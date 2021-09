tin vắn trong nước

Hưng Yên: Gần 2,4 nghìn tỷ đồng đầu tư hiện đại hóa công trình thủy lợi

Giai đoạn 2015-2020, toàn tỉnh đã được đầu tư xây dựng, nâng cấp 22 trạm bơm, 8 tuyến kênh, 10 tuyến kè, 13 cống, 2 tuyến đê, 6 công trình hỗn hợp với tổng số vốn đầu tư gần 2,4 nghìn tỷ đồng. Đến nay, toàn tỉnh đã đưa vào khai thác sử dụng trên 600 trạm bơm chuyên tưới, chuyên tiêu và tưới tiêu kết hợp. Nhiều công trình trạm bơm có vốn đầu tư lớn như các trạm bơm: Bảo Khê, Chùa Tổng, Nghi Xuyên… Đặc biệt, các trạm bơm không ống cột nước thấp được đầu tư, qua khai thác, sử dụng được đánh giá có nhiều ưu điểm so với bơm truyền thống như: Điện năng tiêu thụ ít, chi phí đầu tư thấp, thi công nhanh, có thể bơm được khi mực nước nguồn thấp, công tác quản lý, vận hành đơn giản. Việc đầu tư xây dựng các công trình thủy lợi, phòng, chống lũ thời gian qua đã đem lại hiệu quả to lớn cho tỉnh, đó là mở rộng, nâng cao khả năng phục vụ sản xuất và đáp ứng nhu cầu tưới, tiêu cho nông nghiệp, khắc phục tình trạng ngập úng, hạn hán, tiêu thoát nước cho diện tích công nghiệp, dân cư.

Yên Bái: Đẩy mạnh thu hút đầu tư vào các khu công nghiệp

Theo Ban Quản lý các khu công nghiệp (KCN) tỉnh Yên Bái, năm 2020, tỉnh đã cấp quyết định chủ trương đầu tư và Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư cho 10 dự án với tổng vốn đầu tư trên 1.445 tỷ đồng, diện tích đất đăng ký trên 36ha, nâng tổng số dự án tại các KCN của tỉnh lên 62 dự án đầu tư. Trong đó, 57 dự án DDI và 5 dự án FDI với tổng vốn đầu tư 11.828 tỷ đồng, tổng diện tích đăng ký 345ha. Mặc dù gặp nhiều khó khăn do ảnh hưởng của dịch bệnh COVID-19, nhưng kết thúc năm, tổng giá trị sản xuất công nghiệp của các doanh nghiệp trong các KCN đạt 3.295,6 tỷ đồng, tăng 3,38% so với cùng kỳ năm 2019; tổng giá trị xuất khẩu đạt 36.703.628 USD, tăng 2,8% so với cùng kỳ năm 2019. Để nâng cao hiệu quả hoạt động của các KCN, UBND tỉnh đã xây dựng phương án phát triển các KCN để tích hợp vào quy hoạch tỉnh Yên Bái giai đoạn 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050./.

PV