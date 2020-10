UBND tỉnh triển khai nhiệm vụ trọng tâm quý IV-2020

Ngày 5-10, UBND tỉnh tổ chức hội nghị đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 9 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ trọng tâm quý IV-2020. Ðồng chí Phạm Ðình Nghị, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì hội nghị. Dự hội nghị có các đồng chí Ủy viên Ban TVTU: Nguyễn Phùng Hoan, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; Phạm Văn Long, Giám đốc Công an tỉnh; Trần Anh Dũng, Giám đốc Sở Kế hoạch và Ðầu tư; đồng chí Trần Lê Ðoài, TUV, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; các đồng chí lãnh đạo các sở, ban, ngành của tỉnh.

Đồng chí Phạm Đình Nghị, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh phát biểu chỉ đạo tại hội nghị.

9 tháng đầu năm 2020, các cấp, ngành, địa phương triển khai thực hiện nghiêm mục tiêu “kép” vừa tập trung thúc đẩy sản xuất, kinh doanh vừa phòng chống dịch COVID-19 hiệu quả. Một số chỉ tiêu kinh tế có mức tăng trưởng khá so với cùng kỳ và cao hơn bình quân chung của cả nước: Chỉ số sản xuất công nghiệp tăng 5,87%; tổng mức bán lẻ hàng hóa, dịch vụ tăng 5,5%; tổng dư nợ cho vay tăng 9,3%; sản lượng thủy sản tăng 5,7%; sản lượng thịt lợn hơi xuất chuồng tăng 1,3%..., bệnh dịch tả lợn châu Phi được kiểm soát; chăn nuôi gia cầm phát triển. Tỉnh đã giải ngân 71,5% vốn đầu tư công; đẩy nhanh tiến độ đầu tư các công trình an sinh xã hội, các công trình trọng điểm: đường trục phát triển nối vùng kinh tế biển với đường cao tốc cầu Giẽ - Ninh Bình; Khu Trung tâm lễ hội thuộc khu di tích lịch sử - văn hóa thời Trần; các tỉnh lộ 485B, 487B, 488B; khởi công xây dựng tuyến đường bộ ven biển... Ðã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức thành công Ðại hội Thi đua yêu nước tỉnh lần thứ V và Ðại hội đại biểu Ðảng bộ các cấp, Ðại hội đại biểu Ðảng bộ tỉnh lần thứ XX, nhiệm kỳ 2020-2025. Các lĩnh vực văn hóa, xã hội phát triển; thực hiện đầy đủ, kịp thời các chính sách cho người có công, các đối tượng chính sách theo quy định; an sinh xã hội được đảm bảo; tỉnh dẫn đầu cả nước về mức điểm trung bình thi tốt nghiệp THPT năm 2020. Công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo, tiếp công dân tiếp tục được quan tâm và chỉ đạo quyết liệt. An ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được giữ vững, tai nạn giao thông giảm cả 3 tiêu chí so với cùng kỳ. Về tình hình phòng chống dịch COVID-19, theo báo cáo của Sở Y tế, tính đến 16 giờ ngày 4-10, trên địa bàn tỉnh đã chữa khỏi 8 bệnh nhân COVID-19 nhập cảnh về Việt Nam. Tuy nhiên nguy cơ xuất hiện dịch bệnh trong cộng đồng là thường trực; người dân và chính quyền các địa phương tiếp tục phải thực hiện nghiêm công tác phòng chống dịch.

Quý IV-2020, các ngành, các địa phương tập trung phòng, chống dịch bệnh COVID-19; đẩy mạnh hỗ trợ người dân, doanh nghiệp phát triển sản xuất, kinh doanh; đẩy nhanh tiến độ giải ngân vốn đầu tư công; thực hiện tốt nhiệm vụ tài chính, ngân sách; đảm bảo hoàn thành ở mức cao nhất các chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội năm 2020; tiếp tục hoàn thiện Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, xây dựng dự toán ngân sách Nhà nước và Kế hoạch đầu tư công năm 2021 để trình HÐND cùng cấp thông qua, tổ chức giao kế hoạch năm 2021 đảm bảo chất lượng, thời gian quy định.

Phát biểu kết luận hội nghị, đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Ðình Nghị đánh giá cao nỗ lực của các cấp chính quyền, ngành chức năng trong phòng, chống dịch bệnh COVID-19; đẩy mạnh phát triển kinh tế - xã hội; tổ chức thành công Ðại hội Thi đua yêu nước tỉnh lần thứ V và Ðại hội đại biểu Ðảng bộ các cấp và Ðại hội đại biểu Ðảng bộ tỉnh lần thứ XX; giải ngân vốn đầu tư công và thực hiện các dự án trọng điểm. Tuy nhiên vẫn còn một số hạn chế: Tốc độ tăng trưởng kinh tế thấp hơn so với cùng thời điểm các năm trước; thu ngân sách giảm, điều hành ngân sách gặp nhiều khó khăn. Tiến độ thực hiện thủ tục đầu tư một số dự án trọng điểm còn chậm. Vi phạm về quản lý đất đai, quản lý đê điều, môi trường tại một số nơi vẫn còn xảy ra; công tác xử lý vi phạm chậm; khiếu nại, tố cáo tăng, xử lý khiếu nại, tố cáo còn hạn chế.

Chỉ đạo các nhiệm vụ trọng tâm cần thực hiện trong quý IV-2020, đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu: Các ngành, các địa phương tập trung thực hiện nghiêm các biện pháp phòng, chống dịch. Tập trung rà soát, có phương án đảm bảo đạt kết quả cao trong thực hiện các chỉ tiêu kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2020. Bám sát các nhiệm vụ trọng tâm, các khâu đột phá mà Nghị quyết Ðại hội đại biểu Ðảng bộ tỉnh lần thứ XX đã đề ra để sớm hoàn tất xây dựng các dự thảo nghị quyết chuyên đề. Ngành NN và PTNT chú trọng phòng, chống dịch bệnh trên đàn gia súc, gia cầm, hướng dẫn tái đàn lợn theo quy định, tiến hành thu hoạch nhanh gọn lúa mùa để đảm bảo triển khai sản xuất vụ đông đạt kết quả cao; tiếp tục nâng cao các tiêu chí trong xây dựng nông thôn mới; đẩy mạnh thực hiện chương trình OCOP. Ngành TN và MT lập kế hoạch sử dụng đất cấp tỉnh, quy hoạch và kế hoạch sử dụng đất cấp huyện thời kỳ 2021-2025; rà soát, xử lý các bất cập trong sử dụng đất; tăng cường quản lý, xử lý rác thải sinh hoạt; giám sát việc khai thác khoáng sản, tài nguyên nước. Các ngành, các địa phương đẩy nhanh tiến độ hoàn tất thủ tục đầu tư, tiến độ thi công các dự án trọng điểm. Tập trung thu ngân sách, bố trí hợp lý nguồn chi ngân sách; đẩy nhanh tiến độ giải ngân vốn đầu tư công, nhất là các nhóm công trình chậm giải ngân. Ngành GD và ÐT tập trung thực hiện tốt nhiệm vụ năm học 2020-2021, chuẩn bị các điều kiện tổ chức thi học sinh giỏi lớp 12 và thành lập các đội tuyển thi học sinh giỏi quốc gia. Ngành LÐ-TB và XH thực hiện tốt công tác giải quyết chính sách hỗ trợ do ảnh hưởng dịch bệnh COVID-19. Tiếp tục xây dựng chính quyền điện tử, đô thị thông minh, thu hút đầu tư, hỗ trợ doanh nghiệp. Ngành Nội vụ chuẩn bị tốt các điều kiện để kiện toàn công tác cán bộ theo phương án nhân sự Ðại hội đại biểu Ðảng bộ tỉnh khóa XX, nhiệm kỳ 2020-2025 đảm bảo theo quy định; chuẩn bị tốt các đề án, báo cáo trình tại Kỳ họp thường kỳ cuối năm của HÐND tỉnh khóa XVIII; hoàn thành việc xử lý sai phạm trong công tác tuyển dụng cán bộ, công chức, viên chức. Nâng cao chất lượng giải quyết khiếu nại, tố cáo. Ngành Công an chủ trì, phối hợp với các ngành đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn./.

Tin, ảnh: Thanh Thúy