tin vắn trong nước

Bắc Ninh: Cho phép học sinh, sinh viên trở lại trường từ ngày 10-8

UBND tỉnh Bắc Ninh vừa có văn bản cho phép học sinh, học viên, sinh viên trở lại trường thực hiện nhiệm vụ năm học 2020-2021, từ ngày 10-8.

Theo đó, tỉnh Bắc Ninh cho phép học sinh, sinh viên không thuộc nhóm đối tượng F0, F1, F2 theo phân loại của ngành y tế, không ở những nơi bị phong tỏa và giãn cách xã hội theo Chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ, được trở lại trường sau hơn 3 tháng nghỉ học phòng, chống COVID-19. Cụ thể, bắt đầu từ ngày 10-8, học sinh, học viên các khối lớp 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 10 và 11 trong toàn tỉnh và sinh viên Trường Cao đẳng Sư phạm Bắc Ninh trở lại trường để hoàn thành việc kiểm tra, đánh giá cuối năm học 2020-2021. Đối với học sinh các khối lớp 1, 2, 3, 4 thực hiện kiểm tra từ ngày 10 đến ngày 12-8; các khối lớp 6, 7, 8 kiểm tra từ ngày 10 đến ngày 15-8; các lớp 10, 11 kiểm tra từ ngày 10 đến ngày 13-8. Sinh viên Trường Cao đẳng Sư phạm Bắc Ninh hoàn thành các học phần thực hành hệ Cao đẳng chính quy từ ngày 10 đến ngày 12-8; thi kết thúc học phần học kỳ 2, năm học 2020-2021, từ ngày 13 đến ngày 15-8. Học sinh lớp 11, 12 của năm học 2021-2022 thuộc Trường THPT chuyên Bắc Ninh tham gia bồi dưỡng chuẩn bị thành lập các đội tuyển tham dự kỳ thi học sinh giỏi Quốc gia năm học 2021-2022, sẽ tập trung ôn tập tại trường từ ngày 9-8.

Thanh Hóa: Gần 9.200ha cây trồng có nguy cơ ngập úng khi mưa lớn

Trên cơ sở nhận định xu thế thời tiết khí tượng, thủy văn, Chi cục Thủy lợi dự báo vụ thu mùa 2021 trên địa bàn tỉnh sẽ có gần 9.200ha cây trồng có nguy cơ ngập úng khi mưa lớn, tập trung ở các huyện, thị xã, như: Nghi Sơn 910ha, Yên Định 1.200ha, Hà Trung 1.630ha, Nông Cống 2.000ha, Thọ Xuân 1.100ha, Vĩnh Lộc 900ha, Ngọc Lặc 530ha, Triệu Sơn 450ha, Thiệu Hóa 200ha, Nga Sơn 170ha… Căn cứ vào dự báo, nhận định của Chi cục Thủy lợi, chính quyền các địa phương, nhất là những huyện, thị xã có diện tích nằm trong vùng xảy ra ngập lụt đã và đang cùng với các công ty quản lý và khai thác các công trình thủy lợi tổ chức kiểm tra công trình trước lũ, đánh giá đúng mức độ hư hỏng, an toàn công trình và xây dựng kế hoạch tu sửa công trình, kế hoạch nạo vét kênh tiêu liên huyện, liên xã, nhằm khơi thông dòng chảy, tạo điều kiện cho việc tiêu thoát nước lũ. Kiểm tra, rà soát quy trình vận hành hồ chứa, xây dựng phương án ứng phó với tình huống khẩn cấp cho từng hồ chứa theo quy định về quản lý an toàn đập, hồ chứa nước. Đối với công trình hồ chứa chưa đảm bảo an toàn không tích nước. Các hồ đang cải tạo nâng cấp cần đôn đốc các nhà thầu thi công đảm bảo theo đúng tiến độ đồng thời yêu cầu các nhà thầu có phương án ứng phó thiên tai cho công trình, vùng hạ du đập./.

PV