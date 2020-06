tin vắn trong nước

Lai Châu: Trao 111 tủ sách nhân ái cho các trường học

Chiều 19-6, Chương trình tủ sách nhân ái do các mạnh thường quân trong cả nước phối hợp với Sở Giáo dục và Đào tạo, Công an tỉnh Lai Châu tổ chức lễ trao tặng sách và phát triển văn hóa đọc cho các trường học trên địa bàn.

Chương trình Tủ sách nhân ái với mục tiêu “Trao cho trẻ một cuốn sách là bạn đã thay đổi thế giới” đã trao tặng 111 tủ sách với hơn 5.200 đầu sách đều là sách mới về các ngành khoa học, sách về tri thức, kỹ năng cuộc sống… gắn với lứa tuổi học trò cho các trường thuộc bậc tiểu học, trung học cơ sở trên địa bàn tỉnh Lai Châu. Đây là chương trình có ý nghĩa nhân văn, góp phần xây dựng các loại tủ sách, thư viện miễn phí trong từng lớp học; giúp học sinh vùng cao Lai Châu có cơ hội tiếp cận với kho tàng tri thức nhân loại; nhận thức tốt hơn trong việc duy trì và phát triển văn hóa đọc, có tinh thần chia sẻ tri thức trong cộng đồng…

Hưng Yên: Nhãn chín sớm, giá cao gấp 3 lần chính vụ

Nhãn chín sớm được các nhà vườn ở thành phố Hưng Yên thu hoạch gần 10 tấn, giá bán trung bình 50-70 nghìn đồng/kg trở lên, cao gấp 3 lần so với nhãn chính vụ. Khoảng 1 tháng nữa, nhãn Hưng Yên sẽ bước vào vụ thu hoạch. Tuy nhiên, từ cuối tháng 5 đến nay, khi các vùng trồng nhãn trên địa bàn đang thời kỳ quả non thì tại một số vườn ở các huyện Ân Thi, Tiên Lữ, Kim Động, thành phố Hưng Yên đã thu hoạch nhãn chín sớm. Các chủ vườn này đã chuyển sang thâm canh và áp dụng khoa học kỹ thuật để điều chỉnh nhãn ra hoa, đậu quả sớm nhằm nâng cao giá trị thu nhập. Tại thành phố Hưng Yên, diện tích nhãn chín sớm ở các xã Hồng Nam, Phương Chiểu, Tân Hưng, Quảng Châu... được các nhà vườn thu hoạch gần 10 tấn, giá bán trung bình từ 50-70 nghìn đồng/kg trở lên, cao gấp 3 lần so với nhãn chính vụ. Theo kinh nghiệm của các hộ thu hoạch nhãn chín sớm ở Hợp tác xã nhãn lồng Nễ Châu (xã Hồng Nam), để sản lượng nhãn không thua kém chính vụ phải áp dụng các biện pháp khoa học kỹ thuật từ việc theo dõi thời tiết, tưới thuốc đến khâu chăm sóc hoa và quả. Để nâng cao giá trị đặc sản nhãn lồng Hưng Yên, những năm qua, các địa phương cùng ngành chuyên môn đã xây dựng nhiều mô sản xuất an toàn và mở rộng diện tích chứng nhận VietGap, quản lý dịch hại tổng hợp (IPM), tập huấn, chuyển giao kỹ thuật thâm canh cho nông dân… Nhiều người đã áp dụng nhuần nhuyễn kỹ thuật cho cây ra hoa, đậu quả theo ý muốn, góp phần nâng cao và hiệu quả kinh tế./.

Theo nhandan.com.vn