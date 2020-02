tin vắn trong nước

Thanh Hóa: Xuất hiện cúm A/H5N6 trên gia cầm

Ngày 10-2, Sở NN và PTNT Thanh Hóa cho biết, từ ngày 3-2 đến nay trên địa bàn tỉnh xảy ra bệnh cúm gia cầm A/H5N6 trên đàn vật nuôi của 10 hộ chăn nuôi ở thôn, ba xã thuộc huyện Nông Cống và huyện Quảng Xương, buộc phải tiêu hủy 23.083 con gia cầm.

Chi cục Chăn nuôi và Thú y Thanh Hóa phối hợp với UBND 2 huyện tăng cường làm vệ sinh, tiêu độc khử trùng khu vực chăn nuôi, chuồng trại, đường làng, ngõ xóm các thôn có dịch hai ngày/lần, các thôn chưa có dịch tiêu độc ba ngày/lần. Chi cục Chăn nuôi và Thú y đã cấp cho 2 huyện 3.000 lít hóa chất sát trùng, 335 nghìn liều vaccine cúm gia cầm, 200 bộ quần áo bảo hộ để xử lý, tiêm phòng bao vây ổ dịch; lập các chốt kiểm dịch động vật hoạt động 24/24 giờ trên các tuyến giao thông ra, vào các xã có dịch nhằm ngăn chặn đưa gia cầm, sản phẩm gia cầm ra ngoài vùng dịch; tăng cường kiểm soát hoạt động buôn bán, vận chuyển, giết mổ, tiêu thụ gia cầm, sản phẩm gia cầm trên địa bàn.

Trước đó, UBND tỉnh Thanh Hóa đã có công văn chỉ đạo các địa phương tổ chức tháng tổng vệ sinh, khử trùng, tiêu độc môi trường tại các vùng trọng điểm, vùng nguy cơ cao để tiêu diệt các loại mầm bệnh. Triển khai tiêm các loại vaccine phòng bệnh cho gia súc, gia cầm đợt I đúng tiến độ, kế hoạch. Cuối tháng 12-2019, Sở NN và PTNT Thanh Hóa đã cấp hai triệu liều vaccine cúm gia cầm từ nguồn hỗ trợ của Trung ương cho các địa phương tiêm phòng cho đàn gia cầm ở các vùng nguy cơ cao.

Lào Cai: Rét hại, nhiệt độ xuống 6,7 độ C

Ngày 10-2, Đài Khí tượng Thủy văn Lào Cai cho biết, nhiệt độ giảm thấp rất nhanh, Sa Pa rét hại, nhiệt độ xuống mức 6,7 độ C, tác động xấu đến sản xuất và đời sống của người dân địa phương. Nguyên nhân là do tác động của đợt không khí lạnh đạt ngưỡng mạnh nhất kể từ Tết Nguyên đán đến nay. Không khí lạnh đã gây mưa rải rác nhiều nơi ở tỉnh Lào Cai, khiến nền nhiệt độ giảm rất nhanh và sâu. Cụ thể, tại thành phố Lào Cai, nhiệt độ xuống mức 14,7 độ C; thị trấn Phố Ràng (Bảo Yên) 14,1 độ C, thị trấn Bắc Hà 10,2 độ C, vùng núi cao Sa Pa có nhiệt độ giảm thấp nhất, ở mức 6,7 độ C, trời rét đậm, rét hại.

Theo ông Lê Mạnh Hảo, Phó Chủ tịch thị xã Sa Pa, mưa rét, nhiệt độ thấp, độ ẩm cao tác động xấu đến sản xuất nông nghiệp, làm chậm sinh trưởng và gây hại với cây trồng còn non; làm suy giảm sức đề kháng của vật nuôi, nhất là trâu, bò, ngựa. Trong tiết trời lạnh, sương mù, độ ẩm cao, công tác phòng, chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của virus corona (nCoV) tại địa phương càng phải chặt chẽ, quyết liệt hơn.

Chính quyền địa phương đã khuyến cáo người dân thực hiện tốt các biện pháp giữ ấm cơ thể, phòng chống rét hại cho cây trồng và vật nuôi, đặc biệt là các biện pháp phòng ngừa dịch bệnh nCoV.

Thái Bình: Bàn giao 600 nghìn khẩu trang phòng chống dịch nCoV cho ngành Y tế

Ngày 10-2, tại Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Thái Bình, ba doanh nghiệp may lớn trên địa bàn đã bàn giao 600 nghìn khẩu trang cho ngành y tế Thái Bình phục vụ phòng chống dịch viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của virus corona (nCoV).

Đó là Cty TNHH May Hưng Nhân (thuộc Tổng Cty May Đức Giang), Cty May Việt Mỹ và Cty May Minh Trí, mỗi đơn vị bàn giao 200 nghìn khẩu trang vải cho ngành y tế địa phương. Trước đó, Công ty cổ phần May hàng thể thao MXP (KCN Nguyễn Đức Cảnh, TP Thái Bình) đã bàn giao cho ngành y tế hơn 300 nghìn khẩu trang vải. Đây là chủ trương đột xuất của tỉnh Thái Bình nhằm hiện thực hóa kế hoạch cấp phát khoảng một triệu khẩu trang miễn phí cho toàn bộ giáo viên, học sinh khối phổ thông (tiểu học, THCS và THPT); cho khối bệnh viện; cho cán bộ, công nhân viên chức thuộc hệ thống chính trị từ tỉnh xuống cơ sở... Với 600 nghìn khẩu trang tiếp nhận từ các doanh nghiệp ngày 10-2, tỉnh Thái Bình yêu cầu Trung tâm Kiểm soát bệnh tật có trách nhiệm cấp phát cho 21 cơ sở khám, chữa bệnh trên địa bàn tỉnh, bảo đảm bệnh nhân được cấp phát khẩu trang miễn phí khi đang điều trị tại bệnh viện./.

Theo nhandan.com.vn