Bế mạc kỳ họp thứ mười sáu, HĐND tỉnh khóa XVIII, nhiệm kỳ 2016-2021

* Đồng chí Lê Quốc Chỉnh, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy được bầu giữ chức Chủ tịch HĐND tỉnh

Ngày 8-12, kỳ họp thứ mười sáu, HÐND tỉnh khóa XVIII, nhiệm kỳ 2016-2021 tiếp tục ngày làm việc thứ hai và tiến hành phiên bế mạc. Tham dự có các đồng chí: Ðoàn Hồng Phong, Ủy viên BCH Trung ương Ðảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn Ðoàn đại biểu Quốc hội của tỉnh; Trần Văn Chung, Chủ tịch HÐND tỉnh; Lê Quốc Chỉnh, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy; Phạm Ðình Nghị, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; các đồng chí Ủy viên Ban TVTU, Thường trực HÐND, UBND tỉnh; các vị đại biểu Quốc hội của tỉnh, đại biểu HÐND tỉnh; lãnh đạo các sở, ban, ngành, đoàn thể của tỉnh; lãnh đạo các huyện, thành phố.

Các đại biểu HĐND tỉnh biểu quyết thông qua các nghị quyết kỳ họp.

Trong buổi sáng, các đại biểu HÐND tỉnh đã tiến hành phiên thảo luận tại tổ và thảo luận tập trung tại Hội trường để đánh giá những kết quả đạt được trong năm 2020; mục tiêu phát triển năm mới 2021; phản ánh những vấn đề cử tri quan tâm. Ðầu giờ làm việc buổi chiều, HÐND tỉnh đã nghe đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Ðình Nghị phát biểu, làm rõ những kết quả nổi bật về phát triển kinh tế - xã hội (KT-XH) năm 2020; nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu phát triển KT-XH năm 2021 và giải đáp một số nội dung các đại biểu chất vấn, cử tri quan tâm. (Toàn văn bài phát biểu của đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh đăng trong số báo hôm nay).

Tiếp đó, các đại biểu đã biểu quyết thông qua 39 Nghị quyết quan trọng của kỳ họp gồm: Nghị quyết về nhiệm vụ phát triển KT-XH tỉnh Nam Ðịnh năm 2021; Nghị quyết về việc quyết định dự toán thu, chi ngân sách địa phương, phương án phân bổ ngân sách tỉnh và kế hoạch đầu tư công tỉnh Nam Ðịnh năm 2021; Nghị quyết về việc phê chuẩn tổng quyết toán ngân sách Nhà nước tỉnh Nam Ðịnh năm 2019; Nghị quyết về việc giao biên chế công chức quản lý hành chính Nhà nước và phê duyệt tổng số lượng người làm việc trong các đơn vị sự nghiệp công lập, các tổ chức hội, chỉ tiêu giáo viên mầm non hợp đồng năm 2021; Nghị quyết quy định chức danh, số lượng, mức phụ cấp, mức phụ cấp kiêm nhiệm chức danh đối với người hoạt động không chuyên trách ở xã, phường, thị trấn; ở thôn (xóm), tổ dân phố và mức bồi dưỡng người trực tiếp tham gia công việc của thôn (xóm), tổ dân phố trên địa bàn tỉnh Nam Ðịnh; Nghị quyết quy định mức phụ cấp hàng tháng đối với Thôn đội trưởng, mức trợ cấp ngày công lao động đối với dân quân tỉnh Nam Ðịnh khi thực hiện nhiệm vụ; Nghị quyết ban hành quy định mức chi cho công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức tỉnh Nam Ðịnh; Nghị quyết về việc ban hành quy định phân cấp thẩm quyền quyết định mua sắm tài sản, hàng hóa, dịch vụ của các cơ quan, tổ chức, đơn vị thuộc địa phương quản lý trên địa bàn tỉnh Nam Ðịnh; Nghị quyết về việc ban hành quy định phân cấp thẩm quyền xác lập quyền sở hữu toàn dân về tài sản và thẩm quyền phê duyệt phương án xử lý tài sản được xác lập quyền sở hữu toàn dân thuộc phạm vi quản lý của tỉnh Nam Ðịnh; Nghị quyết về việc sửa đổi, bổ sung quy định phân cấp nguồn thu, tỷ lệ phân chia các khoản thu và nhiệm vụ chi cho các cấp ngân sách tỉnh Nam Ðịnh năm 2017 và thời kỳ ổn định ngân sách 2017-2020 ban hành kèm theo Nghị quyết số 27/2016/NQ-HÐND ngày 14-12-2016 của HÐND tỉnh Nam Ðịnh; Nghị quyết về việc kéo dài thời kỳ ổn định ngân sách Nhà nước giai đoạn 2017-2020 đến hết năm 2021; Nghị quyết về việc điều chỉnh, bổ sung phân bổ nguồn vốn vay kinh phí sự nghiệp và kế hoạch vốn vay từ nguồn Chính phủ vay về cho vay lại năm 2020; Nghị quyết về chấp thuận danh mục dự án phải thu hồi đất và phê duyệt danh mục dự án chuyển mục đích sử dụng dưới 10ha đất trồng lúa, dưới 20ha đất rừng phòng hộ sang mục đích khác năm 2021 trên địa bàn tỉnh Nam Ðịnh; Nghị quyết về thay đổi về quy mô, địa điểm và số lượng công trình, dự án đất quốc phòng trong điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và kế hoạch sử dụng đất kỳ cuối (2016-2020) tỉnh Nam Ðịnh; Nghị quyết về việc quyết định chủ trương đầu tư dự án xây dựng hoàn trả các công trình thủy lợi khi giải phóng mặt bằng phục vụ dự án Nhà máy nhiệt điện BOT Nam Ðịnh I; Nghị quyết về việc quyết định chủ trương đầu tư dự án xây dựng hoàn trả các công trình giao thông, công trình điện khi giải phóng mặt bằng phục vụ dự án Nhà máy nhiệt điện BOT Nam Ðịnh I; Nghị quyết về việc quyết định chủ trương đầu tư dự án kiên cố hóa kênh Hải Ninh, Hải Ninh 21, Hải Ninh 23, kênh CC5 thị trấn Cổ Lễ, huyện Trực Ninh; Nghị quyết về việc quyết định chủ trương đầu tư dự án xây dựng Trường mầm non thị trấn Cổ Lễ, huyện Trực Ninh; Nghị quyết về việc quyết định chủ trương đầu tư dự án xây dựng, cải tạo Trường Tiểu học Phạm Hồng Thái, thành phố Nam Ðịnh; Nghị quyết về việc quyết định chủ trương đầu tư dự án cải tạo, nâng cấp đường An Quang, huyện Nam Trực; Nghị quyết về việc quyết định chủ trương đầu tư dự án cải tạo, nâng cấp tuyến đường Thái Hải, huyện Nam Trực; Nghị quyết về việc quyết định chủ trương đầu tư dự án xây dựng khu trung tâm văn hóa thể thao huyện Nam Trực; Nghị quyết về việc quyết định chủ trương đầu tư dự án xây dựng khu dân cư tập trung xã Hoành Sơn, huyện Giao Thủy; Nghị quyết về việc quyết định chủ trương đầu tư dự án xây dựng Khu đô thị đường Nguyễn Công Trứ, phường Lộc Vượng, thành phố Nam Ðịnh; Nghị quyết về việc quyết định điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án xây dựng Trại thực nghiệm công nghệ cao giống gia súc, gia cầm đặc sản Hải Sơn; Nghị quyết về việc điều chỉnh, bổ sung quy mô đầu tư Dự án cải tạo, nâng cấp đường tỉnh 487B, tỉnh Nam Ðịnh; Nghị quyết về việc chấp thuận bổ sung quy mô đầu tư dự án cải tạo, nâng cấp Tỉnh lộ 488C, huyện Nghĩa Hưng, tỉnh Nam Ðịnh; Nghị quyết về việc chấp thuận điều chỉnh dự án cải tạo, nâng cấp đường Khang - Thuận, huyện Trực Ninh; Nghị quyết về việc chấp thuận điều chỉnh thời gian thực hiện dự án cải tạo, nâng cấp đường nối từ QL21 (cầu Ốc) đến QL21B, thành phố Nam Ðịnh; Nghị quyết về việc chấp thuận điều chỉnh thời gian thực hiện dự án cải tạo, nâng cấp đường 57B huyện Ý Yên, tỉnh Nam Ðịnh; Nghị quyết về việc chấp thuận điều chỉnh thời gian thực hiện dự án cải tạo, nâng cấp một số hạng mục quần thể lưu niệm Tổng Bí thư Trường Chinh tại huyện Xuân Trường, tỉnh Nam Ðịnh; Nghị quyết về việc chấp thuận điều chỉnh thời gian thực hiện dự án xây dựng khu đô thị mới phía Nam sông Ðào, thành phố Nam Ðịnh; Nghị quyết về việc chấp thuận điều chỉnh thời gian thực hiện dự án xây dựng, cải tạo, nâng cấp Bệnh viện Y học cổ truyền tỉnh Nam Ðịnh; Nghị quyết về việc chấp thuận điều chỉnh thời gian thực hiện dự án xây dựng tuyến đường trục trung tâm phía Nam thành phố Nam Ðịnh (đoạn nối từ Tỉnh lộ 490C đến vị trí giao với đường dẫn cầu Tân Phong); Nghị quyết về việc chấp thuận điều chỉnh thời gian thực hiện dự án xây dựng kho lưu trữ chuyên dụng tỉnh Nam Ðịnh; Nghị quyết về việc chấp thuận điều chỉnh thời gian thực hiện dự án xây dựng khu đô thị thị trấn Mỹ Lộc, huyện Mỹ Lộc, tỉnh Nam Ðịnh; Nghị quyết về việc chấp thuận điều chỉnh thời gian thực hiện dự án nhà làm việc Phòng Phòng chống phản động - khủng bố, nhà làm việc Phòng An ninh Chính trị nội bộ, nhà huấn luyện võ thuật quân sự và sân điều lệnh thể thao Công an tỉnh Nam Ðịnh; Nghị quyết về việc chấp thuận điều chỉnh thời gian thực hiện dự án xây dựng khu dân cư tập trung phía Nam trụ sở UBND xã Nam Dương và san lấp mặt bằng để xây dựng trung tâm văn hóa thể thao huyện Nam Trực; Nghị quyết về việc chấp thuận điều chỉnh thời gian thực hiện dự án cải tạo, nâng cấp đường Nam Ninh Hải, huyện Nam Trực (đoạn từ cầu Vàng đến cầu Gai).

Tiếp đó, kỳ họp đã tiến hành các thủ tục miễn nhiệm chức danh Ủy viên UBND tỉnh khóa XVIII, nhiệm kỳ 2016-2021 đối với các đồng chí: Ngô Gia Tự, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh; Phạm Thị Minh Thu, Giám đốc Sở Y tế; Nguyễn Thanh Nhã, Giám đốc Sở Tài chính nghỉ công tác; Nguyễn Minh Văn, Giám đốc Sở Công Thương nhận nhiệm vụ Phó Trưởng Ban Nội chính Tỉnh ủy; Phan Văn Phong, Quyền Giám đốc Sở Tài Nguyên và Môi trường nhận nhiệm vụ khác. Kỳ họp đã tiến hành bầu bổ sung chức danh Ủy viên UBND tỉnh phụ trách các lĩnh vực: Tài chính, Công Thương, Tài nguyên và Môi trường đối với các đồng chí: Phạm Thành Trung, Hà Lan Anh, Phạm Văn Sơn. Tiếp đó, HÐND tỉnh đã tiến hành miễn nhiệm chức vụ Chủ tịch HÐND tỉnh khóa XVIII, nhiệm kỳ 2016-2021 đối với đồng chí Trần Văn Chung; bầu cử chức vụ Chủ tịch HÐND tỉnh khóa XVIII, nhiệm kỳ 2016-2021 đối với đồng chí Lê Quốc Chỉnh, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy; thực hiện miễn nhiệm chức vụ Phó Chủ tịch HÐND tỉnh khóa XVIII, nhiệm kỳ 2016-2021 đối với các đồng chí: Nguyễn Viết Hưng, Phó Chủ tịch Thường trực HÐND tỉnh; Khương Thị Mai, Phó Chủ tịch HÐND tỉnh.

Các đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Ðoàn Hồng Phong và Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Ðình Nghị đã tặng hoa chúc mừng, ghi nhận sự đóng góp của các đồng chí vừa được HÐND tỉnh miễn nhiệm, bầu cử các chức danh mới.

Phát biểu nhận nhiệm vụ, đồng chí Lê Quốc Chỉnh, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HÐND tỉnh cảm ơn các vị đại biểu HÐND tỉnh đã tin tưởng, bầu giữ chức vụ đứng đầu cơ quan dân cử của tỉnh. Với ý thức, trách nhiệm trước Ðảng bộ, chính quyền, cử tri và nhân dân trong tỉnh, đồng chí hứa sẽ cùng tập thể Thường trực HÐND tỉnh và các vị đại biểu HÐND tỉnh nỗ lực cố gắng, tiếp tục duy trì, nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của HÐND tỉnh, nhất là trong việc quyết định những vấn đề quan trọng để thúc đẩy phát triển KT-XH, bảo đảm quốc phòng - an ninh, phục vụ sự nghiệp phát triển chung của tỉnh. Về nội dung kỳ họp, đồng chí đánh giá cao sự chuẩn bị các báo cáo, tờ trình có chất lượng của UBND tỉnh và các cơ quan, đơn vị chuyên môn; biểu dương tinh thần làm việc nghiêm túc, trách nhiệm của các đại biểu, góp phần vào thành công của kỳ họp. Ðồng chí đề nghị Thường trực HÐND tỉnh, các Ban HÐND tỉnh và các đại biểu HÐND tỉnh tiếp tục phối hợp chặt chẽ với UBND tỉnh, Ủy ban MTTQ tỉnh và các sở, ban, ngành, đoàn thể trong quá trình thực hiện nhiệm vụ. Các đại biểu HÐND tỉnh tích cực, chủ động thực hiện nhiệm vụ của người đại biểu dân cử, tham dự kỳ họp HÐND các huyện, thành phố để báo cáo kết quả kỳ họp thứ mười sáu HÐND tỉnh, đồng thời lắng nghe tâm tư nguyện vọng của cử tri để phản ánh với HÐND tỉnh xem xét giải quyết. UBND tỉnh, các sở, ngành, địa phương khẩn trương đề ra kế hoạch triển khai các nghị quyết được HÐND tỉnh thông qua tại kỳ họp, phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn. (Toàn văn bài phát biểu bế mạc kỳ họp đăng trong số báo hôm nay)./.

Tin, ảnh: Xuân Thu