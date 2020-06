tin vắn trong nước

Hà Nội: Nhiều tuyến đê, bờ sông sạt lở mức khẩn cấp

UBND thành phố Hà Nội vừa công bố tình trạng khẩn cấp các sự cố sạt lở bờ sông, tuyến đê sông Đáy, sông Bùi, sông Đà, đoạn thuộc địa phận các huyện: Ba Vì, Quốc Oai và Chương Mỹ. Vì vậy, các cơ quan, địa phương liên quan khẩn trương triển khai các biện pháp bảo đảm an toàn cho người dân và khắc phục sự cố. UBND thành phố Hà Nội yêu cầu các địa phương khẩn trương cắm biển cảnh báo, ngăn không cho người dân vào khu vực xảy ra sự cố sạt lở. Đồng thời chuẩn bị lực lượng, vật tư, phương tiện sẵn sàng sơ tán người và tài sản của các hộ dân sinh sống trong khu vực ảnh hưởng đến nơi an toàn khi xảy ra sự cố. UBND thành phố giao Sở NN và PTNT làm chủ đầu tư thực hiện dự án xử lý khẩn cấp chống sạt lở các sự cố nêu trên. Sở KH và ĐT, Sở Tài chính thống nhất tham mưu UBND thành phố cân đối nguồn vốn để thực hiện các dự án này.

Theo Sở NN và PTNT, do ảnh hưởng của các trận mưa lớn trong năm 2018 và 2019 nên bờ sông Đáy, đoạn thuộc địa bàn xã Văn Võ (huyện Chương Mỹ) đã xuất hiện 2 vị trí sạt lở. Ngay sau khi phát hiện, huyện Chương Mỹ đã tiến hành xử lý. Nhưng thời gian gần đây, 2 vị trí này sạt lở nghiêm trọng, gây sụt lún công trình và trực tiếp đe dọa an toàn tính mạng, tài sản của 50 hộ dân ở thôn Cấp Tiến và 16 hộ dân ở thôn 6-8. Hay tại bờ hữu sông Đáy, đoạn thuộc địa bàn xã Hòa Chính (huyện Chương Mỹ) đã bị sụt lún nhiều bụi tre, nứt nghiêng 125m kè bờ sông; trên bờ hữu sông Đà, sự cố sạt lở đang mở rộng, gây sụt lún đất ở, công trình của 15 hộ dân ở thôn Phú Nhiêu (xã Thái Hòa, huyện Ba Vì). Ngoài ra, nhiều vị trí sạt lở trên đê tả Bùi (đoạn thuộc địa bàn hai xã Tốt Động, Quảng Bị của huyện Chương Mỹ) và trên tuyến đê hữu Đáy (đoạn thuộc địa bàn xã Yên Sơn của huyện Quốc Oai) tiếp tục phát triển, đe dọa trực tiếp an toàn tuyến đê.

Khánh Hòa: 67 nghìn ha rừng nằm trong nguy cơ cháy cao giữa mùa khô hạn

Do thời tiết đang vào cao điểm nắng nóng, khô hạn kéo dài nên nhiều diện tích rừng trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa đối mặt với nguy cơ cháy cao.

Theo thống kê sơ bộ của Chi cục Kiểm lâm Khánh Hòa, toàn tỉnh hiện có khoảng 67 nghìn ha rừng tiềm ẩn nguy cơ cháy cao, tăng hơn 16 nghìn ha so với đầu năm.

Trong số đó có 3 địa phương ở cấp cảnh báo cháy rừng cực kỳ nguy hiểm (cấp V) gồm hai huyện Vạn Ninh, Cam Lâm và thị xã Ninh Hòa. Các huyện, thành phố còn lại được dự báo cháy rừng ở cấp nguy hiểm.

Trước thực trạng trên, lực lượng kiểm lâm đã tăng cường tổ chức tuần tra, canh gác rừng 24/24 giờ nhằm kịp thời phát hiện, dập tắt sớm các đám cháy, hạn chế tối đa thiệt hại.

Lực lượng kiểm lâm các cấp tăng cường tham mưu cho địa phương thực hiện tốt việc phòng cháy chữa cháy rừng; tổ chức kiểm tra việc thực thi phương án phòng cháy chữa cháy rừng của các chủ rừng; trực theo dõi thông tin cảnh báo cháy rừng trên hệ thống thông tin cảnh báo cháy sớm quốc gia để chuyển đến cơ sở kiểm tra, chỉ đạo, huy động lực lượng chữa cháy rừng khi có cháy trong thời gian sớm nhất./.

PV