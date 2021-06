tin vắn trong nước

Hưng Yên: Xúc tiến quảng bá sản phẩm vải quả

Toàn tỉnh Hưng Yên có khoảng 1.400ha vải lai chín sớm và vải trứng, hiện đang bước vào vụ thu hoạch. Trước những diễn biến phức tạp của dịch COVID-19, tỉnh Hưng Yên đang triển khai nhiều giải pháp, cùng sự chung tay, góp sức của doanh nghiệp, tư thương giúp nông dân tiêu thụ quả vải được giá.

Để giúp nông dân trồng vải đạt được hiệu quả kinh tế cao, tỉnh Hưng Yên đã hỗ trợ các địa phương, hợp tác xã xây dựng và đăng ký bảo hộ sở hữu trí tuệ với nhãn hiệu vải lai chín sớm Phù Cừ, vải trứng Hưng Yên và được xếp hạng sản phẩm OCOP 3 sao, 4 sao. Hàng năm, tỉnh Hưng Yên hỗ trợ công tác xúc tiến tiêu thụ vải quả, chỉ đạo các sở, ngành, địa phương tăng cường quảng bá sản phẩm vải quả trên các phương tiện thông tin đại chúng. Sở Công Thương tỉnh Hưng Yên tập trung tìm hướng tiêu thụ vải cho nông dân tại thị trường trong nước, thông qua hệ thống siêu thị, hệ thống bán lẻ, các thương nhân phân phối, chợ đầu mối tại các thành phố lớn... Hỗ trợ các doanh nghiệp, hợp tác xã, nhà vườn đăng tải thông tin, quảng bá, bán sản phẩm vải trên sàn thương mại điện tử của tỉnh Hưng Yên. Đồng thời, đề nghị các tỉnh, thành phố hỗ trợ, tạo điều kiện thuận lợi cho xe vận chuyển quả vải đi đến các điểm tiêu thụ qua các chốt kiểm dịch. Nhờ thực hiện đồng bộ nhiều giải pháp, đến nay, việc tiêu thụ quả vải của nông dân ở các vùng trồng vải trong tỉnh Hưng Yên cơ bản diễn ra thuận lợi, an toàn.

TP Hồ Chí Minh: Thu ngân sách 5 tháng tăng 22,8%

Theo thông tin từ Cục Thống kê Thành phố Hồ Chí Minh, tình hình thu ngân sách Nhà nước trên địa bàn thành phố tiếp tục ghi nhận kết quả khả quan trong 5 tháng đầu năm nay. Đáng chú ý, trong khoản thu nội địa, cơ cấu đóng góp ngân sách Nhà nước đã có sự thay đổi đáng kể trong 5 tháng đầu năm. Nếu như cùng kỳ 2020, khu vực có vốn đầu tư nước ngoài chiếm tỷ trọng lớn nhất trong tổng thu ngân sách với 18,4%, tiếp đó là khu vực ngoài Nhà nước 17,4% thì đến nay, cơ cấu này đã đảo chiều.

Trong 5 tháng đầu năm nay, khu vực ngoài Nhà nước đứng đầu danh mục đóng ngân sách Nhà nước cho Thành phố Hồ Chí Minh khi đóng góp 37.126 tỷ đồng, chiếm 21,3% tổng thu ngân sách, đạt 54,8% dự toán được giao và tăng mạnh tới 49,8% so với cùng kỳ. Kế tiếp, thu từ khu vực có vốn đầu tư nước ngoài ước đạt 30.664 tỷ đồng, đạt 54,8% dự toán, chiếm 17,6% tổng thu và tăng 17,4% so với cùng kỳ. Thu từ doanh nghiệp Nhà nước ước đạt 10.163 tỷ đồng, đạt 37,6% dự toán, chiếm 5,8% tổng thu ngân sách và tăng 9,4% so với cùng kỳ. Trong khi đó, tổng thu cân đối ngân sách địa phương 5 tháng đầu năm ước được 34.185 tỷ đồng, chiếm 19,6% tổng thu ngân sách Nhà nước trên địa bàn, đạt 41,6% dự toán và tăng 7,5% so với cùng kỳ năm 2020. Năm 2021, Thành phố Hồ Chí Minh được giao dự toán thu cân đối ngân sách Nhà nước là 364.893 tỷ đồng, giảm 10,1% so dự toán năm 2020 và giảm 1,7% so với thực hiện năm 2020; trong đó, thu nội địa 248.343 tỷ đồng, giảm 10,9% so dự toán năm 2020; thu từ hoạt động xuất nhập khẩu 108 nghìn tỷ đồng, giảm 6,1% so với dự toán năm 2020 và thu dầu thô 8.550 tỷ đồng, giảm 29,9% so dự toán năm 2020./.

Theo nhandan.com.vn