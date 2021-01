UBND tỉnh triển khai nhiệm vụ 2 tháng đầu năm 2021

Ngày 8-1, UBND tỉnh tổ chức hội nghị thống nhất kết quả phát triển kinh tế - xã hội năm 2020, triển khai nhiệm vụ 2 tháng đầu năm 2021. Đồng chí Phạm Đình Nghị, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì hội nghị. Dự hội nghị có các đồng chí Uỷ viên Ban TVTU: Nguyễn Phùng Hoan, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; Phạm Văn Long, Giám đốc Công an tỉnh; Trần Anh Dũng, Giám đốc Sở KH và ĐT; các đồng chí lãnh đạo các sở, ban, ngành của tỉnh.

Đồng chí Phạm Đình Nghị, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh phát biểu kết luận hội nghị.

So với báo cáo số 295/BC-UBND ngày 26-11-2020 của UBND tỉnh đã trình kỳ họp thứ 16, HĐND tỉnh khóa XVIII, kết quả phát triển kinh tế - xã hội năm 2020 của tỉnh có 10 nội dung thay đổi. Trong đó có 7 nội dung thay đổi kết quả tích cực, cao hơn, gồm: Năng suất lúa vụ mùa bình quân toàn tỉnh đạt 52,1 tạ/ha, tăng 1,2% (+0,6 tạ/ha) so với vụ mùa năm 2019; sản lượng lương thực có hạt cả năm đạt 899,8 ngàn tấn, giảm 0,7%; trong đó sản lượng thóc 883,2 ngàn tấn, giảm 0,6% (-4,97 nghìn tấn) so với năm 2019; toàn tỉnh đã xây dựng được 396 mô hình “Cánh đồng lớn" với tổng diện tích 21.780ha. Chỉ số giá hàng hóa và dịch vụ bình quân 12 tháng tăng 4,3% so với cùng kỳ nằm 2019. Đã cấp giấy chứng nhận đăng ký đầu tư mới và điều chỉnh tăng vốn cho 85 dự án (gồm 65 dự án đầu tư trong nước, 20 dự án FDI) với tổng số vốn đăng ký là 3.430,2 tỷ đồng và 257,96 triệu USD. Sản lượng điện thương phẩm cả năm đạt 2.629,7 Tr.KWh, tăng 5,9% so với năm 2019. Tổng thu ngân sách Nhà nước trên địa bàn đạt 6.052 tỷ đồng, bằng 106% dự toán năm, tăng 9% so với cùng kỳ. Tổng nguồn vốn huy động của các tổ chức tín dụng trên địa bàn đạt 77.365 tỷ đồng, tăng 17,5% so với đầu năm; dư nợ tín dụng đạt 69.751 tỷ đồng, tăng 8,5% so với đầu năm (riêng nợ xấu tăng theo hướng tiêu cực, chiếm tỷ lệ 1,13%). Toàn ngành Thanh tra đã triển khai 356 cuộc thanh tra, kiểm tra; đã tiếp 3.557 lượt công dân (giảm 13,3% so với cùng kỳ); tiếp nhận và xử lý 3.051 đơn thư (tăng 8,9% so với cùng kỳ); đã giải quyết 63/80 vụ khiếu nại, tố cáo thuộc thẩm quyền (đạt 78,8%). Có 2 nội dung đạt kết quả thấp hơn báo cáo là: Đăng ký doanh nghiệp đã cấp giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp cho 809 doanh nghiệp và 85 chi nhánh, văn phòng đại diện với tổng số vốn đăng ký 6.044,7 tỷ đồng, nâng tổng số doanh nghiệp đăng ký trên địa bàn tỉnh lên 9.520 doanh nghiệp và 782 chi nhánh, văn phòng đại diện với tổng số vốn đăng ký 71.778,5 tỷ đồng; có 987 doanh nghiệp tạm ngừng hoạt động, giải thể, phá sản, bỏ địa chỉ kinh doanh; có 263 doanh nghiệp tạm ngừng kinh doanh đã khôi phục hoạt động trở lại. Các cấp, các ngành đã tổ chức tốt việc thăm, tặng quà, chúc thọ và trợ cấp cho các đối tượng trong dịp Tết Nguyên đán Canh Tý và ngày Thương binh - Liệt sỹ 27-7 với tổng kinh phí trên 77 tỷ đồng; tỷ lệ hộ nghèo (theo chuẩn nghèo đa chiều giai đoạn 2016-2020) còn 0,86%, giảm 0,67% so với năm 2019. Chỉ tiêu về trật tự an toàn giao thông thay đổi kết quả theo hướng tăng số vụ tai nạn giao thông, toàn tỉnh xảy ra 133 vụ tai nạn đường bộ, đường sắt (giảm 8 vụ) không xảy ra tai nạn đường thủy.

UBND tỉnh xác định, năm 2021 có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, là năm đầu tiên triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XX và Kế hoạch phát triển kinh tế xã hội 5 năm 2021-2025. Bên cạnh thuận lợi, dự báo đại dịch COVID-19 chưa thể sớm kết thúc, kéo dài tác động tiêu cực đến nhiều ngành, lĩnh vực. 2 tháng đầu năm 2021, các cấp, ngành và các địa phương cần tiếp tục tập trung thực hiện hiệu quả các nhiệm vụ: Phòng chống dịch bệnh COVID-19; hỗ trợ người dân, doanh nghiệp vượt khó; thu hoạch cây vụ đông, triển khai sản xuất vụ xuân; xây dựng kế hoạch trồng cây, trồng rừng và phát động Tết trồng cây đầu xuân; xây dựng nông thôn mới kiểu mẫu, nâng cao; chương trình mỗi xã một sản phẩm; xây dựng nhà máy cung ứng nước sạch; công tác lập và triển khai thực hiện các quy hoạch; công tác xây dựng chính quyền điện tử, cải cách hành chính; xây dựng quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất; quản lý môi trường, xử lý vi phạm đất đai; đẩy nhanh tiến độ thi công các dự án trọng điểm; quản lý thu, chi ngân sách; quản lý tài chính; đảm bảo các điều kiện chăm lo đời sống vật chất, tinh thần vui tươi, lành mạnh, an toàn cho người dân trong dịp Tết Tân Sửu 2021...

Phát biểu kết luận hội nghị, đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh khẳng định: Để hoàn thành và hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu kinh tế - xã hội đã đề ra, các cấp, các ngành, các đơn vị phải căn cứ chức năng, nhiệm vụ được giao tập trung triển khai đồng bộ, quyết liệt các nhiệm vụ và giải pháp đã đề ra theo tinh thần Nghị quyết 01/NQ-CP của Chính phủ, các Nghị quyết của Tỉnh ủy, Nghị quyết của HĐND tỉnh, Kế hoạch, văn bản chỉ đạo điều hành của UBND tỉnh ngay từ những ngày đầu, tháng đầu năm. Trong tháng 1-2021 phải hoàn tất xây dựng và hoàn thiện dự thảo 4 Nghị quyết chuyên đề của Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XX và Kế hoạch thực hiện các Nghị quyết của UBND tỉnh về: Xây dựng nông thôn mới nâng cao, nông thôn mới kiểu mẫu giai đoạn 2021-2025; Tập trung xây dựng, phát triển thành phố Nam Định giai đoạn 2021-2025; Đẩy mạnh cải cách hành chính, nâng cao năng lực cạnh tranh, xúc tiến và thu hút đầu tư giai đoạn 2021-2025. Riêng Nghị quyết Xây dựng, phát triển vùng kinh tế biển giai đoạn 2021-2025 là nghị quyết mang tầm chiến lược nên trong tháng 1 hoàn thiện xây dựng đề cương chi tiết. Trước ngày 20-1, hoàn thành công tác tham mưu UBND tỉnh ban hành Kế hoạch thực hiện Nghị quyết 01/NQ-CP của Chính phủ về nhiệm vụ, giải pháp phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách Nhà nước năm 2021... Trong 2 tháng đầu năm, chú trọng các nhiệm vụ: Phòng chống dịch COVID-19, kiểm soát chặt chẽ vi phạm nhập cảnh trái phép; khuyến cáo hạn chế tối đa việc đi du lịch, tập trung đông người trong giai đoạn dịch bệnh diễn biến phức tạp; đảm bảo thực hiện nghiêm công tác xét nghiệm dịch bệnh cho các đại biểu của tỉnh đi dự Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII. Ngành NN và PTNT chuẩn bị tốt các điều kiện sản xuất vụ xuân; tham mưu thực hiện hiệu quả Tết trồng cây; tăng cường phòng chống dịch bệnh cho đàn gia súc, gia cầm. Ngành TN và MT phát động phong trào dọn dẹp, cải tạo cảnh quan môi trường dịp Tết và chào mừng Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII; hoàn thành xây dựng quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất trong quý I-2021. Các ngành, các địa phương đẩy nhanh tiến độ hoàn tất thủ tục đầu tư, triển khai thi công, xây dựng các công trình trọng điểm, nhất là dự án tuyến đường bộ ven biển đoạn qua tỉnh, dự án nhà máy nhiệt điện BOT và các dự án đầu tư bằng nguồn vốn ngoài ngân sách Nhà nước. Nâng cao chất lượng công tác quy hoạch, quản lý và thực hiện quy hoạch để phục vụ xúc tiến, thu hút đầu tư và các mục tiêu chung về phát triển kinh tế - xã hội. Thực hiện hiệu quả công tác thu ngân sách, điều hành chi ngân sách. Tập trung chuẩn bị tốt các điều kiện để nhân dân đón Tết Nguyên đán Tân Sửu vui tươi, lành mạnh, an toàn, tiết kiệm theo tinh thần chỉ đạo của Chính phủ và Chỉ thị số 12/CT-UBND ngày 24-12-2020 của Chủ tịch UBND tỉnh. Kiểm soát, đảm bảo cung cấp đầy đủ lương thực, thực phẩm an toàn vệ sinh; ổn định thị trường, giá cả các loại hàng hoá phục vụ tết. Nắm bắt tình hình lương, thưởng cho người lao động; tổ chức thăm, tặng quà đối tượng chính sách, người có công, thân nhân liệt sỹ, người nghèo, người cao tuổi, đối tượng bảo trợ xã hội; gặp mặt, động viên doanh nghiệp nhân dịp Tết Nguyên đán. Tổ chức tốt các hoạt động văn hoá, văn nghệ, thể thao mừng Đảng, mừng Xuân, tạo không khí vui tươi, phấn khởi cho nhân dân; tổ chức và quản lý lễ hội đầu xuân đảm bảo an toàn, tiết kiệm và phát huy các giá trị văn hóa truyền thống của dân tộc. Tổ chức bắn pháo hoa đêm Giao thừa đảm bảo an toàn tuyệt đối. Tổ chức phục vụ tốt nhu cầu đi lại của nhân dân và vận chuyển hàng hóa, đảm bảo an toàn, hiệu quả. Tăng cường đảm bảo trật tự an toàn giao thông, trật tự công cộng, trật tự đô thị trong dịp Tết Nguyên đán, Lễ Khai ấn Đền Trần, Chợ Viềng xuân. Bảo vệ vững chắc chính trị nội bộ, an ninh kinh tế, an ninh tư tưởng, an ninh mạng, nhất là trong thời gian diễn ra Ðại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Ðảng, bầu cử Quốc hội và HÐND các cấp; các sự kiện chính trị, ngày lễ lớn, các mục tiêu trọng điểm về an ninh quốc gia./.

Tin, ảnh: Thanh Thúy