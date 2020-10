tin vắn trong nước

Bắc Ninh: Bổ sung quy hoạch phát triển các KCN

Thủ tướng Chính phủ vừa phê duyệt điều chỉnh, bổ sung đề án quy hoạch phát triển các khu công nghiệp (KCN) trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh năm 2020.

Cụ thể, giảm 78,68ha quy hoạch KCN An Việt - Quế Võ 6 tại các xã Nhân Hòa và Phương Liễu (huyện Quế Võ); bổ sung 78,68ha quy hoạch KCN An Việt - Quế Võ 6 tại các xã Quế Tân và Phú Lương (huyện Quế Võ) và giữ nguyên diện tích quy hoạch. Giảm 250ha quy hoạch KCN Thuận Thành 1 tại các xã Song Liễu và Ngũ Thái (huyện Thuận Thành); bổ sung 250ha quy hoạch KCN Thuận Thành 1 tại các xã Trạm Lộ, Ninh Xá và Nghĩa Đạo, huyện Thuận Thành và giữ nguyên diện tích quy hoạch. Giảm diện tích quy hoạch KCN Nam Sơn - Hạp Lĩnh từ 432ha xuống còn 300ha tại các phường Nam Sơn và Hạp Lĩnh (thành phố Bắc Ninh) và xã Lạc Vệ (huyện Tiên Du); tăng diện tích quy hoạch KCN Thuận Thành 3 từ 504ha lên 536,32ha tại các xã Gia Đông, Thanh Khương, Đại Đồng Thành (huyện Thuận Thành).

Ninh Thuận: Khánh thành Nhà sinh hoạt cộng đồng Chăm

Ngày 18-10, tại thôn Bàu Trúc, thị trấn Phước Dân, huyện Ninh Phước, Ủy ban nhân dân tỉnh Ninh Thuận và Ban Quản lý dự án đầu tư các công trình dân dụng và công nghiệp tỉnh đã tổ chức khánh thành Nhà sinh hoạt cộng đồng Chăm.

Công trình có tổng mức đầu tư 862 nghìn USD (tương đương 19 tỷ 558 triệu đồng). Trong đó, Công ty ONGC VIDESH LIMITED - Ấn Độ tài trợ không hoàn lại 600 nghìn USD, số còn lại là vốn đối ứng của địa phương.

Nhà sinh hoạt hoạt cộng đồng Chăm xây dựng từ năm 2018-2020, gồm các hạng mục: Nhà sinh hoạt cộng đồng kết hợp trưng bày; khu nhà ở; sân đường nội bộ - bãi xe, sân hành lễ và các công trình phụ trợ khác cùng với thiết bị.... với mục tiêu hình thành nơi sinh hoạt cộng đồng, tổ chức các sự kiện văn hóa truyền thống; nơi phổ biến văn hóa, chữ viết của đồng bào Chăm kết hợp với trưng bày các sản phẩm truyền thống của cộng đồng người Chăm tại địa phương, góp phần bảo tồn di sản văn hóa truyền thống, phi vật thể của cộng đồng Chăm và thúc đẩy phát triển du lịch.

Thanh Hóa: Đưa nhà máy sợi dệt hơn 600 tỷ đồng vào sản xuất

Ngày 17-10, tại thôn Thuần Lương, xã Cẩm Tú, huyện Cẩm Thủy, UBND tỉnh Thanh Hóa cùng Công ty cổ phần Tập đoàn Đầu tư và Thương mại An Phước tổ chức khánh thành nhà máy sản xuất sợi dệt An Phước. Nhà máy sản xuất sợi dệt An Phước có tổng mức đầu tư hơn 600 tỷ đồng công suất 10 nghìn cọc sợi/năm, tương ứng với 1.700 tấn sợi gai và 1.400 tấn bông gai/năm. Tỉnh Thanh Hóa đã phê duyệt Đề án phát triển 6.500ha nguyên liệu thuộc 12 huyện trong tỉnh để trồng cây gai xanh đáp ứng nhu cầu chế biến, hoạt động của nhà máy sản xuất sợi dệt đến năm 2025 và định hướng đến năm 2030. Nhà máy sợi dệt An Phước tạo thêm sản phẩm mới cho ngành nông nghiệp, công nghiệp, góp phần hiện thực hóa chuỗi liên kết sản xuất, chế biến, tiêu thụ sản phẩm tại các huyện miền núi phía tây tỉnh Thanh Hóa./.

Theo nhandan.com.vn