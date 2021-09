Thanh Hóa: Phát triển mô hình nuôi vịt biển an toàn sinh học

Từ tháng 4-2021, Trung tâm Nghiên cứu vịt Đại Xuyên phối hợp với Trung tâm Khuyến nông Thanh Hóa triển khai mô hình chăn nuôi vịt biển an toàn sinh học, với quy mô 5.300 con tại 10 hộ dân trên địa bàn xã Hà Vinh (Hà Trung). Tham gia mô hình, các hộ được hỗ trợ 50% chi phí con giống, thức ăn, vắc-xin và thuốc sát trùng; ngoài ra, trung tâm còn tổ chức các lớp tập huấn chuyển giao quy trình kỹ thuật về chăn nuôi vịt biển cho các hộ nuôi.

Qua đó, giúp các hộ thực hiện đúng các yêu cầu kỹ thuật của mô hình trong suốt quá trình chăn nuôi, bảo đảm an toàn sinh học, đàn vịt sinh trưởng nhanh, không xảy ra dịch bệnh, tỷ lệ nuôi sống trung bình toàn đàn đạt hơn 90%. Tuy mô hình nuôi vịt biển an toàn sinh học bước đầu đã đạt được hiệu quả, nhưng việc nhân rộng còn gặp nhiều khó khăn do phải áp dụng các kỹ thuật chăn nuôi nghiêm ngặt, thực hiện vệ sinh chuồng trại, dụng cụ ăn, uống thường xuyên và chú trọng công tác tiêm phòng vắc-xin. Bên cạnh đó, thị trường tiêu thụ còn hạn chế do giống vịt này còn khá xa lạ với người tiêu dùng.

Ninh Bình: Chuyển biến tích cực trong công tác thu gom, xử lý rác thải ở nông thôn

Theo Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh, lượng rác thải sinh hoạt phát sinh hàng ngày tại khu vực nông thôn ước hơn 328 tấn/ngày, chiếm khoảng 67% tổng lượng rác thải sinh hoạt phát sinh trên địa bàn tỉnh. Trong đó, rác thải hữu cơ chiếm 70-75%, rác vô cơ chiếm 25-30%. Để bảo vệ môi trường khu vực nông thôn, những năm gần đây, các cấp, ngành, nhất là các địa phương đã đầu tư nguồn lực, xử lý rác bằng nhiều hình thức khác nhau.

Hiện toàn tỉnh có 13 xã của huyện Yên Khánh thực hiện biện pháp chôn lấp tại bãi rác chung của xã; 6 xã của các huyện Yên Khánh, Kim Sơn và Gia Viễn thực hiện đốt bằng lò đốt rác chuyên dụng công suất nhỏ; 3 xã của huyện Nho Quan sử dụng lò đốt thủ công quy mô hộ gia đình tại 90 xã đã ký hợp đồng xử lý tập trung tại Nhà máy xử lý chất thải rắn tại thung Quèn Khó, xã Đông Sơn, thành phố Tam Điệp. Tỷ lệ rác thải rắn khu vực nông thôn được thu gom và xử lý đạt trên 76%./.

PV