Hà Nội: Lượng điện tiêu thụ trên địa bàn tăng 17,7%

Tổng Công ty Điện lực thành phố Hà Nội (EVNHANOI) cho biết, nắng nóng gay gắt xảy ra diện rộng ở khu vực Bắc Bộ và Hà Nội đã khiến mức độ tiêu thụ điện gia tăng đáng kể.

Theo đó, sản lượng điện tiêu thụ trên toàn thành phố ngày 19-5 là 76,230 triệu kWh, ngày 20-5 là 81,702 triệu kWh và ngày 21-5 là 85,964 triệu kWh. Bình quân lượng điện tiêu thụ một ngày trong tháng 5 (tính đến ngày 21-5) là 66,071 triệu kWh, tăng 17,7% so với bình quân tháng 4-2021.

Mức độ tiêu thụ điện gia tăng liên tục chủ yếu do nhu cầu sử dụng thiết bị làm mát, nhất là điều hòa nhiệt độ. EVNHANOI khuyến nghị khách hàng sử dụng điều hòa nhiệt độ nên để mức 26-28 độ C. Trong trường hợp chưa đủ mát, người dùng có thể bật thêm quạt gió, sẽ giúp tiết kiệm 2-3% điện năng so với việc bật điều hòa ở mức nhiệt thấp hơn. Việc không thường xuyên vệ sinh điều hòa cũng là nguyên nhân gây lãng phí điện năng.

Lào Cai: Sa Pa chuyển rét giữa mùa hè

Theo thông tin từ Đài Khí tượng và Thủy văn tỉnh Lào Cai, từ đêm 23-5, một bộ phận không khí lạnh từ phía Bắc tăng cường xuống Lào Cai, kết hợp với tác động của vùng hội tụ gió trên cao. Các khu vực trong tỉnh Lào Cai có mưa rào và dông trên diện rộng, một số địa phương thời tiết chuyển lạnh giữa mùa hè, Sa Pa trời chuyển rét.

Tuy nhiên, mưa không đồng đều, nhiều nơi có mưa vừa, có nơi mưa to. Cụ thể, xã Hoàng Liên (Sa Pa) 29,6mm; các xã Cao Sơn (Mường Khương) 36mm, Bản Cầm (Bảo Thắng) 45,2mm...; thành Phố Lào Cai mưa to với lượng 57mm, xã Võ Lao (Văn Bàn) 60,2mm. Riêng xã Toòng Sành (huyện Bát Xát) mưa lớn nhất 98,2mm nhưng do thời gian không dài nên không gây thiệt hại nhiều. Mưa mát bao phủ trên diện rộng khiến nhiệt độ các địa phương đồng loạt giảm xuống. Tiết trời chuyển mát mẻ, nắng nóng ở vùng thấp và khu vực phía Tây của tỉnh chấm dứt, vùng núi trời lạnh, các vùng núi cao rét nhẹ. Lúc 7 giờ ngày 24-5, Trạm khí tượng thành phố Lào Cai quan trắc được nhiệt độ xuống mức 24,9 độ C; Bắc Hà 21,5 độ C; vùng núi cao Sa Pa chuyển rét 17,3 độ C.

Dự báo, đến ngày 26-5, vùng hội tụ gió trên cao hoạt động mạnh trở lại gây ra một đợt mưa lớn kéo dài nối tiếp.

Hải Dương: Lô vải thiều đầu tiên đến Nhật Bản

Ngày 23-5, lô vải thiều Thanh Hà, Hải Dương đầu tiên qua đường hàng không đã đến thị trường Nhật Bản. Lô vải thiều do Công ty CP Ameii Việt Nam xuất khẩu lên đường sang Nhật Bản. Đây cũng là lô vải thiều đầu tiên của Việt Nam xuất khẩu sang thị trường Nhật Bản trong năm 2021. Theo báo Hải Dương, đại diện Công ty cho biết trong đêm 23-5, Công ty tiếp tục xuất khẩu lô vải thiều thứ 2 sang thị trường này. Tiếp đó, theo kế hoạch và yêu cầu của phía Nhật Bản, từ ngày 24-5, mỗi ngày Công ty sẽ xuất khẩu 5 tấn vải thiều Thanh Hà sang Nhật. Từ năm 2020, Nhật Bản chính thức chấp thuận nhập khẩu quả vải tươi của Việt Nam. Công ty CP Ameii Việt Nam là một trong những đơn vị xuất khẩu thành công vải vào thị trường Nhật Bản. Ngay trong năm 2020, đơn vị đã xuất khẩu khoảng 30 tấn vải sang Nhật Bản. Trong vụ vải năm nay, ngoài xuất khẩu khoảng 300 tấn vải thiều sang thị trường Nhật Bản, Công ty đã lên kế hoạch xuất khẩu từ 700-1.000 tấn vải sang các thị trường khác như Singapore, Mỹ, Australia... Vải thiều Thanh Hà đã được Cục Sở hữu trí tuệ (Bộ Khoa học và Công nghệ) cấp chỉ dẫn địa lý từ năm 2007, được Hội Tiêu chuẩn và Bảo vệ người tiêu dùng Việt Nam bình chọn là sản phẩm uy tín, chất lượng nhiều năm liền./.

PV