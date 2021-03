Sáng mai, 3-3, toàn tỉnh bàn giao 2.550 tân binh lên đường nhập ngũ

Thực hiện công tác tuyển chọn gọi công dân nhập ngũ năm 2021, theo kế hoạch, sáng nay, 3-3, các địa phương trong tỉnh tiến hành bàn giao 2.550 công dân lên đường nhập ngũ cho 21 đơn vị đầu mối nhận quân. Trong đó có Bộ Tổng Tham mưu, Bộ Tư lệnh Thủ đô, Quân đoàn 1, Quân chủng Hải quân, Bộ Tư lệnh 86, Bộ Tư lệnh Cảnh sát biển, Bộ Tư lệnh BÐBP, Binh chủng Ðặc công, Binh chủng Thông tin, Học viện Quân y, Bộ Tư lệnh Bảo vệ Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh, Trung tâm Nhiệt đới Việt - Nga và Quân khu 3... 100% công dân được phát lệnh nhập ngũ đảm bảo yêu cầu về sức khỏe, trình độ văn hóa, chất lượng chính trị.

Đoàn Thanh niên huyện Hải Hậu tặng quà động viên tân binh xã Hải Quang chuẩn bị lên đường nhập ngũ.

Thời gian qua, các địa phương, đơn vị đã tổ chức nhiều hoạt động thiết thực động viên tân binh và gia đình, thực hiện tốt chính sách hậu phương quân đội, tổ chức các đoàn đến thăm hỏi, tặng quà, tặng sổ tiết kiệm. Theo đó, toàn tỉnh đã tặng 431 sổ tiết kiệm, mỗi sổ trị giá từ 1 đến 3 triệu đồng; tặng quà với tổng giá trị 2 tỷ 160 triệu đồng… Ðể công tác giao nhận quân đảm bảo an toàn, Hội đồng Nghĩa vụ quân sự tỉnh yêu cầu Hội đồng Nghĩa vụ quân sự các huyện, thành phố chỉ đạo các địa phương nắm chắc tình hình số công dân đã nhận lệnh; kịp thời xử lý tình huống phát sinh; tiếp tục tổ chức tuyên truyền về Luật Nghĩa vụ quân sự, nói chuyện truyền thống, giao lưu văn hóa, văn nghệ. Trước ngày giao quân, Bộ CHQS tỉnh đã tổ chức các đoàn kiểm tra công tác chuẩn bị lễ giao, nhận quân của các huyện, thành phố bảo đảm đúng quy định, an toàn tuyệt đối, nhất là yêu cầu phòng, chống dịch COVID-19, song vẫn đảm bảo đầy đủ nội dung, thắm đượm tình quân dân, thực sự là ngày hội lớn nhiều ý nghĩa với tuổi trẻ. Các địa phương chủ động phối hợp cùng các đơn vị tuyển quân thực hiện đầy đủ những biện pháp phòng, chống dịch, kể cả với phương tiện tiếp nhận tân binh. Toàn bộ khu vực diễn ra lễ giao nhận quân được khử trùng; tổ chức đo thân nhiệt, sát khuẩn, đeo khẩu trang bắt buộc đối với tân binh và quân nhân, đảm bảo khoảng cách an toàn, thực hiện đúng “Thông điệp 5K” của Bộ Y tế trong giao nhận quân.

Với sự chuẩn bị chu đáo trong công tác tuyển chọn, gọi công dân nhập ngũ, các địa phương, đơn vị quyết tâm đảm bảo ngày hội tòng quân trên địa bàn tỉnh diễn ra tốt đẹp./.

Tin, ảnh: Hoàng Tuấn