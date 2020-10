Khai mạc trọng thể Kỳ họp thứ mười, Quốc hội khóa XIV

Sáng 20-10, tại Hội trường Diên Hồng, Nhà Quốc hội (Thủ đô Hà Nội), dưới sự chủ trì của Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân, Quốc hội khóa XIV đã khai mạc trọng thể Kỳ họp thứ mười theo hình thức trực tuyến. Ðây là Kỳ họp quan trọng gần cuối nhiệm kỳ của Quốc hội, trước thềm Ðại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Ðảng, Quốc hội sẽ xem xét quyết định nhiều vấn đề quan trọng còn lại trong chương trình công tác của cả nhiệm kỳ Quốc hội khóa XIV. Tham dự phiên khai mạc tại Hội trường Diên Hồng có các đồng chí: Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng; nguyên Tổng Bí thư Nông Ðức Mạnh; nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Chủ tịch nước Trần Ðức Lương; Ủy viên Bộ Chính trị, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc; nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng; Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân; nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Văn An; nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng; Bí thư Trung ương Ðảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Trần Thanh Mẫn. Cùng dự có các đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Ðảng, Nhà nước, Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam; các ban, bộ, ngành Trung ương. Tham dự tại điểm cầu tỉnh ta có đồng chí Ðoàn Hồng Phong, Ủy viên BCH Trung ương Ðảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn Ðoàn đại biểu Quốc hội của tỉnh; các đồng chí trong Ðoàn đại biểu Quốc hội của tỉnh; lãnh đạo HÐND, UBND tỉnh; Thường trực Ủy ban MTTQ tỉnh.

Ðồng chí Ðoàn Hồng Phong, Ủy viên BCH Trung ương Ðảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn Ðoàn đại biểu Quốc hội của tỉnh dự kỳ họp tại điểm cầu Nam Ðịnh.

Phát biểu khai mạc kỳ họp, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân nêu rõ, Kỳ họp thứ 10, Quốc hội khóa XIV diễn ra trong bối cảnh tình hình thế giới, trong nước có nhiều diễn biến phức tạp, khó dự báo. Ðại dịch COVID-19 tiếp tục bùng phát mạnh trên phạm vi toàn cầu, kinh tế thế giới suy thoái, cùng những khó khăn do thiên tai, dịch bệnh trong nước đã tác động bất lợi đến việc thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội của nước ta. Với sự lãnh đạo đúng đắn, kịp thời của Ðảng, sự đồng hành của Quốc hội, sự chỉ đạo, điều hành quyết liệt, linh hoạt của Chính phủ, sự quyết tâm, đồng lòng, hợp lực của cả hệ thống chính trị, các cấp, các ngành, cộng đồng doanh nghiệp và nhân dân cả nước đã thực hiện đồng bộ, hiệu quả các mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp để sớm kiểm soát dịch bệnh, tạo điều kiện thuận lợi cho phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội. Nhờ vậy, tốc độ tăng trưởng kinh tế cả năm của nước ta ước đạt trên 2%, là mức tăng trưởng tích cực so với nhiều nước trên thế giới và trong khu vực. Kinh tế vĩ mô duy trì ổn định, lạm phát được kiểm soát, các cân đối lớn của nền kinh tế được bảo đảm; quốc phòng, an ninh, trật tự an toàn xã hội được giữ vững; đời sống nhân dân ổn định, an sinh xã hội tiếp tục được bảo đảm. Kết quả đạt được đã góp phần củng cố niềm tin trong toàn xã hội, được cộng đồng quốc tế ghi nhận. Công tác đối ngoại của đất nước tiếp tục đạt được nhiều thành tựu quan trọng với các hoạt động đối ngoại nổi bật, như: Việc thực hiện vai trò Ủy viên không thường trực Hội đồng bảo an Liên hiệp quốc, Chủ tịch ASEAN, Chủ tịch AIPA nhiệm kỳ 2019-2020… Ðặc biệt là việc Quốc hội tổ chức thành công Ðại hội đồng Liên nghị viện Hiệp hội các quốc gia Ðông Nam Á lần thứ 41 (AIPA-41) bằng hình thức trực tuyến đã để lại nhiều ấn tượng tốt đẹp, được Nghị viện các nước thành viên AIPA, các nghị viện quan sát viên AIPA ghi nhận và đánh giá cao, góp phần nâng cao vị thế, uy tín của Việt Nam nói chung, Quốc hội Việt Nam nói riêng trên trường quốc tế...

Trong những ngày qua, nhiều tỉnh miền Trung vẫn đang phải oằn mình gánh chịu những thiệt hại nặng nề về người và tài sản do mưa lũ gây ra, trong đó, có sự hy sinh của nhiều cán bộ, chiến sĩ trực tiếp tham gia tìm kiếm, cứu nạn, cứu hộ, bảo đảm an toàn tính mạng, tài sản của người dân. Nhắc tới điều này, Chủ tịch Quốc hội nhấn mạnh, Quốc hội chia sẻ trước những đau thương, mất mát to lớn và xin gửi lời thăm hỏi ân cần đến đồng bào, chiến sĩ vùng bị nạn, cùng lời chia buồn sâu sắc đến các gia đình cán bộ, chiến sĩ hy sinh và người dân bị tử nạn bởi mưa lũ. Quốc hội đánh giá cao sự quyết liệt, khẩn trương, ứng phó linh hoạt, kịp thời của Chính phủ, các bộ, ngành, các cấp chính quyền địa phương, lực lượng vũ trang trong cứu hộ, cứu nạn, khắc phục, giảm thiểu thiệt hại; biểu dương ý chí, nghị lực, tinh thần đoàn kết, đùm bọc của người dân vùng lũ; sự quan tâm, ủng hộ, tinh thần tương thân, tương ái của các nhà hảo tâm và cộng đồng xã hội.

Ngay sau phát biểu khai mạc kỳ họp của Chủ tịch Quốc hội, dưới sự điều hành của Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Tòng Thị Phóng, Quốc hội nghe Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc trình bày Báo cáo kết quả thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2020 và 5 năm 2016-2020, dự kiến kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2021, mục tiêu chủ yếu và một số nhiệm vụ, giải pháp phát triển kinh tế - xã hội giai đoạn 2021-2025; Chủ nhiệm Ủy ban Kinh tế của Quốc hội Vũ Hồng Thanh trình bày Báo cáo thẩm tra kết quả thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2020 và 5 năm 2016-2020, dự kiến kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2021, mục tiêu chủ yếu và một số nhiệm vụ, giải pháp phát triển kinh tế - xã hội giai đoạn 2021-2025; Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Trần Thanh Mẫn trình bày Báo cáo tổng hợp ý kiến, kiến nghị của cử tri và nhân dân gửi đến Kỳ họp thứ mười, Quốc hội khóa XIV; Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Trưởng Ban Dân nguyện của Ủy ban Thường vụ Quốc hội Dương Thanh Bình trình bày báo cáo kết quả giám sát việc giải quyết kiến nghị của cử tri gửi đến Kỳ họp thứ chín, Quốc hội khóa XIV./.

Tin, ảnh: Xuân Thu