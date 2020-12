Công an tỉnh phát động phong trào thi đua "Vì an ninh Tổ quốc" năm 2021

Sáng 10-12, Công an tỉnh đã tổ chức hội nghị đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ công tác năm 2020, phát động phong trào thi đua "Vì an ninh Tổ quốc" năm 2021. Các đồng chí: Thượng tướng Bùi Văn Nam, Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an; Lê Quốc Chỉnh, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; các đồng chí Ủy viên Ban TVTU: Nguyễn Phùng Hoan, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; Đại tá Phạm Văn Long, Giám đốc Công an tỉnh; Đại tá Lương Văn Kiểm, Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh; lãnh đạo các sở, ban, ngành, đoàn thể, các huyện, thành phố trong tỉnh tới dự.

Đồng chí Lê Quốc Chỉnh, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh tặng Công an tỉnh lẵng hoa tươi thắm.

Bám sát nhiệm vụ trọng tâm năm 2020 là bảo vệ tuyệt đối an toàn đại hội Đảng các cấp, Đại hội Thi đua yêu nước tỉnh Nam Định lần thứ V, Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XX (nhiệm kỳ 2020-2025), Công an tỉnh đã chủ động đấu tranh làm thất bại mọi âm mưu, hoạt động chống phá của các thế lực thù địch, đóng góp tích cực vào việc bảo vệ đường lối, quan điểm của Đảng, giữ vững an ninh chính trị nội bộ, thực hiện đạt và vượt 70/70 chỉ tiêu Bộ Công an giao. Công tác bảo đảm an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội có chuyển biến tích cực; các chỉ tiêu công tác phòng, chống tội phạm đều đạt và vượt so với kế hoạch đề ra. Công an tỉnh đã triệt phá 61 chuyên án, 42 băng nhóm hình sự. Tỷ lệ điều tra án đạt trên 96%, án đặc biệt nghiêm trọng đạt 100%. Công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm ma túy tiếp tục ghi dấu ấn với tỷ lệ điều tra đạt trên 135% chỉ tiêu Bộ Công an giao; đã phát hiện, bắt giữ 1.745 vụ, 1.833 đối tượng phạm tội về ma túy; thu giữ 12,75kg ma túy đá, trên 30 bánh heroin, 39.318 viên ma túy tổng hợp, 2kg ketamin, 4 khẩu súng, 63 viên đạn, 2 quả lựu đạn và nhiều vật chứng có liên quan. Tội phạm kinh tế, tham nhũng, chức vụ, môi trường tiếp tục được đấu tranh quyết liệt với 14 vụ, 51 bị can phạm tội về tham nhũng; xử lý 490 vụ vi phạm pháp luật về môi trường. Bên cạnh đó, Công an tỉnh đã tập trung làm tốt công tác xã hội hóa về an ninh trật tự; sớm hoàn thành việc đưa Công an chính quy về 100% xã, thị trấn trên địa bàn, đóng góp tích cực vào việc giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội ngay từ cơ sở, tạo đà cho kinh tế - xã hội phát triển. Năm 2021, Công an tỉnh quyết tâm khắc phục khó khăn, tập trung phân tích, làm rõ nguyên nhân của những tồn tại, hạn chế, để xây dựng nhiệm vụ trọng tâm, đột phá cùng những giải pháp công tác phù hợp, hiệu quả nhằm thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ đề ra.

Tại hội nghị, đồng chí Thượng tướng Bùi Văn Nam, Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an và đồng chí Lê Quốc Chỉnh, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh đã tặng tập thể cán bộ, chiến sĩ Công an tỉnh lẵng hoa tươi thắm. Đồng chí Đại tá Phạm Văn Long, Ủy viên Ban TVTU, Giám đốc Công an tỉnh được tặng Huân chương Chiến công hạng Ba. UBND tỉnh tặng Cờ thi đua cho 2 đơn vị, tặng Bằng khen cho 6 tập thể, 10 cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác giữ vững an ninh chính trị, bảo đảm trật tự ATXH./.

Tin, ảnh: Xuân Thu