sản lên khoảng 24 nghìn ha (tăng 600ha), tăng sản lượng lên mức 10 nghìn tấn/tháng.

Sơn La: Hỗ trợ công nhân tại các tỉnh phía Nam trở về ổn định cuộc sống

Theo Ban Chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 của tỉnh Sơn La, hiện số lao động là người Sơn La di chuyển bằng xe máy từ các tỉnh phía Nam về quê đã lên đến hơn 1.000 người; trong đó nhiều nhất là các huyện Phù Yên 678 người, Bắc Yên 163 người, Mường La 114 người.

Để giúp người dân từ vùng dịch hồi hương về quê ổn định cuộc sống, trước mắt, các địa phương trong tỉnh tập trung thực hiện các giải pháp tháo gỡ khó khăn trong sản xuất kinh doanh của các doanh nghiệp, hợp tác xã và người dân để tạo sinh kế, có việc làm; đặc biệt là trong tiêu thụ nông sản cho nhân dân. Thực hiện tốt việc lưu thông hàng hóa, không gây ách tắc ảnh hưởng đến phát triển kinh tế - xã hội và đời sống nhân dân. Đến nay, Sơn La đã thực hiện chi trả hỗ trợ cho 21.960 đối tượng với số tiền 11,1 tỷ đồng theo Nghị quyết số 68/NQ-CP ngày 1-7-2021 và Quyết định số 23/2021/QĐ-TTg ngày 7-7-2021 của Thủ tướng Chính phủ./.

PV