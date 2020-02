Tin vắn trong nước

Quảng Nam: Củng cố thế trận an ninh nhân dân

Thực hiện phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, các đơn vị, địa phương trong tỉnh Quảng Nam đã đề ra nhiều nội dung, biện pháp, cách làm sáng tạo, nâng cao hiệu quả xây dựng, củng cố nền an ninh nhân dân, thế trận an ninh nhân dân.

Lực lượng công an tỉnh chủ động tham mưu với cấp ủy, chính quyền các cấp xây dựng, củng cố vững chắc cơ sở chính trị, khối đại đoàn kết toàn dân và sự phát triển mọi mặt của đời sống kinh tế, văn hóa - xã hội. Các ban, ngành, địa phương phối hợp lực lượng công an tổ chức phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc với nội dung, hình thức phong phú, đa dạng, phù hợp đặc điểm, tính chất của từng địa bàn, lĩnh vực. Qua đó, phát huy tinh thần trách nhiệm của nhân dân tham gia bảo vệ an ninh, trật tự. Trong giai đoạn 2014-2019 nhân dân đã cung cấp gần 11.500 nguồn tin có liên quan đến an ninh, trật tự, giúp lực lượng công an giải quyết kịp thời, dứt điểm vụ việc xảy ra ở cơ sở. Thời gian tới, tỉnh tiếp tục chỉ đạo lực lượng công an tăng cường phối hợp các đơn vị quân đội, Ủy ban MTTQ, các tổ chức thành viên thực hiện hiệu quả chương trình, kế hoạch về xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc. Trước mắt, tập trung bảo đảm an ninh, trật tự trong thời gian diễn ra đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Ðại hội XIII của Ðảng.

Thanh Hóa: Tiêm vắc-xin phòng cúm cho hơn bảy triệu con gia cầm

Ngày 24-2, Sở NN và PTNT tỉnh Thanh Hóa cho biết: Toàn tỉnh hiện có tổng đàn khoảng 23 triệu con gia cầm. Cùng với việc triển khai tháng vệ sinh tiêu độc, khử trùng diện rộng; bao vây, dập dịch cúm gia cầm A/H5N6; các địa phương cùng mạng lưới thú y trong tỉnh đang đẩy nhanh tiến độ tiêm phòng cho gia cầm đợt I.

Ðầu năm 2020, trên địa bàn tỉnh xuất hiện các ổ dịch cúm gia cầm A/H5N6 nên các doanh nghiệp, chủ trang trại, hộ chăn nuôi đã và đang sử dụng vắc-xin Navet-Vifluvac tiêm phòng cho đàn gia cầm. Theo đó, 8 huyện đã tổ chức tiêm vắc-xin Vifluvac (loại vắc-xin phòng bệnh cả cúm A/H5N1 và A/H5N6) phòng cúm cho 2.779.600 con gia cầm trong và ngoài vùng dịch. Ngoài ra, các doanh nghiệp, trang trại chăn nuôi tự tổ chức tiêm vắc-xin phòng cúm cho 2,354 triệu con gia cầm. Ðến thời điểm này, các địa phương trong tỉnh Thanh Hóa đã tiêm các vắc-xin phòng cúm cho 7.133.600 con gia cầm, đạt tỷ lệ 59,71% tổng số lượng gia cầm diện tiêm phòng./.

