Hội nghị lần thứ 5 Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XX

Chiều 29-12, Ban TVTU tổ chức Hội nghị BCH Ðảng bộ tỉnh mở rộng lần thứ 5 (khóa XX) để thảo luận, cho ý kiến vào các nội dung: Hoàn thiện báo cáo đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ công tác năm 2020, phương hướng, nhiệm vụ năm 2021; Dự thảo Chương trình công tác của BCH Ðảng bộ tỉnh và Chương trình kiểm tra, giám sát của Tỉnh ủy năm 2021. Các đồng chí: Ðoàn Hồng Phong, Ủy viên BCH Trung ương Ðảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn Ðoàn đại biểu Quốc hội của tỉnh; Lê Quốc Chỉnh, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HÐND tỉnh; Phạm Ðình Nghị, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì hội nghị. Dự hội nghị có các đồng chí Ủy viên Ban TVTU, Ủy viên BCH Ðảng bộ tỉnh; lãnh đạo các sở, ban, ngành, đoàn thể của tỉnh, các huyện, thành phố.

Đồng chí Đoàn Hồng Phong, Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn Đoàn đại biểu Quốc hội của tỉnh phát biểu kết luận hội nghị.

Năm 2020, trong điều kiện có nhiều khó khăn song BCH, Ban Thường vụ, Thường trực Tỉnh ủy luôn đoàn kết, thống nhất, bám sát sự chỉ đạo của Trung ương và tình hình thực tiễn của tỉnh để tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện toàn diện các nhiệm vụ chính trị, phát triển kinh tế - xã hội. Công tác chuẩn bị và tổ chức đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Ðại hội toàn quốc lần thứ XIII của Ðảng được thực hiện sâu sát, nghiêm túc, kịp thời đúng mục tiêu, yêu cầu đề ra. Ban TVTU đã tập trung chỉ đạo hoàn thành đại hội đảng bộ cấp cơ sở và cấp trên cơ sở trước 20 ngày so với kế hoạch đề ra trong điều kiện bị ảnh hưởng bởi đại dịch COVID-19. Công tác chuẩn bị và tổ chức Ðại hội Ðảng bộ tỉnh lần thứ XX được chỉ đạo công phu, kỹ lưỡng; chất lượng văn kiện được nâng lên, nhất là việc xác định nhiệm vụ trọng tâm và các khâu đột phá; công tác nhân sự đại hội có nhiều đổi mới, được chuẩn bị kỹ ở tất cả các khâu, đảm bảo dân chủ, công tâm, khách quan, minh bạch, đúng nguyên tắc, quy trình, quy định nên nhận được sự thống nhất cao. Việc tổ chức thành công Ðại hội Ðảng bộ tỉnh lần thứ XX, nhiệm kỳ 2020-2025 được dư luận cán bộ, đảng viên, nhân dân và các cơ quan Trung ương về dự đánh giá cao. Công tác tổ chức cán bộ được thực hiện chủ động, kịp thời và hiệu quả. Việc sắp xếp tổ chức, bộ máy của hệ thống chính trị tiếp tục được đẩy mạnh theo đúng tinh thần Nghị quyết Trung ương 6 (khóa XII) của Ðảng. Chất lượng công tác kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật đảng và phòng, chống tham nhũng, lãng phí được tăng cường. Hoạt động của MTTQ và các đoàn thể chính trị - xã hội được nâng lên, góp phần tích cực vào kết quả xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh. Công tác phòng, chống đại dịch COVID-19 được triển khai quyết liệt, chủ động, kịp thời, đồng bộ các giải pháp, phù hợp với tình hình tại địa phương; thực hiện “mục tiêu kép”, vừa tập trung phòng chống dịch với tinh thần “chống dịch như chống giặc”, vừa tập trung phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm đời sống nhân dân. Ðến nay, trên địa bàn tỉnh chưa ghi nhận trường hợp nào nhiễm dịch COVID-19 trong cộng đồng. Bên cạnh đó, tỉnh đã tập trung chỉ đạo triển khai kịp thời các giải pháp tháo gỡ khó khăn cho sản xuất, kinh doanh, bảo đảm an sinh xã hội. Kinh tế - xã hội của tỉnh năm 2020 mặc dù bị ảnh hưởng lớn của đại dịch COVID-19, nhưng vẫn tiếp tục ổn định và có bước phát triển; một số chỉ tiêu kinh tế có mức tăng trưởng khá so với cùng kỳ, cao hơn mức bình quân chung của cả nước và một số tỉnh vùng đồng bằng sông Hồng; đặc biệt là tốc độ tăng trưởng kinh tế của tỉnh nằm trong tốp 16 tỉnh trong cả nước đạt mức tăng trưởng trên 5%. Chỉ số sản xuất công nghiệp tăng 5,87%; tổng mức bán lẻ hàng hóa và dịch vụ tăng 5,5%; giá trị hàng xuất khẩu tăng 2,2%; sản lượng thủy sản tăng 5,7%; sản lượng thịt lợn hơi xuất chuồng tăng 1,3%. Thu hút đầu tư nước ngoài tăng cả về số lượng dự án và số vốn đăng ký. Công tác quy hoạch và quản lý quy hoạch được chỉ đạo thực hiện tích cực, trong đó có các quy hoạch lớn đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt, làm cơ sở cho việc chỉ đạo đẩy mạnh thực hiện các nhiệm vụ chính trị, phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh trong thời gian tới. Công tác giải phóng mặt bằng và thi công các dự án, công trình trọng điểm của tỉnh được tập trung chỉ đạo, đôn đốc đẩy nhanh tiến độ thực hiện như: Cầu Thịnh Long; Dự án xử lý cấp bách các công trình đê điều của tỉnh bị sự cố do ảnh hưởng của bão lũ năm 2017; Giai đoạn I dự án tuyến đường trục kết nối vùng kinh tế biển với đường cao tốc Cầu Giẽ - Ninh Bình; Dự án đầu tư xây dựng tuyến đường bộ ven biển đoạn qua tỉnh Nam Ðịnh. Công tác cải cách hành chính, xây dựng chính quyền điện tử được tăng cường. Nam Ðịnh là một trong ba tỉnh, thành phố có tỷ lệ cung cấp dịch vụ công trực tuyến mức độ 4 cao nhất toàn quốc. Các chính sách an sinh xã hội được thực hiện đầy đủ, kịp thời. Ngành Giáo dục và Ðào tạo duy trì thành tích cao, tiếp tục dẫn đầu cả nước về kết quả thi tốt nghiệp THPT quốc gia, thi học sinh giỏi quốc gia và quốc tế. Quốc phòng, an ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội được giữ vững; đảm bảo tuyệt đối an toàn đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Ðại hội toàn quốc lần thứ XIII của Ðảng và các sự kiện lớn của tỉnh. Công tác tuyển quân đạt 100% chỉ tiêu. Công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo, tiếp công dân tiếp tục được quan tâm chỉ đạo quyết liệt. Trật tự an toàn giao thông được triển khai tích cực; tai nạn giao thông giảm cả 3 tiêu chí so với cùng kỳ.

Các đại biểu dự Hội nghị lần thứ 5 Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XX.

Các đại biểu tham dự hội nghị đã tập trung thảo luận, đóng góp nhiều ý kiến thiết thực để hoàn thiện báo cáo tổng kết công tác năm 2020; phương hướng, nhiệm vụ năm 2021; thống nhất với Chương trình công tác của BCH Ðảng bộ tỉnh và Chương trình kiểm tra, giám sát của Tỉnh ủy năm 2021.

Phát biểu kết luận hội nghị, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Ðoàn Hồng Phong khẳng định: Năm 2020 trong bối cảnh gặp nhiều khó khăn, thách thức, nhất là đại dịch COVID-19 đã tác động trực tiếp đến nhiều mặt của đời sống xã hội, BCH, Ban Thường vụ, Thường trực Tỉnh ủy đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo các cấp, các ngành, cộng đồng doanh nghiệp và nhân dân trong tỉnh chủ động vượt qua khó khăn, triển khai thực hiện hiệu quả trên tất cả các lĩnh vực xây dựng Ðảng và hệ thống chính trị; phát triển kinh tế - xã hội; đảm bảo quốc phòng, an ninh. Cùng với những kết quả, thành tích đã đạt được, Thường trực, Ban Thường vụ, BCH Ðảng bộ tỉnh nhận thấy vẫn còn một số tồn tại, hạn chế cần tập trung khắc phục. Do đó, các đồng chí Ủy viên BCH Ðảng bộ tỉnh cần phát huy vai trò nêu gương theo Quy định 08 của BCH Trung ương để khắc phục bằng được những hạn chế, khuyết điểm, nhất là cần quán triệt sâu sắc, bám sát vào tinh thần chỉ đạo của Thường trực, Ban TVTU để thực hiện công việc một cách quyết liệt, mang lại hiệu quả cao. Tập trung làm tốt công tác chuẩn bị và tổ chức thành công cuộc bầu cử Quốc hội khóa XV và bầu cử HÐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026. Thực hiện tốt hơn nữa công tác kiểm tra, giám sát; nâng cao năng lực trình độ đội ngũ cán bộ, công chức trong quá trình thực thi công vụ. Tập trung chỉ đạo quyết liệt một số lĩnh vực như quản lý đất đai; cải cách hành chính; thu ngân sách Nhà nước ngoài tiền đất; khiếu nại, tố cáo đông người, vượt cấp... Bên cạnh đó, ngay từ đầu năm 2021 cần tập trung làm tốt hơn nữa công tác xây dựng Ðảng và hệ thống chính trị; tiếp tục phân công, bố trí, sắp xếp cán bộ và chuẩn bị tốt nhân sự giới thiệu ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XV và HÐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026. Ðẩy mạnh thực hiện Nghị quyết Trung ương 6 (khóa XII); nhất là các Ðề án thực hiện trong năm 2021 như hợp nhất Văn phòng Ðoàn đại biểu Quốc hội và Văn phòng HÐND tỉnh. Chỉ đạo thực hiện nghiêm túc việc kiểm điểm cuối năm. Tổng kết công tác xây dựng tổ chức cơ sở Ðảng trong sạch, vững mạnh 5 năm 2015-2020. Tập trung làm tốt việc tổ chức tuyên truyền, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết Ðại hội Ðảng bộ tỉnh lần thứ XX, nhiệm kỳ 2020-2025; Nghị quyết Ðại hội toàn quốc lần thứ XIII của Ðảng; cuộc bầu cử Quốc hội và HÐND các cấp. Tổ chức tốt các hoạt động kỷ niệm 110 năm ngày sinh đồng chí Lê Ðức Thọ. Tích cực bảo vệ nền tảng tư tưởng của Ðảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái của các thế lực thù địch theo tinh thần Nghị quyết 35 của Bộ Chính trị, nhất là trong thời gian diễn ra Ðại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Ðảng, bầu cử Quốc hội và HÐND các cấp. Triển khai, thực hiện tốt Chương trình kiểm tra, giám sát năm 2021; xử lý nghiêm, kịp thời các vi phạm của tổ chức đảng và đảng viên. Ban hành Nghị quyết chuyên đề của Tỉnh ủy về nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật Ðảng. Tiếp tục chỉ đạo thực hiện nghiêm các kiến nghị tại Thông báo 722 của Ủy ban Kiểm tra Trung ương và các kiến nghị của Ðoàn Công tác số 2, Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng chống tham nhũng. Thực hiện tốt việc tiếp công dân và xử lý đơn thư, khiếu nại tố cáo của công dân. Tiếp tục phát huy vai trò của MTTQ, các đoàn thể chính trị - xã hội theo tinh thần Quyết định 217, 218 của Bộ Chính trị. Tích cực đổi mới, nâng cao chất lượng các kỳ họp và hoạt động giám sát của HÐND các cấp. Về lĩnh vực kinh tế - xã hội, phấn đấu hoàn thành và hoàn thành vượt mức các mục tiêu, nhiệm vụ về phát triển kinh tế - xã hội của năm 2021, góp phần hoàn thành thắng lợi các mục tiêu, chỉ tiêu Ðại hội Ðảng bộ tỉnh lần thứ XX đã đề ra. Tập trung triển khai các quy hoạch đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt. Tiếp tục rà soát, điều chỉnh quy hoạch chung xây dựng các huyện và các xã, thị trấn đến năm 2030. Bổ sung quy hoạch xây dựng các khu vực có lợi thế và có nhu cầu phát triển để xúc tiến, thu hút đầu tư. Ðẩy nhanh tiến độ đầu tư xây dựng các dự án, công trình trọng điểm. Tập trung nguồn lực để đầu tư xây dựng các công trình trọng điểm như: Tuyến đường trục phát triển, đường ven biển, Bệnh viện Ða khoa tỉnh, Trường THPT chuyên Lê Hồng Phong... Tập trung xây dựng và ban hành các Nghị quyết chuyên đề: Xây dựng nông thôn mới nâng cao, kiểu mẫu giai đoạn 2021-2025; Tập trung xây dựng, phát triển thành phố Nam Ðịnh giai đoạn 2021- 2025; Xây dựng, phát triển vùng kinh tế ven biển tỉnh Nam Ðịnh giai đoạn 2021-2025 và những năm tiếp theo; Ðẩy mạnh cải cách hành chính, nâng cao năng lực cạnh tranh, xúc tiến và thu hút đầu tư giai đoạn 2021-2025. Tập trung chỉ đạo, từng bước thực hiện các đề án, hợp phần xây dựng đô thị thông minh theo tinh thần Nghị quyết 52 ngày 27-9-2019 của Bộ Chính trị. Chỉ đạo chuẩn bị thật tốt việc phục vụ nhân dân đón Tết Nguyên đán Tân Sửu 2021 vui tươi, an toàn, tiết kiệm. Tổ chức các hoạt động thiết thực mừng Ðảng, mừng Xuân tạo không khí phấn khởi trong cán bộ, đảng viên và nhân dân toàn tỉnh. Ðẩy mạnh thực hiện các phong trào thi đua yêu nước chào mừng Ðại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Ðảng và các ngày lễ lớn của đất nước. Tiếp tục củng cố vững chắc quốc phòng quân sự địa phương, đảm bảo tốt an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội; nhất là trong thời điểm diễn ra Ðại hội Ðảng toàn quốc lần thứ XIII; bầu cử Quốc hội khóa XV và bầu cử HÐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026./.

Tin, ảnh: Xuân Thu