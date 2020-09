tin vắn trong nước

Đồng Nai: Đặt mục tiêu thu hút FDI từ 5 đến 6 tỷ USD

Theo UBND tỉnh Đồng Nai, địa phương này đặt mục tiêu phấn đấu vốn đầu tư nước ngoài (FDI) đăng ký giai đoạn 2021-2025 khoảng 5 đến 6 tỷ USD, giai đoạn 2026-2030 đạt khoảng 6 đến 7 tỷ USD.

Tỷ lệ nội địa hóa trên địa bàn tỉnh chiếm trên 30% vào năm 2025 và trên 40% vào năm 2030. Tỷ lệ lao động qua đào tạo trong cơ cấu sử dụng lao động chiếm 70% vào năm 2025 và 75% vào năm 2030.

Để đạt được những mục tiêu trên, tỉnh Đồng Nai cũng quyết tâm thực hiện cải cách thủ tục hành chính, tạo môi trường đầu tư thông thoáng, thuận lợi, chuẩn bị quỹ đất mở rộng các khu công nghiệp, đặt ra yêu cầu cao cho các dự án thu hút đầu tư; chọn những dự án công nghệ cao, sử dụng ít lao động và đem lại giá trị gia tăng cao.

Thứ trưởng Bộ Công Thương Trần Quốc Khánh đánh giá, các doanh nghiệp tại Đồng Nai được tham gia vào hội nhập sâu khá nhanh so với các tỉnh, thành phố khác trên cả nước. Do đó, nhiều năm nay, Đồng Nai luôn nằm trong tốp 5 tỉnh, thành phố có kim ngạch xuất khẩu lớn nhất Việt Nam. Đồng thời, tỉnh cũng là địa phương đi đầu trong xuất siêu và có xuất siêu năm sau cao hơn năm trước.

Vĩnh Long: Triển khai các giải pháp phát triển kinh tế

Nhằm phòng, chống dịch COVID-19 và phát triển kinh tế - xã hội, tỉnh Vĩnh Long tập trung đồng bộ các giải pháp không để đứt gãy các hoạt động kinh tế.

Theo đó, tỉnh chỉ đạo các ban, ngành triển khai hiệu quả các chương trình kích cầu tiêu dùng nội địa, mở rộng thị trường trong nước, hỗ trợ các doanh nghiệp sản xuất, kinh doanh; theo dõi tình hình, có giải pháp tháo gỡ khó khăn, hỗ trợ các doanh nghiệp xuất khẩu những mặt hàng chủ lực của tỉnh. Tỉnh chỉ đạo Sở Kế hoạch và Đầu tư tập trung tháo gỡ khó khăn, vướng mắc liên quan đến thủ tục đầu tư, đẩy nhanh tiến độ thực hiện và giải ngân kế hoạch vốn đầu tư công, nhất là các công trình, dự án có sử dụng vốn Trung ương, công trình trọng điểm của tỉnh; kiên quyết cắt giảm, điều chuyển vốn đầu tư của các công trình, dự án giải ngân chậm.

Trong 8 tháng năm 2020, tổng thu ngân sách Nhà nước trên địa bàn đạt 5.848 tỷ đồng, đạt 81,6% dự toán năm, tăng 22,2% so với cùng kỳ năm 2019. Tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng đạt hơn 36.115 tỷ đồng, tăng 1,98% so với cùng kỳ. Tổng vốn đầu tư xây dựng cơ bản thực hiện hơn 1.283 tỷ đồng, đạt 35,3% kế hoạch và giải ngân hơn 1.095 tỷ đồng, đạt 30,2% kế hoạch. Tuy nhiên, do ảnh hưởng của dịch COVID-19, một số chỉ tiêu kinh tế của tỉnh giảm khá mạnh so với cùng kỳ năm 2019 như: xuất khẩu giảm 5,2%; du lịch giảm 42,3%./.

