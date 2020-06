tin vắn trong nước

Hà Nội: Dự kiến mở mới 30 tuyến buýt

Ngày 7-6, Sở GTVT Hà Nội cho biết, UBND thành phố đã giao Sở Tài chính chủ trì, phối hợp các đơn vị liên quan nghiên cứu danh mục 30 tuyến buýt mở mới năm 2020 do Sở GTVT đề xuất. Theo đó, Sở GTVT đã trình UBND thành phố Hà Nội xem xét, phê duyệt danh mục 30 tuyến buýt trợ giá mở mới trong năm 2020, bao gồm tám tuyến ngoại thành, 18 tuyến tiếp cận và bốn tuyến kết nối sân bay. 18 tuyến buýt nhằm tăng cường khả năng tiếp cận, kết nối của xe buýt tới các trung tâm phát sinh nhu cầu (khu đô thị mới, trung tâm thương mại, khu vui chơi giải trí, bến xe, ga đường sắt đô thị). Mạng lưới xe buýt đã “phủ sóng” đến 30/30 quận, huyện, thị xã (đạt 100%); 453/579 số xã, phường, thị trấn (đạt 78,2%); 65/75 bệnh viện (87%); 192/286 các trường đại học, cao đẳng, trung học phổ thông (67%); 27/27 khu công nghiệp lớn (100%); 31/37 khu đô thị (83,8%).

Hải Phòng: Quảng bá, tiêu thụ nông sản và sản phẩm du lịch

Tại siêu thị Co.opmart Hải Phòng đang diễn ra Tuần hàng nông sản an toàn và giới thiệu sản phẩm du lịch Sơn La tại Hải Phòng năm 2020. Tuần hàng Nông sản an toàn và giới thiệu sản phẩm du lịch Sơn La tại Hải Phòng đang diễn ra với sự tham gia của 25 doanh nghiệp, hợp tác xã với 30 gian hàng giới thiệu các sản phẩm nông sản và du lịch tiêu biểu của 2 địa phương Sơn La, Hải Phòng. Những mặt hàng nông sản của tỉnh Sơn La giới thiệu tại đây đều đảm bảo tiêu chuẩn chứng nhận an toàn thực phẩm, VietGAP, GolbalGAP, Organic. Các sản phẩm du lịch là quà lưu niệm, ấn phẩm Postcard du lịch, thông tin về những điểm đến hấp dẫn tại Sơn La, như: du lịch cộng đồng ở bản Hua Tạt, các sản phẩm du lịch nông nghiệp (lễ hội trà Mộc Châu, Ngày hội hái quả)… Chương trình do Sở KH và ĐT, Sở Công Thương, Sở NN và PTNT tỉnh Sơn La phối hợp với Sở Công Thương Hải Phòng, Siêu thị Co.opmart Hải Phòng lần đầu tiên tổ chức. Thông qua chương trình, tỉnh Sơn La mong muốn các sản phẩm nông sản an toàn và du lịch của tỉnh sẽ được nhiều người tiêu dùng trong nước và Hải Phòng biết đến; qua đó, góp phần tạo thị trường tiêu thụ ổn định cho nông sản an toàn của tỉnh Sơn La cũng như quảng bá rộng rãi các sản phẩm du lịch của địa phương. Tuần hàng nông sản an toàn và giới thiệu “Sản phẩm du lịch Sơn La tại Hải Phòng năm 2020” diễn ra đến hết ngày 11-6.

Quảng Ngãi: Đẩy nhanh tiến độ giải ngân vốn đầu tư công

Nhằm đẩy nhanh tiến độ giải ngân vốn đầu tư công trong năm 2020, tỉnh Quảng Ngãi đã đề ra nhiều giải pháp. Cụ thể, tỉnh ban hành kế hoạch và biện pháp cụ thể nhằm tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong việc đền bù, giải phóng mặt bằng, thực hiện đấu thầu; có kế hoạch giải ngân cho từng dự án và yêu cầu chủ đầu tư cam kết tiến độ giải ngân. Trường hợp không bảo đảm tiến độ giải ngân, tỉnh sẽ kiểm điểm trách nhiệm của tập thể, người đứng đầu và các cá nhân liên quan. Trong tháng 5, tỉnh tập trung chỉ đạo hoàn thành các thủ tục để thu hồi vốn ứng trước kế hoạch năm 2020; đồng thời giải ngân toàn bộ số vốn kéo dài của hai năm 2018, 2019 sang năm 2020; hoàn thành thủ tục đầu tư các dự án và tiến hành khởi công các dự án mới, nhất là đối với các dự án sử dụng vốn ngân sách trung ương. Tỉnh yêu cầu trước ngày 30-9, các chủ đầu tư, các địa phương tiến hành giải ngân đạt ít nhất 60% kế hoạch vốn ngân sách Trung ương. Các chủ đầu tư phải phối hợp chặt chẽ với các địa phương, đơn vị khẩn trương thực hiện bồi thường, hỗ trợ giải phóng mặt bằng và tái định cư, xử lý kịp thời các vướng mắc để có mặt bằng triển khai thi công; khẩn trương lên khối lượng thi công để giải ngân kế hoạch vốn được giao. Các cơ quan chức năng tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, xử lý vi phạm trong quá trình triển khai kế hoạch đầu tư công.

Do vốn được giao ngay từ đầu năm, cho nên công tác giải ngân vốn đầu tư công của Quảng Ngãi trong bốn tháng đầu năm 2020 đạt 13%, cao hơn so cùng kỳ năm trước 2%; trong đó, vốn Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới đạt tỷ lệ giải ngân cao (đạt 30%)./.

Theo nhandan.com.vn