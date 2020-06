tin vắn trong nước

Ninh Bình: Tăng hiệu quả đầu tư vào khu công nghiệp

Ninh Bình đã xây dựng và triển khai thực hiện hiệu quả chương trình xúc tiến đầu tư vào các khu công nghiệp trong tỉnh. Các hoạt động xúc tiến đầu tư được xây dựng cụ thể, chặt chẽ, bám sát chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, bảo đảm thu hút các nguồn vốn đầu tư trong nước và nước ngoài vào các khu công nghiệp theo đúng định hướng phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh, góp phần nâng cao hiệu quả đầu tư. 5 năm qua, Ninh Bình thu hút được 30 dự án đầu tư với tổng vốn đăng ký gần 15.880 tỷ đồng. Từ đầu năm đến nay, diễn biến phức tạp của dịch COVID-19 ảnh hưởng tới tiến độ thu hút đầu tư; tỉnh đã thực hiện cấp mới cho một dự án với mức đầu tư 120 tỷ đồng và đang hoàn chỉnh thủ tục để cấp mới cho hai dự án (tổng vốn đăng ký hơn 170 tỷ đồng). Do tỉnh có sự lựa chọn trong thu hút đầu tư và xử lý nghiêm những dự án chậm tiến độ, cho nên các dự án đi vào hoạt động đều đem lại hiệu quả trong phát triển kinh tế. Toàn tỉnh hiện có bảy khu công nghiệp, với tổng diện tích gần 1.500ha; trong đó năm khu công nghiệp hoạt động ổn định: Khánh Phú, Gián Khẩu, Phúc Sơn, Tam Điệp I, Khánh Cư. Đến nay, tổng số dự án đầu tư còn hiệu lực là 113 dự án (tổng số vốn đăng ký là hơn 61 nghìn tỷ đồng). Trong 28 dự án có vốn đầu tư nước ngoài, 22 dự án đã hoạt động sản xuất, kinh doanh, sáu dự án còn lại được triển khai đúng tiến độ giải quyết số lượng lớn việc làm cho lao động địa phương. Trong năm tháng đầu năm 2020, giá trị xuất khẩu của các doanh nghiệp trong các khu công nghiệp của tỉnh đạt 590 triệu USD.

TP Hồ Chí Minh: Liên hiệp Hợp tác xã Thương mại nỗ lực tiêu thụ nông sản phía Bắc

Sáng 8-6, thông tin từ Liên hiệp Hợp tác xã Thương mại Thành phố Hồ Chí Minh (Saigon Co.op), đơn vị đã tổ chức và tham gia kết nối, tiêu thụ nông sản của các tỉnh phía Bắc, góp phần hỗ trợ tiêu thụ sản phẩm nội địa, tìm kiếm đầu ra sau thời gian bị ảnh hưởng bởi đại dịch COVID-19. Theo đó, vải thiều từ Lục Ngạn (Bắc Giang) và Thanh Hà (Hải Dương) sẽ được vận chuyển đến gần 1.000 điểm bán của Saigon Co.op trên toàn quốc. Năm nay, Saigon Co.op tiêu thụ lượng vải thiều tăng hơn 20% so với mùa vụ năm trước và đều đạt chuẩn VIETGAP hoặc chứng nhận trái cây an toàn. Không dừng lại ở sản phẩm vải thiều tươi, Saigon Co.op cũng tiêu thụ sản phẩm là chế phẩm từ trái vải. Vải tươi đóng hộp có thể bảo quản và sử dụng trong khoảng thời gian dài, hiện đang được kinh doanh tại Co.opmart, Co.opXtra, Co.op Food của Saigon Co.op. Bên cạnh đó, Co.opmart Hải Phòng (thành phố Hải Phòng) đã diễn ra Tuần lễ nông sản an toàn và giới thiệu sản phẩm Du lịch Sơn La thu hút sự tham gia của 25 doanh nghiệp, hợp tác xã với 30 gian hàng là đặc sản của tỉnh Sơn La và Hải Phòng. Sản phẩm quả tươi được trưng bày gồm: Xoài, ổi, bưởi da xanh, chuối…, thực phẩm qua chế biến, hải sản và các sản phẩm du lịch. Điểm mới của mùa vụ năm nay là Saigon Co.op đưa một số mặt hàng nông sản Việt, trong đó có vải thiều để kinh doanh trên nền tảng trực tuyến. Khách hàng có thể dễ dàng đặt mua 2 mặt hàng vải thiều và gạo ST Xuân Hồng với giá ưu đãi ngay trên ví điện tử MOMO, sau đó sẽ được siêu thị giao hàng tận nơi./.

Theo nhandan.com.vn