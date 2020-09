Ủy ban Thường vụ Quốc hội thống nhất bổ sung 274 tỷ đồng mua bù gạo dự trữ

Tiếp tục chương trình Phiên họp thứ 48, sáng 15-9, với 100% đại biểu tán thành, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã thông qua dự thảo Nghị quyết về việc bổ sung nhóm hàng vật tư, thiết bị y tế vào Danh mục hàng dự trữ quốc gia; dự thảo Nghị quyết về việc bổ sung kinh phí mua bù gạo dự trữ quốc gia.

Ủy ban Thường vụ Quốc hội biểu quyết thông qua dự thảo Nghị quyết về việc bổ sung kinh phí mua bù gạo dự trữ quốc gia với 100% thành viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội tham gia biểu quyết tán thành. Ảnh: quochoi.vn

Theo Tờ trình về việc bổ sung kinh phí mua bù gạo dự trữ quốc gia do Bộ trưởng Bộ Tài chính Ðinh Tiến Dũng trình bày, Chính phủ trình Ủy ban Thường vụ Quốc hội bổ sung 274 tỷ đồng từ nguồn dự phòng ngân sách Trung ương năm 2020 cho Bộ Tài chính để mua bù tổng số 23 nghìn tấn gạo đã xuất cấp cứu trợ, viện trợ.

Về dự thảo Nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội bổ sung nhóm hàng vật tư, thiết bị y tế vào Danh mục hàng dự trữ quốc gia, theo Bộ trưởng Ðinh Tiến Dũng, tình hình dịch COVID-19 diễn biến phức tạp, khó lường, nguồn vật tư, thiết bị y tế dự trữ thường xuyên tại các cơ sở y tế không đủ đáp ứng. Do vậy, để chủ động phòng, chống dịch bệnh cũng như chủ động đáp ứng yêu cầu khẩn cấp về y tế trong các tình huống đột xuất do thiên tai, thảm họa, hỏa hoạn và các tình huống quốc phòng, an ninh xảy ra trong tương lai, việc bổ sung thêm nhóm hàng vật tư, thiết bị y tế vào Danh mục hàng dự trữ quốc gia quy định tại khoản 2 Ðiều 27 Luật Dự trữ quốc gia là rất cần thiết.

Thẩm tra việc bổ sung kinh phí mua bù gạo dự trữ quốc gia, Chủ nhiệm Ủy ban Tài chính - Ngân sách của Quốc hội Nguyễn Ðức Hải nêu rõ: Việc xuất cấp 23 nghìn tấn gạo để cứu trợ nói trên là cần thiết, vì vậy, việc đề nghị bổ sung kinh phí như Tờ trình của Chính phủ là phù hợp với quy định của Luật Dự trữ quốc gia. Các đại biểu đề nghị Chính phủ chỉ đạo các bộ, ngành quản lý, tổ chức mua bù và sử dụng hàng dự trữ quốc gia đúng mục đích, có hiệu quả cao, đúng quy định của pháp luật.

Liên quan đến việc xem xét quyết định việc bổ sung nhóm hàng vật tư, thiết bị y tế vào Danh mục hàng dự trữ quốc gia, Chủ nhiệm Nguyễn Ðức Hải cho biết: Theo quy định tại khoản 2 Ðiều 27 Luật Dự trữ quốc gia, Danh mục hàng dự trữ quốc gia gồm 12 nhóm hàng, không có nhóm vật tư, thiết bị y tế. Trước tình hình dịch COVID-19, để đáp ứng yêu cầu phòng chống dịch bệnh cũng như yêu cầu khẩn cấp về y tế khi xảy ra các tình huống đột xuất trong tương lai, Ủy ban Tài chính - Ngân sách tán thành với việc cần thiết ban hành Nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về bổ sung nhóm hàng vật tư, thiết bị y tế vào Danh mục hàng dự trữ quốc gia. Việc bổ sung mặt hàng này đáp ứng được quy định của Luật Dự trữ quốc gia về mục tiêu dự trữ quốc gia, tiêu chí của mặt hàng thuộc Danh mục hàng dự trữ quốc gia và thống nhất với quy định tại Ðiều 61 Luật Phòng, chống bệnh truyền nhiễm.

Cho ý kiến về nội dung này, Chủ nhiệm Ủy ban Về các vấn đề xã hội của Quốc hội Nguyễn Thúy Anh cho rằng, việc ban hành Nghị quyết là cần thiết, đồng thời cần thực hiện theo thủ tục rút gọn được quy định tại Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật. Sau khi Ủy ban Thường vụ Quốc hội ban hành nghị quyết, Chính phủ cần sớm ban hành các văn bản hướng dẫn để thực hiện.

Qua thảo luận, một số đại biểu đề nghị, sau khi Nghị quyết được thông qua, Chính phủ quy định cụ thể Danh mục gồm các hàng hóa như thuốc phòng, chống dịch bệnh, hóa chất khử khuẩn, khử trùng nguồn nước, làm sạch môi trường, các thiết bị thiết yếu… đồng thời, quy định rõ nhiệm vụ, quyền hạn, trách nhiệm của Bộ Y tế, Bộ Tài chính, cơ quan, đơn vị được giao nhiệm vụ trực tiếp quản lý hàng vật tư, thiết bị y tế thuộc Danh mục này…

Theo chương trình, trong phiên làm việc sáng 15-9, Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến về việc sử dụng nguồn cải cách tiền lương còn dư để thực hiện một số nhiệm vụ quan trọng, cấp bách của tỉnh Thái Nguyên; việc bổ sung dự toán thu, chi ngân sách Nhà nước năm 2020 từ nguồn thu 70% lệ phí xuất nhập cảnh được phép để lại từ năm 2011 đến năm 2014 của Bộ Công an; cho ý kiến vào báo cáo công tác năm 2020 và kế hoạch kiểm toán năm 2021 của Kiểm toán Nhà nước./.

Theo baotintuc.vn