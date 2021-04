Đồng Tháp: Quy hoạch khu bảo tồn các giống tre Việt Nam

Từ năm 2014 đến nay, Ban Quản lý rừng tràm này đã sưu tầm và nhân giống được 68 giống tre các loại hiện có ở Việt Nam để trồng ở Gáo Giồng như: tre gai, tre tầm vông, sọc vàng, tre hoa hậu, tre bườm móc, tre diễn đá, tre vầu, tre lò ô vàng, tre kiểng, tre đắng, tre đen... Đến nay ở Gáo Giồng bước đầu đã trồng được hai hàng tre song song, dài hơn 2km trên đoạn đường dẫn vào Khu du lịch sinh thái Gáo Giồng. Các giống tre này do Làng Tre Phú An sưu tầm đưa về để ươm tại Gáo Giồng, nay đã xanh tốt và tuyển chọn để trồng theo quy hoạch. Các giống tre này rất thích nghi với thổ nhưỡng nơi đây và phát triển tốt, tạo điểm mới lạ, hấp dẫn khách du lịch đến Gáo Giồng. Mỗi loại tre có đặc điểm, nét đẹp riêng nhưng tất cả đều có điểm chung là mang đến vẻ đẹp bình dị, gần gũi với đời sống làng quê. Tre sọc vàng tạo sự sang trọng, rất đẹp mắt; tre hoa hậu với thân cao to màu xanh đậm, lá thẳng vút lên trời tạo dáng uy nghi…

Bộ sưu tập này còn có ý nghĩa bảo tồn các giống tre Việt Nam, phục vụ các nhà khoa học trong và ngoài nước đến nghiên cứu về các loài tre Việt Nam, giúp du khách hiểu thêm về các giống tre ở Việt Nam.

Hà Nội: Triển khai nhiều giải pháp ứng phó với thiên tai năm 2021

UBND thành phố Hà Nội vừa ban hành Chỉ thị số 09/CT-UBND về công tác phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn năm 2021.

Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội chỉ thị các cấp, các ngành, cơ quan, đơn vị trên địa bàn thành phố tập trung xây dựng kế hoạch, phương án phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn năm 2021 cụ thể, sát thực tế của địa phương, đơn vị; triển khai công tác phòng ngừa, ứng phó, khắc phục hậu quả sự cố, thiên tai theo phương châm “4 tại chỗ”... Bên cạnh đó, tập trung kiểm tra, rà soát các khu vực nguy hiểm, các trọng điểm xung yếu, nhất là các khu vực có nguy cơ cao về sạt lở, lũ quét, ngập lụt ảnh hưởng trực tiếp đến an toàn dân cư để chủ động sơ tán, di dời khi xảy ra thiên tai. Thường xuyên tổ chức kiểm tra, đánh giá hiện trạng đê, kè, cống, hồ đập và các công trình phòng, chống thiên tai để kịp thời phát hiện hư hỏng, chủ động sửa chữa, khắc phục bảo đảm an toàn công trình... Các cơ quan, đơn vị đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến, triển khai thực hiện các quy định của pháp luật về phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn để toàn thể nhân dân biết, chủ động phòng ngừa, ứng phó theo hướng dẫn của cơ quan chuyên môn; tổ chức diễn tập phòng, chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn tại địa phương, đơn vị; tập huấn nâng cao trình độ, năng lực cho lực lượng làm công tác này để đáp ứng yêu cầu đề ra./.

