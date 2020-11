Lãnh đạo tỉnh và các ngành chức năng đối thoại với công nhân lao động

Ngày 24-11, Liên đoàn Lao động (LÐLÐ) tỉnh tổ chức hội nghị đối thoại giữa lãnh đạo tỉnh và các ngành chức năng với công nhân lao động trên địa bàn tỉnh. Ðồng chí Phạm Ðình Nghị, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì buổi đối thoại. Tham dự đối thoại, có đồng chí Ngọ Duy Hiểu, Phó Chủ tịch Tổng LÐLÐ Việt Nam; lãnh đạo LÐLÐ tỉnh, Công an tỉnh, Ban quản lý các khu công nghiệp tỉnh, Bảo hiểm xã hội tỉnh, Công ty Ðiện lực Nam Ðịnh, huyện Hải Hậu, các Sở: Giao thông Vận tải, Lao động - Thương binh và Xã hội, Tài nguyên và Môi trường, Y tế và 300 công nhân lao động đến từ các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh.

Đồng chí Phạm Đình Nghị, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh phát biểu tại hội nghị.

Tại buổi đối thoại, có 17 ý kiến của đại biểu công nhân lao động các doanh nghiệp trong tỉnh tập trung vào các vấn đề như: Giải quyết quyền lợi bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp; vấn đề thanh tra, kiểm tra vệ sinh an toàn thực phẩm tại các doanh nghiệp; quan tâm, hỗ trợ xây dựng nhà giữ trẻ, trường mầm non trong khu công nghiệp, sửa chữa, thay thế lắp đặt kịp thời hệ thống biển báo và giảm tải phương tiện quá khổ tham gia giao thông vào giờ cao điểm khi công nhân tan làm, vấn đề an ninh trật tự, an toàn giao thông, việc triển khai các chương trình hỗ trợ cho người lao động bị ảnh hưởng do dịch COVID-19…

Phát biểu tại buổi đối thoại, đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Ðình Nghị khẳng định: Công nhân lao động và các doanh nghiệp giữ vai trò quan trọng trong phát triển kinh tế của tỉnh. Do đó, việc chăm lo đời sống cho người lao động là nhiệm vụ quan trọng. Vì vậy người sử dụng lao động cần thực hiện nghiêm các chủ trương đường lối của Ðảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, bảo đảm đời sống vật chất và tinh thần cho người lao động. Ðối với các cơ quan chức năng của tỉnh cần kịp thời đưa ra biện pháp giải quyết những vướng mắc của người lao động, chăm lo, hỗ trợ bảo vệ quyền và lợi ích cho công nhân lao động. Các sở, ban, ngành chức năng cần tiếp tục rà soát các chế độ, chính sách về văn hóa, giáo dục, y tế… cho người lao động; xây dựng các thiết chế công đoàn, cơ sở vật chất đảm bảo cho người lao động. Những kiến nghị của công nhân lao động tại buổi đối thoại hôm nay cần được tiếp thu, giải quyết nhanh chóng, dứt điểm.

Tại hội nghị, ban tổ chức đã trao 40 suất quà cho công nhân lao động có hoàn cảnh khó khăn nhằm động viên họ nỗ lực vươn lên trong cuộc sống./.

Tin, ảnh: Văn Huỳnh