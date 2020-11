Tăng cường chỉ đạo kiểm soát bệnh dịch tả lợn châu Phi tái phát, lây lan diện rộng

Trước những diễn biến mới của bệnh dịch tả lợn châu Phi (DTLCP), ngày 2-11-2020, UBND tỉnh đã có Văn bản số 900/UBND-VP3 gửi Sở NN và PTNT, UBND các huyện, thành phố Nam Ðịnh chỉ đạo tập trung kiểm soát, phòng ngừa DTLCP tái phát, lây lan diện rộng.

Theo báo cáo của Sở NN và PTNT, hiện nay nguy cơ bệnh DTLCP tái phát, lây lan diện rộng trên địa bàn tỉnh rất cao do thời tiết chuyển mùa, thường xuyên có những đợt mưa, lạnh; nhiều cơ sở chăn nuôi không bảo đảm điều kiện an toàn sinh học vẫn tự ý tái đàn; việc vận chuyển, giết mổ, tiêu thụ thực phẩm tăng cao, mầm bệnh vẫn còn tồn tại, lưu hành trên đàn lợn rất cao. Ðặc biệt từ cuối tháng 8-2020 đến nay bệnh DTLCP đã tái phát ở 6 xã của 5 huyện, thành phố. Ðể khẩn trương kiểm soát, ngăn chặn các ổ dịch tái phát và lây lan diện rộng, UBND tỉnh yêu cầu các sở, ngành chức năng, UBND các huyện, thành phố tập trung chỉ đạo triển khai thực hiện quyết liệt, đồng bộ các giải pháp phòng, chống dịch bệnh theo chỉ đạo của Ban chỉ đạo Quốc gia phòng, chống bệnh DTLCP, Bộ NN và PTNT, UBND tỉnh. Quản lý chặt chẽ và hướng dẫn người chăn nuôi tái đàn lợn theo hướng dẫn kỹ thuật của Sở NN và PTNT; kiên quyết chỉ thực hiện tăng đàn, tái đàn khi đảm bảo các điều kiện an toàn sinh học, an toàn dịch bệnh; thực hiện nghiêm việc đăng ký kê khai hoạt động chăn nuôi; tổ chức tổng kết, đánh giá, phổ biến và nhân rộng các mô hình chăn nuôi lợn hiệu quả áp dụng phương pháp an toàn sinh học, an toàn dịch bệnh phù hợp với điều kiện và quy mô chăn nuôi tại địa phương. Xây dựng kế hoạch và chủ động lấy mẫu giám sát lưu hành mầm bệnh DTLCP để phát hiện, cảnh báo sớm; chỉ đạo chính quyền thôn, xóm phối hợp chặt chẽ với trưởng thú y xã chủ động giám sát dịch bệnh trên đàn lợn đến tận hộ chăn nuôi; xử lý nghiêm các trường hợp không báo cáo dịch bệnh, bán chạy, giết mổ, vứt xác lợn bệnh hoặc nghi mắc bệnh ra môi trường; thực hiện báo cáo kịp thời, đầy đủ về tình hình dịch bệnh từ cấp thôn đến cấp xã, huyện và tỉnh theo đúng quy định của Luật Thú y và các văn bản hướng dẫn thi hành. Hướng dẫn các hộ chăn nuôi thực hiện nghiêm biện pháp chăn nuôi an toàn sinh học và chủ động phòng dịch./.

Văn Đại