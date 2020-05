tin vắn trong nước

Quảng Ninh: Khai mạc Hội chợ OCOP Quảng Ninh - Hè 2020

Ngày 15-5, tại Cung Quy hoạch hội chợ và triển lãm Quảng Ninh, Hội chợ OCOP Quảng Ninh - Hè 2020 với chủ đề “Thương hiệu OCOP Quảng Ninh - Chào đón mùa du lịch Hạ Long 2020” đã chính thức khai mạc. Tham gia Hội chợ năm nay có 350 gian hàng gồm: các gian hàng trưng bày, giới thiệu, bán các sản phẩm OCOP của tỉnh Quảng Ninh; các sản phẩm đặc trưng, tiêu biểu của các tỉnh/thành phố trong nước và quốc tế; các gian hàng triển lãm thương mại sản phẩm làng nghề, thủ công mỹ nghệ, sinh vật cảnh.

Khác với những hội chợ trước, Hội chợ OCOP Quảng Ninh - Hè 2020 được tăng cường, bảo đảm chặt chẽ về công tác kiểm tra y tế nhằm phòng, chống dịch COVID-19. Ban tổ chức đã xây dựng phương án phối hợp chặt chẽ với Sở Y tế bảo đảm công tác phòng, chống dịch trong suốt thời gian diễn ra hội chợ, để người dân, du khách yên tâm khi mua sắm.

Quảng Ninh hiện có 402 sản phẩm OCOP, trong đó có 138 sản phẩm đạt sao theo Bộ tiêu chí đánh giá sản phẩm OCOP của tỉnh. Các sản phẩm OCOP không ngừng được nâng lên về chất lượng, mẫu mã, chuẩn hóa về bao bì, đáp ứng ngày càng cao nhu cầu của người tiêu dùng.

Sơn La: Quảng bá sản phẩm xoài và nông sản an toàn Yên Châu

Ngày 16-5, tại thành phố Sơn La (tỉnh Sơn La), UBND huyện Yên Châu đã khai trương gian hàng trưng bày, giới thiệu sản phẩm xoài và nông sản an toàn trên địa bàn. Lễ khai trương gian hàng nhằm giới thiệu, quảng bá sản phẩm xoài và nông sản an toàn của địa phương. Qua đó, tạo điều kiện cho các tổ chức, cá nhân có nhu cầu mua xoài Yên Châu và các sản phẩm nông sản an toàn của huyện đúng thương hiệu, nhanh chóng và thuận tiện. Hiện nay, trên địa bàn huyện có vùng nguyên liệu quả trên 8.600ha, diện tích đang cho sản phẩm đạt 4.500ha và sản lượng quả đạt 50 nghìn tấn; trong đó, quả xoài hơn 2.000 tấn, nhãn 1.700 tấn, chanh leo 350 tấn, chuối 1.000 tấn, mận hậu 1.500 tấn… Đối với xoài, tổng diện tích cho sản phẩm năm 2020 đạt 879ha, sản lượng trên 12.800 tấn, diện tích được cấp chứng chỉ VietGap đạt 129ha, diện tích có mã vùng trồng là 174ha và sản lượng quả đủ tiêu chuẩn xuất khẩu đi các nước 3.260 tấn./.

PV