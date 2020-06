tin vắn trong nước

Quảng Ninh: Tuổi trẻ ra quân "Chiến dịch Thanh niên tình nguyện hè 2020"

Với chủ đề “Thanh niên Quảng Ninh sáng tạo, tình nguyện vì cộng đồng”, hoạt động của tuổi trẻ Quảng Ninh hướng tới địa bàn 17 xã đặc biệt khó khăn của tỉnh, huy động nguồn lực giúp đỡ Đảo Thanh niên, Đảo Trần - huyện Cô Tô; các xã đăng ký về đích nông thôn mới trong năm 2020; các xã, phường khu vực miền núi, biên giới, hải đảo. Các nội dung hoạt động được cụ thể hóa theo từng tuyến đối tượng, gồm 1 chương trình: “Tiếp sức mùa thi” và 4 chiến dịch: Chiến dịch tình nguyện “Mùa hè xanh”; “Hoa phượng đỏ”; “Kỳ nghỉ hồng và Chiến dịch tình nguyện “Hành quân xanh”. Thông qua các hoạt động tình nguyện, sức trẻ vùng mỏ mong muốn sẽ góp phần tham gia phát triển kinh tế - xã hội tại các địa phương; xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh; đảm bảo an sinh xã hội; chăm sóc thiếu niên, nhi đồng và thực hiện các công trình, phần việc thanh niên chào mừng đại hội Đảng các cấp nhiệm kỳ 2020-2025.

Hà Giang: Thiệt hại nhiều nhà ở do mưa lớn kéo dài

Từ đêm 19 đến sáng 20-6, tại các xã Cao Bồ, Quàng Ngần, Việt Lâm, thị trấn Việt Lâm và xã Việt lâm trên địa bàn huyện Vị Xuyên, tỉnh Hà Giang đã xảy ra mưa lớn kéo dài, sấm sét gây ra nhiều thiệt hại về nhà ở, nông, lâm nghiệp, vật nuôi và tài sản của nhân dân. Theo thống kê sơ bộ của các ngành chức năng địa phương đến 14h chiều 20-6 mưa lớn, đã làm ảnh hưởng đến nhiều tài sản, công trình, hoa màu của nhân dân. Trong đó có 2 nhà bị sạt lở nền nhà, một số ít ruộng đã cấy, mạ đã gieo còn đang ngập chìm trong nước. Trên 30 nghìn m2 ao cá bị thiệt hại trên 70%, trong đó có 5 lồng cá tại thôn Việt Thành, xã Việt Lâm, ước tính 4 tấn cá bị trôi hoàn toàn. Bên cạnh đó, sét đánh và nước cuốn trôi nhiều gia súc, gia cầm, nhiều đoạn đường liên xã, liên thôn bị sạt lở. Ước tính thiệt hại trên 1 tỷ đồng. Rất may thời điểm này bà con đã thu hoạch xong diện tích lúa và ngô vụ xuân. Ngay sau khi mưa lớn xảy ra, lãnh đạo huyện Vị Xuyên đã xuống tận nơi kiểm tra tình hình, chỉ đạo các xã, thị trấn thống kê mức độ thiệt hại, đồng thời có phương án chỉ đạo nhân dân lao động sản xuất và khắc phục hậu quả, huy động lực lượng tại chỗ, khắc phục hậu quả do thiên tai gây ra và ổn định cuộc sống. Đồng thời tiếp tục có các phương án phòng chống mưa bão, lũ lụt nhằm hạn chế thiệt hại do thiên tai gây ra./.

