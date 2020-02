tin vắn trong nước

Long An: Tăng cường thực hiện chính quyền điện tử

Thời gian qua, tỉnh Long An triển khai, thực hiện xây dựng chính quyền điện tử đạt nhiều kết quả. Tỉnh hoàn thành đầu tư nâng cấp Trung tâm tích hợp dữ liệu theo quy chuẩn của Bộ Thông tin và Truyền thông; mạng truyền số liệu chuyên dùng được kết nối đồng bộ đến 100% sở, ngành, UBND cấp huyện, xã phục vụ triển khai các ứng dụng công nghệ thông tin dùng chung của tỉnh. Đến nay, có hơn 97% cán bộ, công chức, viên chức các cấp trong tỉnh được trang bị máy tính phục vụ công tác; 100% sở, ngành, UBND cấp huyện triển khai mạng nội bộ. Phần mềm Quản lý văn bản và điều hành đã được tỉnh triển khai đồng bộ, đến tất cả cơ quan Nhà nước từ tỉnh đến xã, phường và công chức, viên chức. Phần mềm một cửa điện tử được triển khai tại Trung tâm phục vụ hành chính công tỉnh, 17 sở, ngành, 15 UBND cấp huyện, 192 xã, phường phục vụ tiếp nhận, luân chuyển, giải quyết hồ sơ thủ tục hành chính trên môi trường mạng…

Thời gian tới, tỉnh tiếp tục hoàn thành các chỉ tiêu, nhiệm vụ ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của cơ quan Nhà nước năm 2020; xây dựng kế hoạch chính quyền điện tử và phát triển dịch vụ đô thị thông minh tỉnh Long An giai đoạn 2020-2025. Để triển khai, tỉnh chỉ đạo các sở, ngành đẩy nhanh tiến độ xây dựng Trung tâm giám sát, điều hành an toàn thông tin (SOC) của tỉnh; tuyên truyền về ứng dụng công nghệ, dịch vụ công trực tuyến cho cán bộ công chức và người dân; rà soát trình UBND tỉnh phê duyệt “Đề án tổng thể phát triển dịch vụ đô thị thông minh trên địa bàn tỉnh Long An giai đoạn 2020-2025 và định hướng đến năm 2030” làm cơ sở tổ chức thực hiện.

Bắc Giang: Doanh nghiệp kinh doanh vận tải nói không với xe quá tải, quá khổ

Doanh nghiệp và cá nhân kinh doanh vận tải bằng xe ô tô của tỉnh Bắc Giang cam kết không chở hàng quá tải trọng, quá kích thước của xe, không tự ý cải tạo, thay đổi kích thước thùng xe trái quy định.

Tiếp tục thực hiện chỉ đạo của Giám đốc Công an tỉnh, Phòng CSGT Công an tỉnh Bắc Giang tổ chức ký cam kết không chở hàng quá tải trọng, quá kích thước của xe, không tự ý cải tạo, thay đổi kích thước thùng xe trái quy định đối với tổ chức, cá nhân kinh doanh vận tải bằng xe ô tô có trụ sở trên tuyến Quốc lộ 1A - Bắc Giang. Ngày 25-2 tại trụ sở đơn vị, Phòng CSGT, Công an tỉnh Bắc Giang tổ chức Hội nghị ký Cam kết không chở hàng vượt tải trọng cho phép của phương tiện, của cầu, đường bộ khi tham gia giao thông với sự tham gia của Ban ATGT tỉnh, đại diện các phòng chức năng của Công an tỉnh, đặc biệt là đại diện của 30 doanh nghiệp, 40 cá nhân kinh doanh vận tải bằng xe ô tô có trụ sở trên tuyến Quốc Lộ 1A - Bắc Giang.

Nội dung cam kết đã ký của các doanh nghiệp, cá nhân kinh doanh trên địa bàn tỉnh Bắc Giang bao gồm: Không chở hàng vượt tải trọng cho phép của phương tiện, của cầu, đường bộ khi tham gia giao thông; không xếp hàng hóa vượt quá kích thước; không tự ý thay đổi kích thước thùng xe; không tự ý cải tạo kết cấu, hình dáng, kích thước của xe; không để người làm công, người đại diện điều khiển phương tiện chở hàng vượt tải trọng cho phép, vượt quá kích thước xếp hàng cho phép; chấp hành nghiêm việc kiểm tra, kiểm soát và xử lý của lực lượng chức năng./.

Theo nhandan.com.vn