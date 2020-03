tin vắn trong nước

Bạc Liêu: Coi trọng đào tạo và giải quyết việc làm cho người lao động

Thời gian qua, tỉnh Bạc Liêu đẩy mạnh công tác đào tạo nghề, tư vấn, giới thiệu việc làm cho người lao động, coi đây là một trong những giải pháp thực hiện công tác giảm nghèo và an sinh xã hội. Năm 2019, tỉnh đã tổ chức đào tạo nghề thông qua nhiều hình thức cho hơn 38.500 lao động; giải quyết việc làm mới cho gần 24.600 lao động. Trung tâm Dịch vụ việc làm tỉnh đã mở các phiên giao dịch việc làm; tổ chức cụm tư vấn tại các xã, phường, thị trấn cho học sinh, sinh viên, bộ đội xuất ngũ… Đã có 12 lượt đơn vị, doanh nghiệp tham gia tuyển dụng trực tiếp và gần 2.300 lượt đơn vị, doanh nghiệp tham gia tuyển dụng ủy thác.

Năm 2020, tỉnh phấn đấu đưa số lao động đã qua đào tạo lên 32 nghìn người; lao động qua đào tạo có việc làm, tự tạo việc làm đạt 85% trở lên; giải quyết việc làm trong và ngoài tỉnh cho 18 nghìn lao động… Để thực hiện, tỉnh tiếp tục đẩy mạnh đầu tư ngân sách Nhà nước và thu hút xã hội hóa trong đầu tư và hoạt động giáo dục nghề nghiệp nhằm hoàn thiện cơ sở vật chất và thiết bị đào tạo; chú trọng nâng cao chất lượng nguồn nhân lực đối với những ngành nghề địa phương đang thiếu như: nuôi trồng, đánh bắt và chế biến thủy, hải sản; may mặc; dịch vụ; du lịch; điện tử; điện công nghiệp… Tỉnh phối hợp và nâng cao công tác liên kết đào tạo giữa các cơ sở giáo dục nghề nghiệp với doanh nghiệp, huy động các doanh nghiệp tham gia tổ chức đào tạo; xây dựng, phát triển thị trường lao động, sử dụng có hiệu quả thông tin cung cầu lao động; gắn công tác tư vấn, giới thiệu việc làm trong và ngoài tỉnh để thu hút lao động…

Hải Phòng: Thêm khu cách ly y tế phòng, chống COVID-19

Bắt đầu từ 1-3, thành phố Hải Phòng sẽ trưng dụng Trung tâm Giáo dục quốc phòng an ninh (Trường Đại học Hải Phòng) làm nơi cách ly y tế tập trung cho công dân người Hải Phòng và các tỉnh khác về nước từ các vùng dịch COVID-19. Theo đó, UBND thành phố Hải Phòng giao Bộ Chỉ huy Quân sự thành phố chủ trì, phối hợp Sở Y tế, Công an thành phố và các cơ quan, đơn vị, địa phương liên quan tổ chức tiếp nhận, phân loại, thực hiện cách ly tập trung đối với công dân người Hải Phòng và các tỉnh khác từ các điểm nóng của dịch COVID-19 về nước tại sân bay Cát Bi theo quy định. Địa điểm cách ly y tế tại Trung tâm Giáo dục quốc phòng an ninh thuộc Trường Đại học Hải Phòng với các điều kiện có thể cách ly cho 500 đến 1.000 công dân và các lực lượng làm nhiệm vụ nhằm ngăn ngừa dịch bệnh COVID-19 lây lan. Đây là giải pháp nhằm đáp ứng yêu cầu cách ly y tế trước dự báo sẽ có số lượng lớn khách và công dân từ các điểm nóng của dịch về thành phố Hải Phòng qua sân bay Cát Bi./.

