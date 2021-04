Bến Tre: Không tăng giá nước vì hạn mặn

UBND tỉnh Bến Tre cho biết, tỉnh đã có quyết định dừng áp dụng giá nước tiêu thụ theo Quyết định số 03 ngày 9-2-2021 về việc quy định giá nước tiêu thụ nước sạch không bị nhiễm mặn trong thời gian bị hạn mặn.

Theo Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Nguyễn Trúc Sơn: Qua làm việc, Bộ Tài chính vẫn giữ quan điểm theo Thông tư số 75 của liên bộ Bộ Tài chính, Bộ Xây dựng, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về giá nước được ban hành cách đây 10 năm. Trong đó quy định, tối đa giá nước vùng thành thị chỉ 22.500 đồng/m3, nông thôn chỉ 16 nghìn đồng/m3. Tỉnh căn cứ tình hình thực tế quyết định giá tiêu thụ nước sạch sinh hoạt phù hợp nhưng không vượt quá 50% mức giá tối đa của khung giá tiêu thụ nước sạch sinh hoạt do Bộ Tài chính ban hành.

Sau khi trao đổi, tổng hợp thông tin, xin ý kiến Tỉnh ủy, UBND tỉnh thống nhất không tăng giá nước. Người dân trên địa bàn tỉnh vẫn sử dụng nước ngọt với mức giá như trước, không tăng khoảng 4-5 lần so với Quyết định số 03. Cụ thể, giá tiêu thụ nước sạch không bị nhiễm mặn trong thời gian hạn mặn theo Quyết định số 03 dao động từ 27.846 đồng đến 51.500 đồng/m3 tùy vào từng khu vực và độ mặn.

Cà Mau: Triển khai dự án nhà máy điện 1,5 tỷ USD

Sáng 15-4, Chủ tịch UBND tỉnh Cà Mau Lê Quân đã có buổi làm việc cùng Tổng Công ty Điện lực Dầu khí Việt Nam về việc triển khai dự án Nhà máy điện Cà Mau 3 tại Khu công nghiệp Khánh An thuộc xã Khánh An, huyện U Minh, tỉnh Cà Mau. Tại buổi làm việc, Tổng Công ty Điện lực Dầu khí Việt Nam báo cáo sơ lược về dự án Nhà máy điện Cà Mau 3, có tổng mức đầu tư 1,5 tỷ USD. Thời gian dự kiến hoàn thành dự án vào năm 2026. Khi chính thức vận hành và đi vào hoạt động, dự kiến sản lượng điện sẽ đạt 9 tỷ KWh/năm, tạo ra thêm 2.000 việc làm cho lao động địa phương. Dự kiến sau 25 năm, dự án trên sẽ đóng góp cho ngân sách tỉnh khoảng 8.800 tỷ đồng.

Tiền Giang: Đẩy mạnh kiểm tra an toàn thực phẩm

Từ ngày 15-4 đến 15-5 UBND tỉnh Tiền Giang triển khai “Tháng hành động vì an toàn thực phẩm (ATTP)” năm 2021 với chủ đề: “Đảm bảo ATTP, phòng ngừa ngộ độc thực phẩm trong tình hình bình thường mới”. Về mục tiêu, “Tháng hành động vì ATTP” năm 2021 tập trung tăng cường công tác thông tin, truyền thông các vấn đề liên quan đến ATTP. Đề cao vai trò, trách nhiệm của các tổ chức, cá nhân, doanh nghiệp trong việc thực thi pháp luật về ATTP. Đẩy mạnh công tác thanh tra, kiểm tra về ATTP tại các cơ sở sản xuất, kinh doanh, quảng cáo thực phẩm trên địa bàn tỉnh, tăng cường giám sát, hậu kiểm nhằm giảm thiểu ngộ độc do thực phẩm không an toàn. Nêu cao vai trò của chính quyền các cấp, các cơ quan quản lý, tổ chức xã hội và sự giám sát của người tiêu dùng đối với việc tuân thủ pháp luật về ATTP và giảm thiểu ngộ độc do tiêu dùng thực phẩm không an toàn đối với các cá nhân, cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm; kịp thời xử lý các sự cố mất ATTP./.

PV