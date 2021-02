tin trong nước

Bình Dương: Vận động công nhân quê vùng dịch ở lại ăn Tết

Ngày 2-2, Liên đoàn Lao động tỉnh Bình Dương đã quyết định dừng tổ chức Chương trình “Chuyến xe xuân nghĩa tình”, “Tết sum vầy” cho người lao động. Đây là một trong những chương trình ý nghĩa do tổ chức công đoàn thực hiện, mỗi năm đưa khoảng 4.000 công nhân ở Bình Dương về ăn Tết trên chuyến xe 0 đồng. Mặc dù các công đoạn tổ chức đã hoàn thành, tuy nhiên do diễn biến dịch bệnh phức tạp, chương trình phải dừng lại. Cùng với đó, Liên đoàn Lao động tỉnh Bình Dương tuyên truyền, vận động công nhân quê ở những vùng có dịch nên ở lại Bình Dương ăn Tết, đảm bảo công tác phòng chống dịch bệnh, an toàn sức khỏe người dân và cộng đồng. Cùng chung tay chống dịch, nhiều công ty tại Bình Dương đã kêu gọi công nhân không di chuyển nhiều nơi trong những ngày nghỉ Tết, thực hiện nghiêm các biện pháp phòng, chống dịch. Các công nhân ở miền Bắc và miền Trung nếu đã mua vé và quyết định ở lại Bình Dương ăn Tết, công ty hỗ trợ 350 nghìn đồng và công đoàn hỗ trợ 150 nghìn đồng cho mỗi công nhân để bù đắp một phần chi phí. Nhằm hỗ trợ kịp thời cho đoàn viên - lao động khó khăn trong dịp Tết, Liên đoàn Lao động tỉnh đã chỉ đạo công đoàn các cấp tặng quà tại doanh nghiệp hoặc ngay nhà trọ. Tết Nguyên đán 2021, tỉnh Bình Dương sẽ tặng 14 nghìn phần quà cho đoàn viên - lao động khó khăn.

TP. Hồ Chí Minh: Tặng 2.000 phần quà cho sinh viên đón Tết xa nhà

Chiều 2-2, tại Hội trường Nhà văn hóa Thanh niên (quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh), Ủy ban MTTQ Việt Nam Thành phố Hồ Chí Minh, Hội Sinh viên Việt Nam thành phố và Trung tâm Hỗ trợ học sinh, sinh viên thành phố phối hợp tổ chức chương trình “Họp mặt sinh viên đón Tết xa nhà” - Xuân Tân Sửu năm 2021. Chương trình nhằm chăm lo các đối tượng sinh viên khó khăn đón Tết xa nhà có hộ khẩu thường trú từ Bình Định trở ra phía Bắc, và có hộ khẩu tại các tỉnh: Gia Lai, Kon Tum, Đắk Lắk đang học tập tại các trường đại học, cao đẳng, trung cấp trên địa bàn thành phố. Đồng thời, Chương trình nhằm mang lại không khí Tết ấm áp, thân tình, giúp các sinh viên có hoàn cảnh khó khăn không thể về quê đón Tết vơi bớt nỗi nhớ nhà, nhớ người thân.

Các sinh viên tham gia Chương trình được giao lưu văn nghệ với các ca sĩ, nghệ sĩ nổi tiếng, tâm sự, chia sẻ tình cảm cùng các bạn sinh viên khác có chung hoàn cảnh.

Do tình hình dịch COVID-19 diễn biến phức tạp, nhằm đảm bảo an toàn cho sinh viên tham dự Chương trình, Trung tâm Hỗ trợ Học sinh, sinh viên Thành phố Hồ Chí Minh đã chuẩn bị các phương án phòng dịch: Đo thân nhiệt, trang bị khẩu trang và nước rửa tay sát khuẩn, xây dựng đội hình y tế phản ứng nhanh tại nơi diễn ra chương trình. Trong dịp Tết, Trung tâm còn tổ chức các hoạt động: Việc làm Tết; tặng vé xe cho sinh viên khó khăn về quê đón Tết; thăm và tặng quà các ký túc xá trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh./.

