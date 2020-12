tin vắn trong nước

Gia Lai: Bảo đảm an toàn lưới điện nông thôn

Từ đầu năm đến nay, trên địa bàn tỉnh Gia Lai xảy ra gần 900 sự cố lưới điện. Trong đó, 360 sự cố do ảnh hưởng của mưa, bão, giông sét và các hiện tượng thời tiết cực đoan khác. Bên cạnh đó, tình trạng người dân tự ý đấu nối điện gây mất an toàn lưới điện diễn ra khá phổ biến.

Nhằm giảm đến mức thấp nhất sự cố điện, ngành điện tỉnh Gia Lai đã huy động nhân lực tổng kiểm tra các vị trí cột điện xung yếu ở các khu vực triền dốc, bờ sông, bờ suối, kênh rạch… có nguy cơ sạt lở; xử lý kịp thời hệ thống dây chằng néo và tiếp đất để bảo đảm vận hành an toàn trong trường hợp mưa bão, ngập lụt. Đồng thời, lực lượng toàn ngành đã tiến hành phát quang, chặt tỉa các cây lớn có khả năng va chạm với đường dây, gây sự cố; sử dụng camera nhiệt để kiểm tra lưới điện...

Để bảo đảm an toàn cung cấp điện vùng nông thôn, hàng năm, Công ty Điện lực Gia Lai ưu tiên triển khai các chương trình thay dây trần trung áp bằng dây bọc trung áp qua các rừng cao-su, rừng tự nhiên; xử lý các điểm xung yếu, điểm mất an toàn, hạn chế thiệt hại do giông sét. Song song với việc cải tạo, nâng cấp lưới điện, ngành điện Gia Lai tích cực phối hợp chính quyền địa phương tuyên truyền đến người dân các biện pháp bảo đảm an toàn lưới điện; triển khai dự án xây dựng 192km đường dây trung áp, 213km đường dây hạ áp, 86 trạm biến áp, 864 công-tơ, 47 thiết bị đóng cắt, để đưa điện đến những vùng thôn, buôn cuối cùng, nhất là các thôn, làng vùng biên của tỉnh.

Bạc Liêu: Khởi công các công trình du lịch vùng ven biển

Ngày 29-11, tại Khu du lịch ven biển thuộc phường Nhà Mát, thành phố Bạc Liêu (tỉnh Bạc Liêu), Công ty cổ phần Ô tô Bảo Toàn phối hợp Công ty TNHH Thương mại - Du lịch Linh Yến Phi tổ chức lễ khởi công cụm các công trình trọng điểm du lịch. Đây là khu du lịch nổi tiếng nhất tại Bạc Liêu tính đến thời điểm hiện nay. Khu du lịch Nhà Mát tại vùng ven biển thành phố Bạc Liêu (tỉnh Bạc Liêu) hiện có 21ha. Theo đó, một số công trình trọng điểm được khởi công xây dựng như: Công viên văn hóa Rồng, công viên thể thao vui chơi giải trí; khu bãi tắm nhân tạo… phục vụ người dân Bạc Liêu và các tỉnh đồng bằng sông Cửu Long. Đặc biệt, tại khu du lịch này, chủ đầu tư xây dựng sân vận động đa năng, khách sạn năm sao 16 tầng, với hình cây đàn kìm độc đáo, ấn tượng, biểu tượng văn hóa của Bạc Liêu.

Theo ông Ngô Xuân Pha, Chủ tịch HĐQT Công ty cổ phần Ô tô Bảo Toàn, chiều cao khách sạn hơn 50m. Trong đó khối đế có quy mô năm tầng với hình chiếc thuyền “chở” phần chính của dự án là hình chiếc đàn kìm, hướng ra phía biển (đã được Tỉnh ủy, UBND tỉnh và các bộ, ngành Trung ương thông qua), với ý tưởng Bạc Liêu quyết tâm phát triển kinh tế biển, đồng thời bảo vệ vững chắc chủ quyền vùng biển thiêng liêng của Tổ quốc...

