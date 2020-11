Hà Giang: Công bố quy hoạch đô thị chung

Ngày 10-11, tỉnh Hà Giang phối hợp Bộ Xây dựng tổ chức hội nghị công bố quy hoạch chung đô thị Hà Giang đến năm 2035. Theo đó, thành phố Hà Giang sẽ có diện tích hơn 13 nghìn ha và khu vực mở rộng có diện tích 4.580ha thuộc một phần các xã Phong Quang, Đạo Đức, Kim Thạch, Phú Linh, huyện Vị Xuyên. Tổng diện tích lập quy hoạch chung đô thị Hà Giang đến năm 2035 là 17.926ha. Phía bắc giáp các xã Thuận Hoà và Tùng Bá, huyện Vị Xuyên; phía đông giáp xã Yên Định, huyện Bắc Mê; phía tây giáp các xã Phương Tiến, Cao Bồ, Đạo Đức, huyện Vị Xuyên; phía nam giáp các xã Đạo Đức, Phú Linh, Kim Thạch, huyện Vị Xuyên.

Việc công bố quy hoạch nhằm định hướng phát triển đô thị Hà Giang theo các tiêu chí đô thị loại II, có không gian được mở rộng, khu vực phát triển hiện hữu được nâng cấp cải tạo, đảm bảo phát huy tiềm năng, thế mạnh khu vực, gìn giữ bản sắc cảnh quan tự nhiên, kiến trúc, văn hoá truyền thống của đô thị.

Đồng thời, phát triển đô thị Hà Giang đảm bảo tính hiệu quả sử dụng đất đai, tiết kiệm tài nguyên, bảo vệ môi trường, có hệ thống hạ tầng kỹ thuật, xã hội và tiện ích đô thị đồng bộ với phát triển kinh tế - xã hội và tính chất đặc trưng của đô thị…

Nghệ An: Khắc phục những bất cập trong thực hiện chương trình nông thôn mới

Tỉnh Nghệ An đang tập trung chỉ đạo đẩy nhanh tiến độ thực hiện các tiêu chí còn thiếu của 35 xã đăng ký đạt chuẩn nông thôn mới năm 2020 và 2 đơn vị cấp huyện (thị xã Hoàng Mai và huyện Nghi Lộc) phấn đấu đạt chuẩn nông thôn mới. Đến nay, toàn Nghệ An có 246/411 xã đạt chuẩn nông thôn mới, chiếm 59,85%. Trong đó có 6 xã thuộc huyện nghèo 30a, 2 xã biên giới, 30 xã có nhiều đồng bào dân tộc thiểu số, 87 xã có đông đồng bào giáo dân, 40 xã đạt từ 15-18 tiêu chí, 71 xã đạt từ 10-14 tiêu chí, 60 xã đạt từ 5-9 tiêu chí, không còn xã dưới 5 tiêu chí. Tại Nghệ An cũng có 4 đơn vị cấp huyện (thị xã Thái Hoà, thành phố Vinh, 2 huyện Nam Đàn và Yên Thành) hoàn thành nhiệm vụ, đạt chuẩn nông thôn mới. Đây là sự cố gắng rất lớn của tỉnh Nghệ An trong thực hiện chương trình nông thôn mới.

Hiện nay, cùng với tập trung hoàn thành nhiệm vụ đề ra trong chương trình xây dựng nông thôn mới, Nghệ An thực hiện các giải pháp khắc phục hạn chế, tồn tại trong xây dựng nông thôn mới, đảm bảo bền vững các tiêu chí gắn với thực hiện các giải pháp nâng cao hơn đời sống tinh thần, vật chất cho người dân tại các xã nông thôn mới.

Quảng Ninh: Bổ sung nhiều dự án phục vụ du lịch tại thành phố Hạ Long

UBND tỉnh Quảng Ninh vừa có quyết định điều chỉnh, bổ sung quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 của thành phố Hạ Long, theo đó có nhiều dự án đô thị cao cấp, dự án lớn được bổ sung vào quy hoạch.

Tổng số dự án được bổ sung là 23 dự án, công trình, chủ yếu nằm ven bên bờ di sản thiên nhiên thế giới vịnh Hạ Long, với diện tích sử dụng đất bổ sung là 174ha, nâng tổng diện tích đất sử dụng lên gần 1.200ha; trong đó gồm 12 dự án thuộc Quy hoạch phân khu tỷ lệ 1/2.000 khu du lịch và giải trí quốc tế Tuần Châu tại phường Tuần Châu; công viên Đại Dương Hạ Long (bổ sung đất ở); tòa nhà hỗn hợp biểu tượng Domino dự kiến 110 tầng, cao hơn 600 mét ở phường Bãi Cháy; các khu đô thị thương mại du lịch dịch vụ cao cấp ở các phường Đại Yên, Việt Hưng, Hà Khẩu, Hà Phong và xã Lê Lợi; khu đô thị sinh thái và biệt thự nghỉ dưỡng hồ An Biên tại phường Hoành Bồ và xã Lê Lợi; khu đô thị ven sông tại phường Hoành Bồ... Dự kiến trong tương lai gần, thành phố Hạ Long sẽ có nhiều công trình, dự án phục vụ du lịch như tòa nhà biểu tượng Domino, cảng tàu du lịch khu vực cột 3 và hàng loạt các khu đô thị thương mại, du lịch dịch vụ cao cấp… để hướng tới mục tiêu trở thành “Thành phố du lịch biển văn minh, thân thiện, trung tâm dịch vụ - du lịch quốc gia đẳng cấp quốc tế với hệ thống kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội đồng bộ, hiện đại, gắn với bảo tồn, phát huy giá trị di sản thiên nhiên thế giới vịnh Hạ Long”./.

