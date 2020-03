tin vắn trong nước

An Giang: Triển khai các giải pháp giải quyết việc làm cho người nghèo

Năm 2019, tỉnh An Giang triển khai các giải pháp giải quyết việc làm cho 31.405 lao động, đạt 105% so với kế hoạch, góp phần giảm nghèo, ổn định chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn. Năm 2020, tỉnh phấn đấu giải quyết việc làm cho khoảng 30 nghìn lao động. Trong đó, tập trung giải quyết việc làm thông qua các chương trình, dự án đối với hộ nghèo, cận nghèo; dự án phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn các huyện, thị xã, thành phố; chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới và giảm nghèo bền vững…

Năm 2020 An Giang phấn đấu giải quyết việc làm cho 30.000 lao động

Để triển khai hiệu quả, An Giang thực hiện chính sách hỗ trợ đối với người lao động thuộc đối tượng ưu tiên như hộ nghèo, hộ cận nghèo, lao động thuộc hộ bị thu hồi đất, người dân tộc thiểu số, bộ đội xuất ngũ, lao động khó khăn về kinh tế... Tỉnh tích cực dự báo nhu cầu thị trường lao động, tăng dần quy mô các chương trình đào tạo chất lượng cao, chuyên ngành khoa học liên quan đến công nghệ, kỹ thuật và những ngành thị trường có nhu cầu tuyển dụng cao; mở rộng thị trường xuất khẩu lao động. Đồng thời chỉ đạo các ngành, địa phương tập trung nâng cao chất lượng giáo dục nghề nghiệp gắn với giải quyết việc làm, đáp ứng nhu cầu của thị trường lao động, chú trọng đào tạo nghề theo địa chỉ, theo đơn đặt hàng của doanh nghiệp.

Đà Nẵng: Lọt vào top điểm đến thịnh hành thế giới

Trang web du lịch lớn nhất thế giới - TripAdvisor vào cuối tháng 2-2020 đã tôn vinh Đà Nẵng trong top điểm đến thịnh hành thế giới (Trending Destinations) được bình chọn bởi các khách du lịch và thành viên của trang web này.

Đây là thông tin vừa được Sở Du lịch thành phố Đà Nẵng cho biết. Theo đó, TripAdvisor là trang web du lịch lớn nhất thế giới với hơn 60 triệu thành viên và hơn 170 triệu đánh giá và ý kiến về khách sạn, nhà hàng, điểm tham quan và dịch vụ du lịch đã cho rằng, Đà Nẵng đứng thứ 7 trong danh sách 25 điểm đến thịnh hành nhất. Ngoài ra, trang web này cũng tôn vinh Đà Nẵng bằng lòng hiếu khách của cư dân địa phương, ẩm thực đặc sắc cùng danh thắng tự nhiên nổi bật: “Đà Nẵng rất thoải mái, con người thân thiện và ẩm thực tuyệt vời. Chuyến tham quan ẩm thực là cách phổ biến để trải nghiệm hương vị địa phương theo đúng nghĩa đen. Sau khi bạn no căng với món mì mặn và thức ăn đường phố ngon lành, dạo chơi cho tiêu thức ăn bằng cách khám phá các hang động và chùa tại khu danh thắng Ngũ Hành Sơn”. Đà Nẵng từng được trang TripAdvisor bình chọn là điểm đến mới nổi trên toàn thế giới vào năm 2015. Đến nay, được lọt vào top điểm đến thịnh hành nhất thế giới năm 2020, Đà Nẵng đang dần chứng minh thương hiệu điểm đến trên bản đồ du lịch toàn cầu.

Cùng với những nỗ lực của ngành du lịch, y tế địa phương, Đà Nẵng đang tập trung sức lực để vượt qua cơn khủng hoảng toàn cầu mang tên COVID-19, và hướng đến khẳng định hình ảnh một điểm đến “văn minh - an toàn - thân thiện” luôn tồn tại trong lòng du khách bốn phương./.

