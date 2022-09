Khai mạc Tuần lễ Giới thiệu sản phẩm nông sản an toàn

Khai mạc Tuần lễ Giới thiệu sản phẩm nông sản an toàn

Chiều 8-9, Sở NN và PTNT phối hợp với Hiệp hội Nông sản sạch tỉnh Nam Định tổ chức khai trương Tuần lễ Giới thiệu sản phẩm nông sản an toàn.

Sau 8 năm triển khai thực hiện Đề án Tái cơ cấu ngành Nông nghiệp theo hướng nâng cao giá trị gia tăng và phát triển bền vững, đến nay trong toàn tỉnh đã có nhiều doanh nghiệp, hợp tác xã, cơ sở sản xuất chú trọng đầu tư công nghệ sản xuất, chế biến, tạo ra nhiều sản phẩm nông sản chất lượng, có thương hiệu và giá trị gia tăng cao, sức cạnh tranh tốt trên thị trường trong và ngoài tỉnh. Tham gia Tuần lễ Giới thiệu sản phẩm nông sản an toàn năm nay có 35 doanh nghiệp, cơ sở sản xuất, hộ cá thể với trên 200 sản phẩm nông nghiệp tiêu biểu của tỉnh và một số sản phẩm được lựa chọn của các doanh nghiệp ngoài tỉnh. Tiêu biểu như: Gạo sạch Toản Xuân, gạo Quỳnh Thanh, nông sản sấy Minh Dương, ngao sạch Lenger, thủy sản Thành Vui, muối sạch Nam Định, giò 7 phút Nam Phát, thịt lợn Công Danh; các sản phẩm truyền thống của tỉnh cũng được phát triển mạnh như: Nước mắm Ninh Cơ, nước mắm Lâm Bão, Sừu châu Kim Thành Hoa, bánh nhãn Hải Hậu... Tuần lễ Giới thiệu sản phẩm nông sản an toàn là cơ hội để người tiêu dùng trong tỉnh tiếp cận với các sản phẩm nông nghiệp an toàn, bảo đảm vệ sinh, chất lượng cao, đồng thời là dịp để các doanh nghiệp quảng bá thương hiệu, sản phẩm; tìm hiểu, nghiên cứu xu hướng thị trường, xây dựng thêm các mối liên kết, hợp tác gắn sản xuất với thị trường nhằm hướng đến một nền nông nghiệp phát triển bền vững, giá trị gia tăng cao. Tuần lễ diễn ra từ ngày 8 đến ngày 12-9-2022 tại Trung tâm Giới thiệu sản phẩm nông sản an toàn và sản phẩm OCOP tỉnh Nam Định./.

Văn Đại