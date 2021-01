Đẩy mạnh công tác nội chính, phòng, chống tham nhũng và cải cách tư pháp

Chiều 4-1, Thường trực Tỉnh ủy tổ chức hội nghị đánh giá công tác nội chính, phòng chống tham nhũng và cải cách tư pháp năm 2020, triển khai phương hướng, nhiệm vụ năm 2021. Ðồng chí Lê Quốc Chỉnh, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HÐND tỉnh chủ trì hội nghị. Dự hội nghị có các đồng chí Ủy viên Ban TVTU: Nguyễn Anh Tuấn, Bí thư Thành ủy Nam Ðịnh; Trần Minh Thắng, Trưởng Ban Nội chính Tỉnh ủy; Ðại tá Phạm Văn Long, Giám đốc Công an tỉnh; Mai Văn Quyết, Bí thư Huyện ủy Hải Hậu tới dự.

Đồng chí Lê Quốc Chỉnh, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh tặng hoa chúc mừng Ban Nội chính Tỉnh ủy nhân kỷ niệm 55 năm Ngày truyền thống ngành Nội chính Đảng (5-1-2021).

Năm 2020, dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo của Thường trực Tỉnh ủy, sự tập trung chỉ đạo và tổ chức triển khai thực hiện của các huyện ủy, thành ủy, đảng ủy trực thuộc tỉnh; các sở, ban, ngành, đoàn thể của tỉnh, công tác nội chính, cải cách tư pháp và phòng chống tham nhũng đạt được nhiều kết quả quan trọng. Trong năm, các cơ quan khối nội chính đã đấu tranh phá 61 chuyên án, triệt xóa 43 băng nhóm, 147 đối tượng, khởi tố 4 đối tượng liên quan đến tội phạm công nghệ cao; đấu tranh, triệt phá 11 đường dây mua bán, vận chuyển trái phép chất ma túy liên tỉnh, 1 đường dây vận chuyển trái phép chất ma túy xuyên quốc gia; đấu tranh phá 11 chuyên án về kinh tế, khởi tố mới 76 vụ. Các cơ quan làm án phối hợp xét xử 4.602/5.046 vụ việc. Các cơ quan hành chính Nhà nước các cấp đã tiếp 3.557 lượt công dân đến khiếu nại, tố cáo, phản ánh, giảm 547 lượt (13,3%) so với cùng kỳ năm 2019. Các cấp ủy Ðảng đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo xử lý các vụ án tham nhũng; các cơ quan bảo vệ pháp luật đã tập trung khởi tố, điều tra, truy tố, xét xử 20 vụ án tham nhũng trên địa bàn. Công tác cải cách tư pháp có nhiều chuyển biến tích cực. Tiếp tục duy trì sự ổn định về an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn tỉnh; bảo đảm an toàn tuyệt đối Ðại hội đảng bộ các cấp và Ðại hội Ðảng bộ tỉnh lần thứ XX (nhiệm kỳ 2020-2025), Ðại hội Thi đua yêu nước lần thứ V.

Triển khai nhiệm vụ năm 2021, các cấp ủy Ðảng, chính quyền các cấp, các sở, ban, ngành, đoàn thể trong tỉnh tiếp tục quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết Ðại hội Ðảng bộ tỉnh lần thứ XX (nhiệm kỳ 2020-2025); chủ động phối hợp nắm chắc tình hình, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội phục vụ tổ chức Ðại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Ðảng, bầu cử Quốc hội khóa XV và đại biểu HÐND các cấp, nhiệm kỳ 2021-2026. Lực lượng vũ trang tỉnh duy trì nghiêm chế độ trực sẵn sàng chiến đấu; sẵn sàng lực lượng, phương tiện tham gia phòng, chống lụt bão, tìm kiếm cứu nạn, khắc phục hậu quả thiên tai. Triển khai công tác tuyển chọn, gọi công dân nhập ngũ năm 2021. Tập trung xây dựng nền quốc phòng toàn dân, xây dựng lực lượng vũ trang tỉnh vững mạnh về mọi mặt, sẵn sàng nhận và hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Nâng cao chất lượng phối hợp hoạt động của các cơ quan tiến hành tố tụng trong công tác điều tra, truy tố, xét xử, thi hành án. Triển khai, tổ chức thực hiện có hiệu quả các mục tiêu, nhiệm vụ của Chiến lược cải cách tư pháp. Thực hiện rà soát các cuộc thanh tra về kinh tế - xã hội ở một số địa phương. Duy trì nền nếp và chủ động trong công tác tiếp công dân, tiếp nhận, xử lý đơn thư khiếu nại, tố cáo, giải quyết các vụ việc tồn đọng. Thực hiện nghiêm Quy định số 11-QÐi/TW ngày 18-2-2019 của Bộ Chính trị “Về trách nhiệm của người đứng đầu cấp ủy trong việc tiếp dân, đối thoại trực tiếp với dân và xử lý những phản ánh, kiến nghị của nhân dân”.

Phát biểu kết luận hội nghị, đồng chí Lê Quốc Chỉnh, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HÐND tỉnh đánh giá cao kết quả đạt được của các ngành trong khối Nội chính và chỉ ra những tồn tại, hạn chế trong công tác nội chính, phòng, chống tham nhũng và cải cách tư pháp và nhấn mạnh: Các huyện ủy, thành ủy, đảng ủy trực thuộc, các ban cán sự đảng, các cơ quan nội chính của tỉnh thời gian tới cần tập trung thực hiện tốt một số nhiệm vụ trọng tâm. Trong đó, tiếp tục đẩy mạnh công tác quán triệt, tuyên truyền, vận động và tổ chức thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả các nghị quyết, chỉ thị, kết luận, quy định của Ðảng, Nhà nước và chỉ đạo của tỉnh về công tác nội chính, phòng, chống tham nhũng và cải cách tư pháp. Ðặc biệt, quán triệt, triển khai thực hiện nghiêm Nghị quyết Ðại hội XIII của Ðảng, Nghị quyết Ðại hội Ðảng bộ tỉnh lần thứ XX. Bám sát các nhiệm vụ trọng tâm, trên cơ sở đó cụ thể hóa thành chương trình, kế hoạch để lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức triển khai thực hiện các nhiệm vụ năm 2021. Tập trung chỉ đạo các cơ quan chuyên môn tham mưu, phối hợp, tổ chức thực hiện tốt công tác tiếp công dân, giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh của dân. Tập trung xử lý đơn thư tố cáo liên quan đến việc chuẩn bị nhân sự phục vụ bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HÐND các cấp, nhiệm kỳ 2021-2026. Tiếp tục thực hiện đồng bộ các giải pháp phòng, chống tham nhũng, tập trung thực hiện việc công khai, minh bạch trong hoạt động của cơ quan, tổ chức, đơn vị trên tất cả các lĩnh vực. Quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo công tác tôn giáo; tăng cường công tác quản lý Nhà nước về tôn giáo. Các cơ quan tiến hành tố tụng phối hợp chặt chẽ trong công tác điều tra, truy tố, xét xử, thi hành án; đồng thời chú trọng phát hiện, phòng ngừa, đấu tranh chống các biểu hiện vi phạm pháp luật, tham nhũng. Tổ chức triển khai, thực hiện có hiệu quả Nghị định 130/NÐ-CP của Chính phủ về kiểm soát tài sản, thu nhập. Chủ động, phối hợp nắm chắc tình hình, tham mưu Ban Thường vụ, Thường trực Tỉnh ủy chỉ đạo các cơ quan chức năng triển khai các phương án bảo đảm an ninh trật tự, an toàn xã hội trong dịp Tết Nguyên đán và các lễ hội đầu năm trên địa bàn tỉnh; tăng cường công tác bảo đảm an ninh chính trị, đặc biệt lĩnh vực an ninh tư tưởng, an ninh văn hoá. Tập trung thực hiện tốt công tác phòng chống tham nhũng, cải cách hành chính với phương châm kiên trì, bền bỉ, không nóng vội nhằm bảo đảm sự lãnh đạo của Ðảng một cách toàn diện, thống nhất, chặt chẽ và đầy đủ trên tất cả các lĩnh vực, địa bàn; góp phần giữ gìn an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, tạo điều kiện cho sự phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn tỉnh trong thời gian tới./.

Tin, ảnh: Hoàng Tuấn