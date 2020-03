Không để dịch COVID-19 lây lan, quyết liệt thực hiện mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội

Ngày 3-3, dưới sự chủ trì của Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc, Chính phủ họp phiên thường kỳ tháng 2-2020, thảo luận về các giải pháp cấp bách thực hiện mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội (KT-XH) trong bối cảnh vẫn phải chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do virus SARS-CoV-2 gây ra (dịch COVID-19).

Phát biểu khai mạc, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đánh giá, nhờ tinh thần chủ động, quyết liệt, hiệu quả, “chống dịch như chống giặc”, cả hệ thống chính trị dưới sự lãnh đạo của Đảng, sự điều hành của Nhà nước, công tác phòng, chống dịch COVID-19 đã đạt kết quả đáng mừng.

Thủ tướng nhấn mạnh: Chính phủ kiên định quan điểm sẵn sàng hy sinh lợi ích kinh tế để bảo vệ an toàn sức khỏe cho nhân dân và du khách đến Việt Nam. Việt Nam đã bình tĩnh, tỉnh táo trong nhìn nhận vấn đề, chuẩn bị sẵn sàng mọi khả năng, tình huống ứng phó. Do đó mới chỉ có 16 người nhiễm bệnh và 100% đã được điều trị khỏi. Công tác khoanh vùng các ổ dịch được triển khai kiên quyết, kịp thời; triển khai tốt việc cách ly những người Việt Nam và người nước ngoài đi qua vùng dịch vào Việt Nam. Chính vì vậy, tình hình dịch bệnh gây ra tại Việt Nam được giảm thiểu dù Việt Nam là quốc gia có đường biên giới dài với Trung Quốc. Thành tích này được nhân dân đồng tình, ủng hộ.

Chính phủ ghi nhận, đánh giá cao các cấp, các ngành, nhất là các lực lượng Quân đội, Công an, đặc biệt là ngành Y tế, đội ngũ thầy thuốc cả nước đã triển khai quyết liệt các giải pháp phòng, chống dịch bệnh. Đặc biệt, Chính phủ ghi nhận và đánh giá cao hoạt động của Ban Chỉ đạo Quốc gia phòng chống dịch COVID-19 gây ra đã có những biện pháp kịp thời, liên tục và quyết liệt trong thời gian qua. Ban Chỉ đạo quốc gia đã duy trì lịch họp 2 ngày/lần, Thường trực Chính phủ họp 3-4 ngày/lần về nội dung này. Do đó, các bộ, ngành, lĩnh vực đã vào cuộc có trách nhiệm với nhiều biện pháp sáng tạo trong phòng, chống dịch.

Cùng với đó là sự vào cuộc tích cực của các địa phương trong hạn chế dịch bệnh. Với những biện pháp kiên quyết, đến nay, gần 10 nghìn người đã được tổ chức cách ly dưới sự chăm sóc của các lực lượng, địa phương và Quân đội nhân dân Việt Nam. Qua đó, 18 ngày qua, chưa phát hiện mới ca dương tính với virus SARS-CoV-2.

Tuy nhiên, Thủ tướng nêu rõ, tình hình dịch bệnh COVID-19 đã lan rộng đến 67 quốc gia và vùng lãnh thổ, được WHO đánh giá ở mức rất cao. Do đó, tuyệt đối không được chủ quan, tiếp tục thực hiện quyết liệt nhiệm vụ phòng, chống dịch bệnh đã đề ra, kiên quyết không để lây lan trong cộng đồng.

Về tình hình KT-XH, Thủ tướng nhìn nhận, do sự bùng phát của dịch bệnh COVID-19 đã gây ảnh hưởng lớn đến tất cả các nền kinh tế lớn trên thế giới. Theo Thủ tướng, ước tính ngành Hàng không bị thiệt hại đến 30 tỷ USD. Thời gian qua, tâm lý bi quan khiến giá vàng tăng lên cao nhất trong 7 năm qua, thị trường chứng khoán giảm sâu, giá dầu thô giảm thấp. Tình hình kinh tế thế giới sụt giảm tương tự như cuộc khủng hoảng kinh tế thế giới năm 2008.

Tại Việt Nam, dịch bệnh COVID-19 gây tác động nặng nề đến ngành Hàng không, Du lịch, dịch vụ, đặc biệt là chuỗi giá trị, sự đứt gãy tuyến cung cấp nguyên liệu đầu vào, gây ảnh hưởng lớn đến sự phát triển của nền kinh tế.

Tuy nhiên, Thủ tướng đánh giá, mặc dù trong khó khăn nhưng tình hình KT-XH tháng 2 vẫn cơ bản giữ ổn định. CPI giảm, thu ngân sách tăng. Các khoản chi phục vụ chống dịch được đảm bảo kịp thời. Nông nghiệp phát triển ổn định, dịch bệnh được kiểm soát.

Trên tinh thần đó, Thủ tướng yêu cầu các thành viên Chính phủ thảo luận kỹ, đề xuất và thống nhất các giải pháp kỹ thuật về tài chính, ngân hàng và các biện pháp khác để nỗ lực tháo gỡ khó khăn, tạo điều kiện thuận lợi cho hoạt động sản xuất, kinh doanh, quyết tâm thực hiện mục tiêu phát triển KT-XH đã đề ra.

Theo báo cáo của Bộ Kế hoạch và Đầu tư, tình hình KT-XH tháng 2 và 2 tháng đầu năm 2020 xuất hiện nhiều dấu hiệu có ảnh hưởng tiêu cực đến tốc độ tăng trưởng kinh tế, cũng như ổn định kinh tế vĩ mô. Nhiều chỉ số giảm so với cùng kỳ năm trước. Tuy nhiên, KT-XH vẫn còn nhiều điểm sáng rất đáng mừng.

Kinh tế vĩ mô tiếp tục được giữ vững, ổn định. Giá nhiều nhóm mặt hàng về cơ bản giữ ổn định, hoặc giảm. CPI tháng 2-2020 giảm 0,17% so với tháng trước. Xuất khẩu vẫn tăng trưởng; nhập siêu trong kiểm soát. Xuất khẩu ước đạt 36,9 tỷ USD, tăng 2,4% so với cùng kỳ; xuất khẩu của khu vực FDI tăng 0,9% và trong nước tăng 6%.

Nông nghiệp vẫn được duy trì ổn định, nhiều lĩnh vực tiếp tục tăng trưởng, dịch bệnh dần được kiểm soát (đàn gia cầm tăng 13,8%, đàn bò tăng 2,4%; diện tích rừng trồng tăng 1,3%; khai thác gỗ tăng 3,6%; sản lượng thủy sản tăng 2,7%).

Mặc dù chịu tác động mạnh của dịch COVID-19 nhưng các ngành Công nghiệp vẫn duy trì, ổn định và tiếp tục tăng trưởng khá. Số lượng doanh nghiệp thành lập mới và số vốn đăng ký tiếp tục đạt mức cao so với cùng kỳ; với trên 17.400 doanh nghiệp thành lập mới với số vốn đăng ký gần 364 nghìn tỷ đồng (tăng 9,1% về số doanh nghiệp và tăng 47,1% về số vốn đăng ký). Gần 12 nghìn doanh nghiệp quay trở lại hoạt động (tăng 17,1%).

Tuy nhiên, nhiều chỉ tiêu đều giảm so với cùng kỳ năm trước; chủ yếu do ảnh hưởng của dịch COVID-19. Vốn FDI thực hiện giảm 5%; vốn FDI đăng ký mới và điều chỉnh và góp vốn, mua cổ phần của nhà đầu tư nước ngoài giảm 23,6% so với cùng kỳ năm 2019. Tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng tăng 8,3% (cùng kỳ tăng 9,3%); vận tải hành khách tăng 3,8% (cùng kỳ tăng 10,2%). Khách quốc tế tăng 4,8%, mức tăng thấp nhất của 2 tháng các năm 2016-2020. Chỉ số giá tiêu dùng tháng 2 và bình quân 2 tháng đầu năm 2020 so với cùng kỳ năm trước (tăng 5,4% và 5,91%); mức tăng cao nhất trong 7 năm qua.

Ngành Nông nghiệp gặp nhiều khó khăn do diễn biến về giá cả và thời tiết. Khu vực dịch vụ là khu vực bị tác động mạnh nhất bởi dịch bệnh COVID-19; đặc biệt là các nhóm ngành liên quan đến du lịch, vận tải, lưu trú và ăn uống. Lượng khách quốc tế trong tháng 2-2020 chỉ đạt khoảng 1 triệu lượt khách, giảm 49,8% so với tháng trước, giảm 35,8% so với cùng kỳ.

Tại phiên họp, Chính phủ nghe, thảo luận về các dự án Luật như dự án Luật Người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng (sửa đổi); Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Bảo vệ môi trường; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Đất đai; Luật Thỏa thuận quốc tế; Tiêu chí phân định vùng dân tộc thiểu số, miền núi và một số nội dung khác./.

PV