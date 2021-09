Nghệ An: Từ nay đến cuối năm cần hơn 11 nghìn công nhân

Theo khảo sát sơ bộ của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, từ nay đến hết năm 2021 tỉnh Nghệ An cần khoảng trên 11 nghìn công nhân, trong đó nhiều nhất là công nhân lao động tại các nhà máy điện tử và dệt may công nghiệp…

Với việc tỉnh thu hút khoảng 20-25 dự án, trong đó có các dự án điện tử và dệt may lớn dự kiến nửa cuối năm đi vào hoạt động nên rất cần và thiếu nhiều lao động. Điển hình là dự án Luxshare - ICT Khu công nghiệp (KCN) VSIP Hưng Nguyên đã tuyển được 5.000 lao động nhưng trong năm cần tới 20 nghìn lao động; dự án sản xuất linh kiện điện tử tại Everwin USA cần gần 1.000 lao động; dự án may xuất khẩu Sang woo Việt Nam cần tuyển 1.000 lao động, dự án may Mareep tại KCN Nam Cấm cần tuyển 1.500 lao động, dự án sản xuất linh kiện điện tử Goertek Vina cần gần 1.000 lao động. Cùng với các dự án trong KCN, các dự án ngoài cũng cần bổ sung lao động vào nguồn lao động của mình cùng với nâng cấp, mở rộng dây chuyền sản xuất cũng cần khoảng 3.000-4.000 lao động.

Vĩnh Phúc: Dấu ấn thu hút đầu tư

Toàn tỉnh có 19 Khu Công nghiệp (KCN) được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt, chấp thuận quy hoạch với tổng diện tích trên 5.480ha. Hiện đã có 8 KCN đã đi vào hoạt động với tổng vốn đầu tư đăng ký của các dự án phát triển hạ tầng KCN hơn 117 triệu USD và trên 7.900 tỷ đồng; tổng diện tích đất công nghiệp đã cho thuê, đăng ký thuê hơn 653ha; tỷ lệ lấp đầy các KCN đạt 63%.

Giai đoạn 2011-2020, toàn tỉnh thu hút mới gần 757 dự án đầu tư, điều chỉnh tăng vốn cho 382 dự án. Trong đó, 354 dự án FDI mới với tổng vốn đăng ký gần 2,7 tỷ USD; điều chỉnh tăng vốn cho 271 lượt dự án với số vốn tăng thêm gần 2 tỷ USD. Thu hút 403 dự án DDI mới với tổng vốn đăng ký trên 71 tỷ đồng; điều chỉnh tăng vốn cho 111 lượt dự án với tổng vốn tăng thêm gần 13,9 tỷ đồng. Đã có 19 quốc gia, vùng lãnh thổ triển khai các dự án đầu tư. Các dự án đầu tư FDI tập trung vào các lĩnh vực công nghiệp chế biến, chế tạo linh kiện điện tử, phụ tùng ô tô, xe máy, cơ khí. Các dự án DDI chủ yếu đầu tư vào lĩnh vực thương mại, dịch vụ. Đóng góp từ các dự án đầu tư trực tiếp vào tổng thu ngân sách Nhà nước trên địa bàn tỉnh chiếm khoảng 70%, trong đó các dự án FDI đóng góp trên 65%; đã giải quyết việc làm cho khoảng 137 nghìn lao động trực tiếp./.

PV