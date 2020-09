Vận động toàn dân đội mũ bảo hiểm cho trẻ em

Sáng 27-9, tại Thành phố Hồ Chí Minh, Ủy ban An toàn giao thông (ATGT) quốc gia phối hợp Bộ Giáo dục và Ðào tạo, UBND Thành phố Hồ Chí Minh và Công ty Honda Việt Nam tổ chức đi bộ vận động toàn dân đội mũ bảo hiểm (MBH) cho trẻ em với chủ đề “Giữ trọn ước mơ”.

Tham dự, có đồng chí Trương Hòa Bình, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ, Chủ tịch Ủy ban ATGT quốc gia; lãnh đạo một số ban, ngành, UBND Thành phố Hồ Chí Minh cùng hơn 1.000 học sinh lớp 1 và các thầy, cô giáo, các bậc cha mẹ học sinh; một số cơ quan ngoại giao trên địa bàn.

Phát biểu ý kiến tại buổi lễ, Phó Thủ tướng Trương Hòa Bình cho biết, năm 2018, theo báo cáo của Quỹ Phòng chống thương vong châu Á về 10 năm thực hiện quy định pháp luật về đội MBH (2007-2017), việc đội MBH đã góp phần giúp Việt Nam giảm 15 nghìn người chết, 500 nghìn ca chấn thương sọ não, qua đó giảm thiệt hại kinh tế hơn 3,5 tỷ USD. Tuy nhiên, cũng theo báo cáo trên, tỷ lệ trẻ em đội MBH khi đi mô-tô, xe máy ở nước ta chỉ đạt 38%, trong khi con số này vào khoảng 85% ở người lớn. Vì vậy, Chính phủ đặt ra mục tiêu đến năm 2020 nâng tỷ lệ trẻ em đội MBH khi đi mô-tô, xe máy lên 80%.

Theo Phó Thủ tướng, trong hai năm qua, cùng với những nỗ lực từ phía chính quyền và người dân, nhất là thông qua chương trình “Giữ trọn ước mơ” do Ủy ban ATGT quốc gia cùng Bộ Giáo dục và Ðào tạo với sự đồng hành của Honda Việt Nam thực hiện trao tặng MBH cho học sinh lớp 1, cả nước đã nâng tỷ lệ trẻ em đội MBH lên khoảng 70% vào năm 2019. Phó Thủ tướng tin tưởng mục tiêu 80% trẻ em đội MBH sẽ đạt được vào cuối năm 2020; đồng thời yêu cầu lực lượng chức năng, nhất là cảnh sát giao thông thực hiện nghiêm Nghị định 100 của Chính phủ, xử phạt nghiêm các hành vi vi phạm quy định về ATGT, trong đó chú trọng xử phạt hành vi chở trẻ em không đội MBH khi đi mô-tô, xe máy, đồng thời đẩy mạnh tuyên truyền, xây dựng văn hóa giao thông cho trẻ em, lấy trẻ em làm động lực xây dựng văn hóa giao thông cho toàn xã hội. Người lớn, thầy, cô giáo phải làm gương cho trẻ noi theo.

Cho rằng việc tổ chức đi bộ kêu gọi sự tham gia của người dân cùng thực hiện một hành động cụ thể bảo đảm an toàn cho trẻ em, nhất là trong tham gia giao thông là minh chứng cho tình yêu thương và lời cam kết mạnh mẽ của toàn xã hội trong việc bảo vệ sự an toàn sinh mạng và sức khỏe của thế hệ tương lai của đất nước, chung tay ngăn chặn, đẩy lùi nỗi đau do tai nạn giao thông, Phó Thủ tướng chính thức phát động và kêu gọi các bậc phụ huynh và mọi người dân có trách nhiệm bảo đảm an toàn khi tham gia giao thông cùng chương trình “Ðội MBH cho trẻ em”./.

