Hà Nội: Đã thực hiện hơn 40 nghìn tỷ đồng vốn đầu tư công

Theo số liệu từ Cục Thống kê thành phố Hà Nội, vốn đầu tư thực hiện từ nguồn ngân sách Nhà nước do Hà Nội quản lý tháng 11 ước tính đạt 4.689 tỷ đồng, tăng 2% so với tháng trước và tăng 4,9% so với cùng kỳ năm 2019.

Tính chung 11 tháng thực hiện được hơn 40 nghìn tỷ đồng, tăng 3% so với cùng kỳ năm trước và đạt 89% kế hoạch vốn năm 2020. Trong đó, vốn ngân sách Nhà nước cấp thành phố thực hiện đạt 18,5 nghìn tỷ đồng, giảm 12,7% so với cùng kỳ năm trước và đạt 90,5% kế hoạch năm; vốn ngân sách Nhà nước cấp quận, huyện thực hiện đạt 20,1 nghìn tỷ đồng, tăng 22,6% so với cùng kỳ năm trước và đạt 87,7% kế hoạch năm; vốn ngân sách Nhà nước cấp xã, phường thực hiện đạt 1.851 tỷ đồng, tăng 9,2% so với cùng kỳ năm trước và đạt 90% kế hoạch năm.

Cho đến hết tháng 11-2020, Hà Nội đã hoàn thành các dự án: đường vành đai ba đi thấp qua hồ Linh Đàm, cầu vượt tại nút giao Nguyễn Văn Huyên - Hoàng Quốc Việt, dự án mở rộng đường Tản Lĩnh - Yên Bài cùng nhiều dự án giao thông tại các quận, huyện, góp phần thúc đẩy tăng trưởng kinh tế - xã hội của Thủ đô.

Hiện nay, các đơn vị đang đẩy nhanh tiến độ thi công nút giao đường vành đai ba với đường cao tốc Hải Phòng, đường vành đai hai (đoạn từ cầu Mai Động đến Ngã Tư Vọng), đồng thời bắt đầu thi công dự án hầm chui tại nút giao Lê Văn Lương - đường vành đai ba.

Kon Tum: Chủ động ngăn chặn bệnh bạch hầu bùng phát

Từ đầu năm 2020 đến ngày 30-11, toàn tỉnh Kon Tum ghi nhận 50 trường hợp mắc bệnh bạch hầu và đã có một ca tử vong tại huyện Sa Thầy. Hiện, ngành Y tế tỉnh Kon Tum đã triển khai nhiều biện pháp nhằm nâng cao ý thức phòng bệnh cho người dân và chủ động phòng, chống không để dịch bệnh bùng phát mạnh trên địa bàn.

Ngành Y tế đã triển khai tiêm vaccine phòng bệnh bạch hầu giai đoạn 1 tại 26 xã của 6 huyện, thành phố có ca bệnh, với trên 265 nghìn đối tượng đã được tiêm, đạt 94%. Viện Vệ sinh Dịch tễ Tây Nguyên đang tiếp tục cung ứng thêm 300 nghìn liều vaccine phòng bệnh bạch hầu để tỉnh Kon Tum tiếp tục triển khai công tác tiêm phòng đợt 2, 3 tại 76 xã còn lại.

Thời gian tới, dự báo trên địa bàn tỉnh Kon Tum tiếp tục xuất hiện các ca bệnh, ổ dịch bạch hầu nếu người dân vẫn còn tâm lý lơ là, chủ quan. Do đó, Sở Y tế khuyến cáo người dân nên thực hiện vệ sinh nhà cửa và rửa tay bằng xà phòng thường xuyên. Khi có dấu hiệu mắc bệnh, người dân phải báo cáo chính quyền địa phương hoặc đến cơ sở y tế gần nhất để được khám và điều trị kịp thời. Người dân, đặc biệt là trẻ nhỏ nên đến các trạm y tế để tiêm ngừa đúng lịch nhằm phòng bệnh có hiệu quả.

Long An: Phát triển vùng trồng lúa chất lượng cao

Theo Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Long An, để tăng tính cạnh tranh, nâng cao giá trị nông sản và thu nhập cho người nông dân, giai đoạn 2021-2025, tỉnh tiếp tục phát triển chương trình vùng trồng lúa chất lượng cao, phấn đấu nâng tỷ lệ lúa chất lượng cao lên mức 70-75%; sản lượng lúa bình quân đạt từ 2,5 triệu tấn/năm trở lên.

Tỉnh tăng cường nghiên cứu và bố trí lịch thời vụ hợp lý cho từng địa phương, phân tích cụ thể về cơ cấu giống; tập huấn phương pháp canh tác, chuyển giao khoa học - kỹ thuật đến từng hộ nông dân. Đồng thời, tập trung thực hiện hiệu quả chương trình phát triển nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao, xây dựng vùng trồng lúa ứng dụng công nghệ cao từ 20 nghìn ha lên 60 nghìn ha đến năm 2025.

Tại vùng quy hoạch trồng lúa chất lượng cao, nông dân sản xuất lúa phải thực hiện gieo sạ bằng các loại giống xác nhận chất lượng cao, áp dụng các quy trình thống nhất “1 phải, 5 giảm”, “3 giảm, 3 tăng”... bảo đảm 100% sản lượng lúa thu hoạch đạt chất lượng cao theo yêu cầu.

Năm 2020, sản lượng lúa của Long An ước đạt khoảng 2,8 triệu tấn; trong đó lúa chất lượng cao đạt hơn 1,4 triệu tấn. Các loại giống lúa chất lượng cao chủ yếu được nông dân sử dụng gieo sạ như: nếp IR 4625, đài thơm 8, OM 4900, nàng hoa 9, ST24, ST25./.

