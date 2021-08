tin vắn trong nước

Hải Dương: Liên kết sản xuất, chế biến cá rô đầu vuông

Hải Dương đang hình thành chuỗi liên kết sản xuất, chế biến cá rô đầu vuông nhằm tạo thuận lợi cho việc tiêu thụ sản phẩm. Theo đó, hàng ngày, Công ty TNHH Sản xuất và Thương mại dịch vụ Khánh Thọ (thành phố Hải Dương) thu mua từ 1-2 tấn cá rô đầu vuông của HTX Sản xuất và Thương mại Nhật Tân (Gia Lộc) để chế biến, sản xuất bánh đa cá rô ăn liền. Giá thu mua của Công ty Khánh Thọ cao hơn từ 5.000-7.000 đồng/kg so với giá thị trường.

Toàn tỉnh có khoảng 200ha nuôi cá rô đầu vuông đang vào vụ thu hoạch, cho năng suất từ 60-80 tấn/ha. Trước đây, cá được cung cấp cho các nhà hàng, quán ăn sáng nhưng hiện các cơ sở này tạm dừng hoạt động để phòng, chống dịch COVID-19 nên cá tiêu thụ chậm, giá xuống thấp. Việc liên kết sản xuất, chế biến là giải pháp để cá rô đầu vuông tiêu thụ thuận lợi, vừa nâng cao giá trị kinh tế vừa bảo đảm mùa vụ sản xuất trong bối cảnh dịch bệnh. Ngoài cá rô đầu vuông, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đang kết nối để phân phối các loại cá khác như trê, trôi, trắm... dưới dạng bảo quản, chế biến sâu.

Quảng Ninh: Kiểm soát chặt chất lượng nông, lâm, thủy sản

Theo thống kê của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, hiện trên địa bàn tỉnh có 14 vùng trồng cây ăn quả đã được Cục Bảo vệ thực vật (Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn) thẩm định, cấp mã số vùng trồng, đảm bảo yêu cầu xuất khẩu, như: Vùng thanh long An Sinh, nhãn An Sinh thuộc xã An Sinh (thị xã Đông Triều); vùng thanh long Phương Đông, phường Phương Đông; vùng vải chín sớm Phương Nam, phường Phương Nam (thành phố Uông Bí)...

Cùng với cấp mã số vùng trồng, thời gian qua, toàn tỉnh đã tập trung phát triển chuỗi cung cấp thực phẩm nông, lâm, thủy sản an toàn nhằm kiểm soát được ATTP trong toàn bộ quá trình sản xuất, kinh doanh các sản phẩm. Đến nay, trên địa bàn tỉnh đã xây dựng 4 chuỗi sản phẩm nông sản an toàn, gồm: Chuỗi thịt lợn, gạo nếp cái hoa vàng, rau, chả mực. Theo đó, các khâu trong chuỗi cung ứng thực phẩm đã được hướng dẫn, hỗ trợ kịp thời về cơ sở kỹ thuật cho sản xuất, chế biến, kinh doanh; giám sát chất lượng ATTP; thiết lập hệ thống truy xuất nguồn gốc; thuê điểm, gian hàng kinh doanh... Hiện toàn tỉnh có 269 cơ sở áp dụng hệ thống quản lý chất lượng ATTP theo tiêu chuẩn thực hành tốt (GMP), thực hành vệ sinh tốt (SSOP), thực hành sản xuất nông nghiệp tốt (VietGAP). 8 tháng năm 2021, toàn tỉnh đã cấp phát 90 nghìn tem truy xuất nguồn gốc sản phẩm, chống làm giả cho các sản phẩm nông, lâm, thủy sản./.

PV