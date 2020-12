Triển khai thực hiện Nghị quyết HĐND tỉnh về nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách Nhà nước năm 2021

Ngày 14-12, UBND tỉnh tổ chức hội nghị triển khai Nghị quyết HÐND tỉnh về nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách Nhà nước năm 2021. Dự hội nghị có đồng chí Lê Quốc Chỉnh, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HÐND tỉnh; các đồng chí Ủy viên Ban TVTU, Thường trực HÐND, UBND tỉnh; lãnh đạo các sở, ban, ngành, đoàn thể của tỉnh; lãnh đạo các huyện, thành phố. Ðồng chí Phạm Ðình Nghị, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì hội nghị.

Đồng chí Phạm Đình Nghị, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh phát biểu kết luận hội nghị.

Theo báo cáo của UBND tỉnh: Năm 2020, đại dịch COVID-19 gây nhiều tác động tiêu cực đến đời sống xã hội, sản xuất, kinh doanh; biến đổi khí hậu, tình hình thời tiết, thiên tai diễn biến bất thường nhưng các cấp chính quyền, ngành chức năng và người dân đã nỗ lực, đồng lòng vượt khó. Tỉnh đã hoàn thành và hoàn thành vượt mức tất cả các chỉ tiêu kinh tế - xã hội của nhiệm kỳ 2015-2020 mà Ðại hội Ðảng bộ tỉnh lần thứ XIX đã đề ra. Kinh tế duy trì mức tăng trưởng khá, chất lượng tăng trưởng được nâng lên; một số chỉ tiêu kinh tế tăng hơn so với bình quân chung cả nước và một số tỉnh đồng bằng sông Hồng (tổng sản phẩm GRDP, giá trị sản xuất nông nghiệp, tổng vốn đầu tư toàn xã hội, giá trị hàng xuất khẩu). Công tác quy hoạch, quản lý quy hoạch được triển khai tích cực, nhiều quy hoạch lớn đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tạo cơ sở nâng cao hiệu quả xúc tiến, thu hút đầu tư, nhất là thu hút đầu tư nước ngoài đạt kết quả tích cực. Hệ thống kết cấu hạ tầng, xã hội đã hoàn thành và đang triển khai nhiều dự án có quy mô lớn, tạo diện mạo, động lực mới cho thu hút đầu tư, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội. Công tác xây dựng NTM kiểu mẫu, nâng cao và chương trình OCOP đạt kết quả tích cực; công tác kiểm soát dịch tả lợn châu Phi, tổ chức tái đàn lợn được thực hiện hiệu quả, thận trọng, an toàn. Công tác cải cách hành chính, xây dựng chính quyền điện tử chuyển biến rõ nét, là 1 trong 3 tỉnh, thành phố có tỷ lệ cung cấp dịch vụ công trực tuyến mức độ 4 cao nhất toàn quốc. Các lĩnh vực văn hóa, xã hội tiếp tục phát triển. An ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được giữ vững.

Năm 2021, các cấp, ngành, địa phương bám sát Nghị quyết HÐND tỉnh khóa XVIII thông qua tại Kỳ họp thứ 16 để thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu kinh tế - xã hội chủ yếu. Cụ thể, 5 chỉ tiêu xã hội gồm: Tạo việc làm cho khoảng 32 nghìn lượt người; tỷ lệ lao động qua đào tạo từ 73,5% trở lên; tỷ lệ hộ nghèo (theo chuẩn nghèo tiếp cận đa chiều giai đoạn 2016-2020) đạt dưới 0,7%; tỷ lệ dân số tham gia bảo hiểm y tế đạt từ 92% trở lên; có thêm từ 10-15 xã, thị trấn đạt chuẩn NTM nâng cao. 3 chỉ tiêu về môi trường gồm: Tỷ lệ dân số nông thôn được sử dụng nước hợp vệ sinh đạt từ 99,95% trở lên (trong đó được sử dụng nước sạch đạt từ 95,5% trở lên); tỷ lệ chất thải y tế nguy hại được xử lý đạt từ 94,0% trở lên; tỷ lệ chất thải rắn được thu gom ở đô thị đạt từ 95% trở lên, ở nông thôn đạt từ 89% trở lên. 6 chỉ tiêu kinh tế gồm: Tổng sản phẩm trên địa bàn GRDP (giá so sánh 2020) tăng từ 8,5% trở lên; đảm bảo cơ cấu kinh tế đạt 16,5% nông, lâm nghiệp, thuỷ sản và 83,5% công nghiệp, xây dựng, dịch vụ; chỉ số sản xuất công nghiệp (IIP) tăng từ 14% trở lên; giá trị xuất khẩu đạt từ 2 tỷ 500 triệu USD trở lên; tổng vốn đầu tư toàn xã hội tăng từ 16,5% trở lên; thu ngân sách Nhà nước trên địa bàn đạt 5.700 tỷ đồng. Riêng tổng dự toán chi ngân sách địa phương được điều hành là 13.026,874 tỷ đồng và bội thu ngân sách địa phương 1,4 tỷ đồng. Kế hoạch tổng vốn đầu tư công năm 2021 của tỉnh là 4.156,997 tỷ đồng; trong đó Trung ương giao 3.736,997 tỷ đồng, tỉnh giao 420 tỷ đồng. UBND tỉnh cũng giao trách nhiệm chủ trì và liên quan trong thực hiện các nhóm chỉ tiêu cho từng sở, ban, ngành, địa phương liên quan.

Các đại biểu tham dự hội nghị.

Phát biểu kết luận hội nghị, đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh khẳng định, để thực hiện hiệu quả nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách Nhà nước năm 2021 các sở, ban, ngành, các tổ chức đoàn thể, các địa phương phải nâng cao tinh thần, trách nhiệm phối hợp, thực hiện đồng bộ, song song hiệu quả cả nhiệm vụ khối Ðảng cũng như nhiệm vụ khối chính quyền. Phải nâng cao tính chủ động, quyết liệt trong lãnh đạo, chỉ đạo, không chờ cấp trên giao việc; thực hiện nghiêm quan điểm cấp trên giao việc cấp dưới phải hoàn thành. Các ngành khẩn trương hoàn tất, trình UBND tỉnh ban hành các thủ tục thể chế hóa các nghị quyết của HÐND tỉnh; trong tháng 1 phải báo cáo UBND tỉnh về các Nghị quyết chuyên đề giai đoạn 2020-2025 trình HÐND tỉnh (cải cách hành chính, nâng cao năng lực cạnh tranh, xúc tiến, thu hút đầu tư; xây dựng, phát triển vùng kinh tế biển; xây dựng nông thôn mới nâng cao, kiểu mẫu; xây dựng phát triển thành phố Nam Ðịnh). Ðặc biệt các ngành, các địa phương chủ động xác định trực diện các bất cập, vướng mắc tồn tại, tích cực khắc phục. Trong đó chú trọng khắc phục tình trạng: Giải quyết các thủ tục hành chính liên quan đất đai còn chậm; xử lý vi phạm về quản lý đất đai, đê điều, môi trường tại một số nơi chưa đạt yêu cầu; tiến độ thực hiện thủ tục đầu tư của một số dự án còn chậm; một số sở, ngành chưa chủ động nghiên cứu, tham mưu UBND tỉnh trong việc triển khai thực hiện nhiệm vụ thuộc lĩnh vực phụ trách; một số cơ quan, đơn vị chưa đáp ứng yêu cầu đổi mới lề lối làm việc, tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính; tình hình khiếu nại, tố cáo ở một số địa bàn còn tiềm ẩn diễn biến phức tạp. Ðồng thời, phải xác định, xây dựng kế hoạch và triển khai thực hiện hiệu quả các nhiệm vụ trọng tâm, cụ thể đơn vị mình cần thực hiện trong năm 2021; chú trọng vào các nhiệm vụ: phòng chống dịch bệnh COVID-19; hỗ trợ người dân, doanh nghiệp vượt khó; nâng cao chất lượng công tác quy hoạch, quản lý và thực hiện quy hoạch để phục vụ xúc tiến, thu hút đầu tư và các mục tiêu chung về phát triển kinh tế - xã hội; xây dựng quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất; quản lý môi trường, xử lý vi phạm đất đai; xây dựng nông thôn mới kiểu mẫu, nâng cao; chương trình mỗi xã một sản phẩm; xây dựng nhà máy cung ứng nước sạch; đẩy nhanh tiến độ thi công các dự án trọng điểm; nâng cao kết quả thu ngân sách, điều hành chi ngân sách trong điều kiện kết quả thu ngân sách (trừ tiền sử dụng đất) đạt thấp; tăng cường bảo vệ vững chắc chính trị nội bộ, an ninh kinh tế, an ninh tư tưởng, an ninh mạng, nhất là trong thời gian diễn ra Ðại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Ðảng, bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu HÐND các cấp; các sự kiện chính trị, ngày lễ lớn, các mục tiêu trọng điểm về an ninh quốc gia.

Từ nay đến cuối năm âm lịch, tập trung thực hiện hiệu quả các phần việc chăm lo, đảm bảo cho người dân vui Tết, đón xuân Tân Sửu; chú trọng thực hiện tốt công tác thăm hỏi, chăm lo Tết cho các đối tượng chính sách, người có công, hộ nghèo; đảm bảo chi trả lương, thưởng cho cán bộ, công chức, người lao động; tổ chức bắn pháo hoa đêm Giao thừa đảm bảo an toàn tuyệt đối./.

Tin, ảnh: Thanh Thúy