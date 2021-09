Bắc Ninh: Đột phá từ nông nghiệp công nghệ cao

Toàn tỉnh hiện có 56 cơ sở trồng trọt ứng dụng công nghệ cao với tổng diện tích 213,45ha, trong đó sản xuất rau, hoa cao cấp theo công nghệ nhà lưới, nhà màng, nhà kính là 82,86ha (tăng 75ha so với năm 2015). Hình thành 7 vùng sản xuất lúa an toàn đạt tiêu chuẩn VietGAP (tăng 6 vùng so năm 2015) với tổng diện tích 150ha; 14 vùng sản xuất rau đã được cấp giấy chứng nhận VietGAP/Giấy chứng nhận đủ điều kiện an toàn thực phẩm (tăng 13 vùng) với tổng diện tích 91,2ha... Trong chăn nuôi, tỉnh có 72 trang trại ứng dụng công nghệ chuồng kín (tăng 37 trang trại so năm 2015). Công nghệ nuôi thâm canh, siêu thâm canh trong ao đất và trong lồng trên sông để nuôi thủy sản đang ngày càng phát triển. Cùng với phát triển các ngành, nghề, tỉnh có hơn 70 kho lạnh với dung tích bảo quản đạt 150-200 m3/kho, bảo quản các loại rau, củ quả tươi....; 24 lò sấy nông sản, 8 doanh nghiệp áp dụng công nghệ chế biến sâu từ sản phẩm thô đến sản phẩm cuối cùng (thành phẩm). Ngoài ra, 11 cơ sở sản xuất, kinh doanh, cung ứng sản phẩm nông sản, thực phẩm an toàn với 25 chuỗi sản phẩm được cấp giấy xác nhận. Các sản phẩm chuỗi được sản xuất, cung ứng theo quy trình kiểm soát nghiêm ngặt từ sản phẩm đầu vào đến sản phẩm đầu ra, bảo đảm an toàn thực phẩm và truy xuất được nguồn gốc.

Quảng Ngãi: Giá cau tăng cao, người dân phấn khởi

Hiện nay, người dân các địa phương trong tỉnh đang bước vào vụ thu hoạch cau. Huyện Sơn Tây là địa phương có diện tích trồng cau nhiều nhất tỉnh, với hơn 1.000ha. Người dân cho biết, năm trước giá cau chỉ có 5.000 đồng/kg, nhưng năm nay hơn 50 nghìn đồng/kg.

Cau là cây trồng chủ lực của địa phương. Ngoài doanh nghiệp Trung Quốc thu mua chính, hiện nay còn có doanh nghiệp Ấn Độ đặt hàng mua cau của nhiều thương lái trên địa bàn huyện. Theo các thương lái, giá cau đầu vụ tăng cao là do bão số 9 năm 2020 làm thiệt hại nhiều diện tích cau ở khu vực miền Trung, do đó lượng cau cung ứng giảm, trong khi nhu cầu tiêu thụ cau của thị trường Trung Quốc vẫn tăng mạnh. Từ năm 2018 đến nay, huyện hỗ trợ cây giống cho người dân trồng mới khoảng 300ha cau và đang phát triển rất tốt. Giá cau hiện nay giúp người trồng cau trên địa bàn huyện có nguồn thu nhập cao, cải thiện đời sống./.

PV